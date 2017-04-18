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ヤサカ観光バス 京都200か2758（GALA SUPER J60）
撮影地:月桂冠大倉記念館駐車場
撮影日:2017/03/28
車両情報
所属会社:ヤサカ観光バス
登録番号:京都200か2758
車番:GALA SUPER J60
年式:2013年（H25）
車両メーカー:いすゞ自動車
車種:ガーラ
車両型式:QRG-RU1ASCJ
シャーシメーカー:ジェイ・バス
車体:ハイデッカー
所属：京都支社
用途:貸し切り
仕様:4列シート
主な運行路線:貸し切り
備考:
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ヤサカ観光バス 京都200か2758（GALA SUPER J60）
撮影地:月桂冠大倉記念館駐車場
撮影日:2017/03/28
車両情報
所属会社:ヤサカ観光バス
登録番号:京都200か2758
車番:GALA SUPER J60
年式:2013年（H25）
車両メーカー:いすゞ自動車
車種:ガーラ
車両型式:QRG-RU1ASCJ
シャーシメーカー:ジェイ・バス
車体:ハイデッカー
所属：京都支社
用途:貸し切り
仕様:4列シート
主な運行路線:貸し切り
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