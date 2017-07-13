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ミニマ　その後


Ap.ミニマ　　イサナ産　　（　ｓｐ.ヴァウスザーム　）

1日経過のミニマです。

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エリサベサエとミニマ
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ミニマは初めて飼うので良く解かりません。

現在、エリサベサエ・ウアウペスと混泳してますが、やっぱり別けないとね！

（空き水槽を作らないといけないけど・・・空きが無いよう！）

まだ３種類届く予定なのでどうしようか・・・？

・５９　ビエジタ・グアビアーレ
・６０　カカト・マディラ　デ　ディオス　（ロカフェルテ系）
・６１　ホイグネイ・モリチャルラルゴ


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