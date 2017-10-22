M31アンドロメダ星雲3態

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今年は、特に8月以降晴天が少なく星見停滞したまま10月下旬に入った。11月以降の北陸は時雨れる日が多くなるので憂鬱だ。↓今年7/19に撮影したM31アンドロメダ星雲↓(ASI1600MCC＆C9.25)↓
↓同7/20,QHY9s＆BKP300↓
↓同9/29,ASI178MM＆PENTAX105EDHF↓
3枚の中では、白黒L,10枚のみとはいえ口径に勝る2枚めの画像が一番精細に見える。
【データ上】M31アンドロメダ星雲／2017年7月19日1時15分〜(60秒41枚)／ASI1600MCC(-15℃,Gain15/25,Gamma8/10,FIT)／C9.25(fl=1763mm)／NJP赤道儀PHD2ガイド＠自宅星見台HANA
【データ中】7月20日0時50分〜(60秒10枚)／QHY9s(-15℃,Gain50,FIT,L)／BKP300,コマコレ(fl=1500mm)／EQ8,5cmファインダー屈折(QHY5LII)ステラショット制御＆自動ガイド
【データ下】9月29日0時40分〜(10秒43枚)／ASI178MM(Gain400,Gamma80,FIT)／PENTAX105EDHF＋0.77RC(fl=540mm)／LX200赤道儀改STVガイド↓
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