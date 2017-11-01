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平成馬券情報
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■11/1(水曜日)の競馬 @大井競馬
馬連、3連複、3連単のボックスで
(*トリプル馬単にもどうぞ)
10R
1-3-7-8-12
11R
1-2-5-6-10
12R
2-3-4-6-15
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【重賞コース】のご案内
◎結果
☆10/28,29
土曜日は5レース、日曜日は6レースの情報
(土) 新潟11R 61,900円【3連複】
(土) 東京11R 900円【馬連】*天皇賞
(日) 東京11R 15,290円【3連複】*天皇賞
☆10/21,22
土曜日は4レース、日曜日は5レースの情報
(日) 京都11R 10,660円【馬連】*菊花賞
(日) 京都11R 136,350円【3連複】*菊花賞
☆10/21,22
土曜日は4レース、日曜日は5レースの情報
(日) 京都11R 10,660円【馬連】
(日) 京都11R 136,350円【3連複】
☆10/14,15
土曜日は4レース、日曜日は5レースの情報
☆10/7,8,9
土曜日は5レース、日曜日は4レース、
月曜日各5レースの情報
(土) 東京9R 185,320円【3連複】
(日) 京都9R 710円【3連複】
☆9/30,10/1
土曜日は5レース、日曜日は5レースの情報
(土) 中山11R 570円【馬連】
(土) 中山11R 1,050円【3連複】
(日) 阪神7R 106,120円【3連複】
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◎配信サンプル
東京12R
・馬連
2-3.15.16.18
12-1.4.8
・3連複 ボックス
1-2-12-16-18
小倉12R
・馬連
4-1.5.6
・馬連
12-2.7
11-14
・3連単 ボックス
1-5-14
金額の指示や配分指定はございません。
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◎募集要項
G1など特別レース中心の情報をお届けのコース
1日2-7レースの予想。
契約期間：8週間
馬連、3連複、3連単中心に。
【重賞コース】
契約期間：8週間
情報料：4万円
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◎銀行振込み
みずほ銀行
亀戸（カメイド） 支店
普通 8021659
口座名 アストロ
◎クレジットカード支払い
☆ちょコム送金
http://soukin.chocom.jp/user/credit01.html
NTTがおこなっている
セキュリティも万全のシステムです。
24時間、365日ご利用可能です。
必要事項は
メールアドレス ： astrokeiba@yahoo.co.jp
送金目的 ： 会費納入
となります。
便利で安全なクレジット決済をご利用ください。
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◎お振込み、支払い完了後
・サイト名：【重賞】
・お名前(フリガナ)：
・メールアドレス(2か所まで可)：
をご連絡ください。
↓ コチラ
astrokeiba@yahoo.co.jp
まで。
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◎お問合せ先
astrokeiba@yahoo.co.jp
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◎最新の情報
有料版のすべての結果
南関東の予想は
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【平成馬券情報】
http://blogs.yahoo.co.jp/keiba8jp
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