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Ap.ミニマ イサナ産 （ ｓｐ.ヴァウスザーム ）
1日経過のミニマです。
エリサベサエとミニマ
ミニマは初めて飼うので良く解かりません。
現在、エリサベサエ・ウアウペスと混泳してますが、やっぱり別けないとね！
（空き水槽を作らないといけないけど・・・空きが無いよう！）
まだ３種類届く予定なのでどうしようか・・・？
・５９ ビエジタ・グアビアーレ
・６０ カカト・マディラ デ ディオス （ロカフェルテ系）
・６１ ホイグネイ・モリチャルラルゴ
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