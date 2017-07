帆船入港＼（拍手）／子供とお菓子＼（＾Ｏ＾）／スーパーカー＼（ 驚 ）／歩数33056＼（へとへと）／

゛ 帯に短したすきに長し ゛

What is this?

菊水山@神戸市

丹生山系縦走\(25km)/

゛ 病床を減らすと健康な人が増えた ゛

蟻とキリギリス

不言実行なんて言われていたんですがねぇ〜

開港150年\(神戸市)/ことしはいろんなところろでイベントをやっている。帆船入港\(おー)/時間に合わせていった\(が)/岸壁という岸壁は人で埋め尽くされ\(あれ!)/まさかこんなに人が来ているとは思わなかった\( 驚 )/帆船は帆をたたみ\(あのね!)/今日はこれまでと帰った\(が)/あとからもう1隻帆をはって入港\(あのね!)/急いては事をし損じる\(^O^)/メリケンパークでは連日イベントが開かれ\(盛況)/しかしどこからこれだけの人が来るのでしょう?JR神戸駅地下のディオドームにお菓子屋さん\(^O^)/ここは子供たちのお気に入りの場所です。ふだん買えないような変わったお菓子が\(一杯)/子供たちの楽しそうな ゛ 買いもの ゛ \(^O^)/umieの動くモニュメント、修理が終わり復活\(^O^)/沢山の子供たちが ゛ 不思議そうな顔 ゛ で見ていました\(^O^)/ぶらぶら歩いていると目の前にスーパーカーが飛び込んできた\( 驚 )/車の周りを何度もまわりながら見ました\(不審者)/一度でいいからこういう車で高速道路を走ってみたい。実は今FIT(ファミリーカー)に乗っていますが購入前にはスポーツカーも検討しました。しかしどれも、高性能の燃費の良いスポーツカーが出れば\(おー)/宝くじ\(あのね!)/ひさしぶりに友達と呑みに行きました\(拍手)/友達はブログ\(NG)/しかし飲み屋さん良く知っていますねぇ〜\( 驚 )/3件まわり\(あのね!)/私はこの人たちと呑むときはワインは呑まない\(あれ!)/何故なら酔いつぶれ\(ヤバイ)/私も結構呑む方ですがこの人たちはそれ以上に呑む\(^O^)/お金も体もよく続くものです\( 驚 )/久しぶりの英語\(拍手)/長田区の ゛ ふたば学舎 ゛ へ行く途中近くをぶらぶらしました。本町商店街を歩いていると\(あれ!)/通り過ぎてから\(?)/今たしか何かあった\(?)/戻って見るが良くわからない\(あのね!)/昼間見るとあまり不安は無いが夜見ると\(ヤバイ)/次回はゆっくり時間をとって見学したい\(拍手)/なんだろうね、この暑さ\(で)/菊水山\(あのね!)/山頂の東屋にある温度計は32度\(^O^)/どうりで登るとき汗ビッショリになるはずだ。ところが誰一人上がってこず\(あれ!)/普段なら途切れなく上がってくるのにこの暑さ\(自宅待機)/今日は誰とも話せず帰らなければならないのかなぁ〜\(が)/1人だけ登ってきた\(拍手)/話すると来週島根県の実家へ草刈りに行く。いきなり草刈りすると倒れてしまうのでトレーニングのつもりで登ってきた\(^O^)/草刈りのトレーニングで山登り\(拍手)/たまには違う山を歩こう〜 夏山に備えて体力作りしよ〜で、丹生山を縦走することにした。折角だから登山口までバスに乗らず歩く\(おー)/ということで ゛豪華な登山 ゛ になりました\(^O^)/ところが思いのほか時間がかかり\(あれ!)/登山口の丹生神社バス停まで1時間。丹生山で昼食を食べすぐに出発、ここからの行程が長い。時間だけが過ぎていく。まだまだあるで〜\(あのね!)/もしかしたら今日は暗い中歩く羽目になるかなぁ〜帝釈山、稚児墓山、花折山と上がっては下り、上がっては下って歩いた。体力が無くなってくる頃 ゛ 水 ゛ も無くなり\(ヤバイ)/ところが雨が降り出し気温が下がった\(拍手)/登山と傘\(あのね!)/なんとか明るいうちに谷上駅に着いた\(ほっ)/ホームの売店でビール\(おー)/一気\(^O^)/歩数計33056\( 25km )/元気\(^O^)/若いときや働いているときはあまり意識しない健康。しかし定年退職するといきなり ゛ 健康 ゛ が目の前に現れる\(怖!)/つまり仕事しているときは仕事という ゛ フィルター ゛ がかかって見えない。健康は大事だぁ〜という言葉だけは言えるが ゛ 実感 ゛ はない。先日のNHKの番組で、矛盾しているように思われるが見ていくとなんとなく納得する。暇だから病院でもいくか!話し相手がいないから病院でも行くか!こういう人は結構多いと思う。病院や病床が少なくなれば自分で健康を作らなければならない。番組では健康のためいろんなことをしている事が紹介されていた。毎日コツコツ努力することは大変だ。しかしそれをしないと不健康へまっしぐらに突き進む。私の周りにも血圧降下剤を飲みながら好きなものを飲み食いする人を見かけるがあまり関心はできない。何故なら ゛ 薬 ゛ は ゛ 毒 ゛ を薄めたものだから\(ビミョウ)/私の子供のころにはそう教えられた。健康のためサプリメントを飲んでいる。効果のほどは良くわからない。しかしテレビで動物園の動物にサプリメントをやっているのを見て効果のほどを知った。ほとんどの動物園でサプリメントを与えているらしい。まぁサプリメントはあくまで補助食で毎日必ず食べるのが ゛ 納豆 ゛ ゛ 野菜 ゛ ゛ バナナ ゛ ゛ チョコレート ゛ です。納豆は塩分を抑えるためタレその他は加えず納豆をそのまま食べる。毎日3パック\(拍手)/美味しい美味しくないは関係なく栄養補給のつもりで食べている。たまに外食すると ゛ 塩分 ゛ が多いのを感じる。母や母の周りの人の話を聞くとあと10年20年後の状態が分かる。高齢者を見るということは自分の未来を見るということです。私将来 ゛ 何が起こる ゛ か概ね分かっている。だから今しておかなければならないことは ゛ 必ず ゛ する。日本人は言葉を ゛ 記憶 ゛ すれば良いと思っている。何か言うと必ず ゛ それ知っている ゛ と返事が返ってくる。でも ゛ 実践 ゛ できていない。登山は ゛ 挨拶 ゛ ゛ 登り優先 ゛ です。これはほとんどの登山者は知っています。しかし見ていると ゛ 実践 ゛ できていません。仲間と話に夢中になり挨拶もなければ登り優先も無い。知っていることを自慢するより実践していることを自慢してほしい。最近この知っている登山者が多すぎる。昔は、