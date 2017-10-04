

平成馬券情報

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■10/4(水曜日)の競馬 @大井競馬



馬連、3連複、3連単のボックスで

(*トリプル馬単にもどうぞ)



10R

6-7-10-11-14



11R

5-6-8-14-15



12R

1-5-6-14-16





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【重賞コース】のご案内



◎結果

☆9/30、10/1

土曜日は5レース、日曜日は5レースの情報

(土) 中山11R 570円【馬連】

(土) 中山11R 1,050円【3連複】

(日) 阪神7R 106,120円【3連複】



☆9/23,24

土曜日は4レース、日曜日は4レースの情報

(土) 中山1R 3,080円【馬連】

(土) 中山1R 42,930円【3連複】

(土) 阪神9R 620円【馬連】



☆9/16,17,18

土曜日、日曜日、月曜日各4レースの情報

(土) 阪神9R 290円【馬連】

(土) 阪神10R 780円【馬連】

(土) 中山11R 7,730円【馬連】

(土) 中山11R 16,480円【3連複】

(日) 阪神10R 1,970円【馬連】

(日) 中山10R 4,230円【馬連】

(日) 中山10R 7,050円【3連複】



☆9/9,10

土曜日は4レース、日曜日は4レースの情報

(土) 阪神9R 380円【馬連】

(土) 阪神10R 590円【3連複】

(土) 中山10R 12,460円【馬連】

(土) 中山10R 8,790円【3連複】



☆9/2,3

弊社ビルの電源などのメインテナンスにより

有料版などの予想配信は休止。





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◎配信サンプル



東京12R

・馬連

2-3.15.16.18

12-1.4.8

・3連複 ボックス

1-2-12-16-18



小倉12R

・馬連

4-1.5.6

・馬連

12-2.7

11-14

・3連単 ボックス

1-5-14



金額の指示や配分指定はございません。



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◎募集要項



G1など特別レース中心の情報をお届けのコース

1日2-7レースの予想。

契約期間：8週間

馬連、3連複、3連単中心に。



【重賞コース】



契約期間：8週間

情報料：4万円





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◎銀行振込み

みずほ銀行

亀戸（カメイド） 支店

普通 8021659

口座名 アストロ



◎クレジットカード支払い

☆ちょコム送金

http://soukin.chocom.jp/user/credit01.html

NTTがおこなっている

セキュリティも万全のシステムです。

24時間、365日ご利用可能です。

必要事項は

メールアドレス ： astrokeiba@yahoo.co.jp

送金目的 ： 会費納入

となります。

便利で安全なクレジット決済をご利用ください。



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◎お振込み、支払い完了後

・サイト名：【重賞】

・お名前(フリガナ)：

・メールアドレス(2か所まで可)：

をご連絡ください。

↓ コチラ

astrokeiba@yahoo.co.jp

まで。



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◎お問合せ先

astrokeiba@yahoo.co.jp



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◎最新の情報

有料版のすべての結果

南関東の予想は

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━━━━━━平成馬券情報━━━━━━■10/4(水曜日)の競馬 @大井競馬馬連、3連複、3連単のボックスで(*トリプル馬単にもどうぞ)10R6-7-10-11-1411R5-6-8-14-1512R1-5-6-14-16━━━━━━━━━━━━【重賞コース】のご案内◎結果☆9/30、10/1土曜日は5レース、日曜日は5レースの情報(土) 中山11R 570円【馬連】(土) 中山11R 1,050円【3連複】(日) 阪神7R 106,120円【3連複】☆9/23,24土曜日は4レース、日曜日は4レースの情報(土) 中山1R 3,080円【馬連】(土) 中山1R 42,930円【3連複】(土) 阪神9R 620円【馬連】☆9/16,17,18土曜日、日曜日、月曜日各4レースの情報(土) 阪神9R 290円【馬連】(土) 阪神10R 780円【馬連】(土) 中山11R 7,730円【馬連】(土) 中山11R 16,480円【3連複】(日) 阪神10R 1,970円【馬連】(日) 中山10R 4,230円【馬連】(日) 中山10R 7,050円【3連複】☆9/9,10土曜日は4レース、日曜日は4レースの情報(土) 阪神9R 380円【馬連】(土) 阪神10R 590円【3連複】(土) 中山10R 12,460円【馬連】(土) 中山10R 8,790円【3連複】☆9/2,3弊社ビルの電源などのメインテナンスにより有料版などの予想配信は休止。━━━━━━◎配信サンプル東京12R・馬連2-3.15.16.1812-1.4.8・3連複 ボックス1-2-12-16-18小倉12R・馬連4-1.5.6・馬連12-2.711-14・3連単 ボックス1-5-14金額の指示や配分指定はございません。━━━━━━◎募集要項G1など特別レース中心の情報をお届けのコース1日2-7レースの予想。契約期間：8週間馬連、3連複、3連単中心に。【重賞コース】契約期間：8週間情報料：4万円━━━━━━◎銀行振込みみずほ銀行亀戸（カメイド） 支店普通 8021659口座名 アストロ◎クレジットカード支払い☆ちょコム送金NTTがおこなっているセキュリティも万全のシステムです。24時間、365日ご利用可能です。必要事項はメールアドレス ： astrokeiba@yahoo.co.jp送金目的 ： 会費納入となります。便利で安全なクレジット決済をご利用ください。━━━━━━◎お振込み、支払い完了後・サイト名：【重賞】・お名前(フリガナ)：・メールアドレス(2か所まで可)：をご連絡ください。↓ コチラastrokeiba@yahoo.co.jpまで。━━━━━━◎お問合せ先astrokeiba@yahoo.co.jp━━━━━━◎最新の情報有料版のすべての結果南関東の予想はこちらのブログから毎日更新しています！【平成馬券情報】









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