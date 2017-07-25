

━━━━━━━━





半額キャンペーン 実施中！



【重賞コース】



通常

契約期間：8週間

情報料：4万円のところ「半額」の2万円で！



*お申込みの際は

半額キャンペーンの申込み

と明記してください。





.







■7/25(火曜日)の競馬 @船橋競馬



馬連、3連複、3連単のボックスで

(*トリプル馬単にもどうぞ)



10R

1-4-5-7-8



11R

2-6-8-10-12



12R

2-3-5-6-7







━━━━━━━━

━━━━━━━━





【重賞コース】のご案内



◎結果

☆7/22,23

土曜日は3レース、日曜日は3レースの情報



☆7/15,16

土曜日は4レース、日曜日は4レースの情報

(土) 中京11R 1,920円【馬連】

(土) 中京11R 5,150円【3連複】

(日) 函館11R 35,130円【馬連】



☆7/8,9

土曜日は4レース、日曜日は4レースの情報

(土) 中京11R 12,410円【馬連】

(土) 中京11R 87,920円【3連単】



☆7/1,2

土曜日は4レース、日曜日は4レースの情報

(土) 福島11R 1,000円【馬連】

(土) 阪神11R 14,660円【3連複】

(土) 中京11R 9,030円【3連複】





━━━━━━━━



◎配信サンプル



東京12R

・馬連

2-3.15.16.18

12-1.4.8

・3連複 ボックス

1-2-12-16-18



小倉12R

・馬連

4-1.5.6

・馬連

12-2.7

11-14

・3連単 ボックス

1-5-14



金額の指示や配分指定はございません。



━━━━━━━━



◎募集要項



G1など特別レース中心の情報をお届けのコース

1日2-7レースの予想。

契約期間：8週間

馬連、3連複、3連単中心に。





半額キャンペーン 実施中！



【重賞コース】



通常

契約期間：8週間

情報料：4万円のところ「半額」の2万円で！



*お申込みの際は

半額キャンペーンの申込み

と明記してください。





━━━━━━━━



◎銀行振込み

みずほ銀行

亀戸（カメイド） 支店

普通 8021659

口座名 アストロ



◎クレジットカード支払い

☆ちょコム送金

http://soukin.chocom.jp/user/credit01.html

NTTがおこなっている

セキュリティも万全のシステムです。

24時間、365日ご利用可能です。

必要事項は

メールアドレス ： astrokeiba@yahoo.co.jp

送金目的 ： 会費納入

となります。

便利で安全なクレジット決済をご利用ください。



━━━━━━━━



◎お振込み、支払い完了後

・サイト名：【重賞】

・お名前(フリガナ)：

・メールアドレス(2か所まで可)：

をご連絡ください。

↓ コチラ

astrokeiba@yahoo.co.jp

まで。



━━━━━━━━



◎お問合せ先

astrokeiba@yahoo.co.jp



━━━━━━━━



◎最新の情報はこちらのブログから

毎日更新しています！

【平成馬券情報】

http://blogs.yahoo.co.jp/keiba8jp





ご購読ありがとうございました。









━━━━━━━━━━━━━━━━半額キャンペーン 実施中！【重賞コース】通常契約期間：8週間情報料：4万円のところ「半額」の2万円で！*お申込みの際は半額キャンペーンの申込みと明記してください。■7/25(火曜日)の競馬 @船橋競馬馬連、3連複、3連単のボックスで(*トリプル馬単にもどうぞ)10R1-4-5-7-811R2-6-8-10-1212R2-3-5-6-7━━━━━━━━━━━━━━━━【重賞コース】のご案内◎結果☆7/22,23土曜日は3レース、日曜日は3レースの情報☆7/15,16土曜日は4レース、日曜日は4レースの情報(土) 中京11R 1,920円【馬連】(土) 中京11R 5,150円【3連複】(日) 函館11R 35,130円【馬連】☆7/8,9土曜日は4レース、日曜日は4レースの情報(土) 中京11R 12,410円【馬連】(土) 中京11R 87,920円【3連単】☆7/1,2土曜日は4レース、日曜日は4レースの情報(土) 福島11R 1,000円【馬連】(土) 阪神11R 14,660円【3連複】(土) 中京11R 9,030円【3連複】━━━━━━━━◎配信サンプル東京12R・馬連2-3.15.16.1812-1.4.8・3連複 ボックス1-2-12-16-18小倉12R・馬連4-1.5.6・馬連12-2.711-14・3連単 ボックス1-5-14金額の指示や配分指定はございません。━━━━━━━━◎募集要項G1など特別レース中心の情報をお届けのコース1日2-7レースの予想。契約期間：8週間馬連、3連複、3連単中心に。半額キャンペーン 実施中！【重賞コース】通常契約期間：8週間情報料：4万円のところ「半額」の2万円で！*お申込みの際は半額キャンペーンの申込みと明記してください。━━━━━━━━◎銀行振込みみずほ銀行亀戸（カメイド） 支店普通 8021659口座名 アストロ◎クレジットカード支払い☆ちょコム送金NTTがおこなっているセキュリティも万全のシステムです。24時間、365日ご利用可能です。必要事項はメールアドレス ： astrokeiba@yahoo.co.jp送金目的 ： 会費納入となります。便利で安全なクレジット決済をご利用ください。━━━━━━━━◎お振込み、支払い完了後・サイト名：【重賞】・お名前(フリガナ)：・メールアドレス(2か所まで可)：をご連絡ください。↓ コチラastrokeiba@yahoo.co.jpまで。━━━━━━━━◎お問合せ先astrokeiba@yahoo.co.jp━━━━━━━━◎最新の情報はこちらのブログから毎日更新しています！【平成馬券情報】ご購読ありがとうございました。









+-+-+ +-+-+