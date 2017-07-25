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半額キャンペーン 実施中！
【重賞コース】
通常
契約期間：8週間
情報料：4万円のところ「半額」の2万円で！
*お申込みの際は
半額キャンペーンの申込み
と明記してください。
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■7/25(火曜日)の競馬 @船橋競馬
馬連、3連複、3連単のボックスで
(*トリプル馬単にもどうぞ)
10R
1-4-5-7-8
11R
2-6-8-10-12
12R
2-3-5-6-7
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【重賞コース】のご案内
◎結果
☆7/22,23
土曜日は3レース、日曜日は3レースの情報
☆7/15,16
土曜日は4レース、日曜日は4レースの情報
(土) 中京11R 1,920円【馬連】
(土) 中京11R 5,150円【3連複】
(日) 函館11R 35,130円【馬連】
☆7/8,9
土曜日は4レース、日曜日は4レースの情報
(土) 中京11R 12,410円【馬連】
(土) 中京11R 87,920円【3連単】
☆7/1,2
土曜日は4レース、日曜日は4レースの情報
(土) 福島11R 1,000円【馬連】
(土) 阪神11R 14,660円【3連複】
(土) 中京11R 9,030円【3連複】
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◎配信サンプル
東京12R
・馬連
2-3.15.16.18
12-1.4.8
・3連複 ボックス
1-2-12-16-18
小倉12R
・馬連
4-1.5.6
・馬連
12-2.7
11-14
・3連単 ボックス
1-5-14
金額の指示や配分指定はございません。
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◎募集要項
G1など特別レース中心の情報をお届けのコース
1日2-7レースの予想。
契約期間：8週間
馬連、3連複、3連単中心に。
半額キャンペーン 実施中！
【重賞コース】
通常
契約期間：8週間
情報料：4万円のところ「半額」の2万円で！
*お申込みの際は
半額キャンペーンの申込み
と明記してください。
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◎銀行振込み
みずほ銀行
亀戸（カメイド） 支店
普通 8021659
口座名 アストロ
◎クレジットカード支払い
☆ちょコム送金
http://soukin.chocom.jp/user/credit01.html
NTTがおこなっている
セキュリティも万全のシステムです。
24時間、365日ご利用可能です。
必要事項は
メールアドレス ： astrokeiba@yahoo.co.jp
送金目的 ： 会費納入
となります。
便利で安全なクレジット決済をご利用ください。
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◎お振込み、支払い完了後
・サイト名：【重賞】
・お名前(フリガナ)：
・メールアドレス(2か所まで可)：
をご連絡ください。
↓ コチラ
astrokeiba@yahoo.co.jp
まで。
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◎お問合せ先
astrokeiba@yahoo.co.jp
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◎最新の情報はこちらのブログから
毎日更新しています！
【平成馬券情報】
http://blogs.yahoo.co.jp/keiba8jp
ご購読ありがとうございました。
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