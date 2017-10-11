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10/11 水曜日

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平成馬券情報
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■10/11(水曜日)の競馬 @川崎競馬

馬連、3連複、3連単のボックスで
(*トリプル馬単にもどうぞ)

10R
1-5-8-11-12

11R
2-5-6-8-13

12R
1-5-6-9-10


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【重賞コース】のご案内

◎結果
☆10/7,8,9
土曜日は5レース、日曜日は4レース、
月曜日各5レースの情報
(土) 東京9R 185,320円【3連複】
(日) 京都9R 710円【3連複】

☆9/30、10/1
土曜日は5レース、日曜日は5レースの情報
(土) 中山11R 570円【馬連】
(土) 中山11R 1,050円【3連複】
(日) 阪神7R 106,120円【3連複】

☆9/23,24
土曜日は4レース、日曜日は4レースの情報
(土) 中山1R 3,080円【馬連】
(土) 中山1R 42,930円【3連複】
(土) 阪神9R 620円【馬連】

☆9/16,17,18
土曜日、日曜日、月曜日各4レースの情報
(土) 阪神9R 290円【馬連】
(土) 阪神10R 780円【馬連】
(土) 中山11R 7,730円【馬連】
(土) 中山11R 16,480円【3連複】
(日) 阪神10R 1,970円【馬連】
(日) 中山10R 4,230円【馬連】
(日) 中山10R 7,050円【3連複】

☆9/9,10
土曜日は4レース、日曜日は4レースの情報
(土) 阪神9R 380円【馬連】
(土) 阪神10R 590円【3連複】
(土) 中山10R 12,460円【馬連】
(土) 中山10R 8,790円【3連複】

☆9/2,3
弊社ビルの電源などのメインテナンスにより
有料版などの予想配信は休止。


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◎配信サンプル

東京12R
・馬連
2-3.15.16.18
12-1.4.8
・3連複 ボックス
1-2-12-16-18

小倉12R
・馬連
4-1.5.6
・馬連
12-2.7
11-14
・3連単　ボックス
1-5-14

金額の指示や配分指定はございません。

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◎募集要項

G1など特別レース中心の情報をお届けのコース
1日2-7レースの予想。
契約期間：8週間
馬連、3連複、3連単中心に。

【重賞コース】

契約期間：8週間
情報料：4万円


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◎銀行振込み
みずほ銀行
亀戸（カメイド） 支店
普通 8021659
口座名 アストロ

◎クレジットカード支払い
☆ちょコム送金
http://soukin.chocom.jp/user/credit01.html
NTTがおこなっている
セキュリティも万全のシステムです。
24時間、365日ご利用可能です。
必要事項は
メールアドレス ： astrokeiba@yahoo.co.jp
送金目的 ： 会費納入
となります。
便利で安全なクレジット決済をご利用ください。

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◎お振込み、支払い完了後
・サイト名：【重賞】
・お名前(フリガナ)：
・メールアドレス(2か所まで可)：
をご連絡ください。
↓ コチラ
astrokeiba@yahoo.co.jp
まで。

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◎お問合せ先
astrokeiba@yahoo.co.jp

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◎最新の情報
　有料版のすべての結果
　南関東の予想は
　こちらのブログから
　毎日更新しています！
【平成馬券情報】
http://blogs.yahoo.co.jp/keiba8jp




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