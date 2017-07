朝日新聞「フェイクニュースに各国が苦悩。ネットやSNSを通じ、社会の憎しみをあおったり、政敵を攻撃...選挙結果にも影響を与えかねない」

仏大統領の私生活も攻撃 フェイクニュース、悩める欧州:朝日新聞デジタル



フェイク(偽)ニュースに各国が悩まされている。インターネットやSNSを通じ、社会の憎しみをあおったり、政敵を攻撃したりすることで、選挙結果にも影響を与えかねない。









リンク先全文参照

http://www.asahi.com/articles/ASK7T536DK7TUHBI016.html





関連ソース

‪「フェイクニュース」見分けるには? 模索する教育現場:朝日新聞デジ タル

http://www.asahi.com/articles/ASK4R3G2TK4RUHBI01L.html‬ タル

11: 名無しさん@涙目です。(SB-iPhone)@\(^o^)/ [ニダ] 2017/07/27(木) 01:58:55.54 ID:uaEQL54m0 元祖フェイクニュース発信者の朝日新聞が

謙遜してんの?

12: 名無しさん@涙目です。(庭)@\(^o^)/ [ニダ] 2017/07/27(木) 01:59:53.52 ID:I/z6eDvv0 オールドメディアのフェイクニュース

14: 名無しさん@涙目です。(大阪府)@\(^o^)/ [BD] 2017/07/27(木) 02:00:49.36 ID:3bB6pt0u0 フェイク・ニュースって言葉の使い方が恣意的すぎるわ

15: 名無しさん@涙目です。(岡山県)@\(^o^)/ [US] 2017/07/27(木) 02:00:52.20 ID:4Ahced/h0 他人事かよw

3: 名無しさん@涙目です。(チベット自治区)@\(^o^)/ [US] 2017/07/27(木) 01:55:10.98 ID:lR7N4J6H0 >インターネットやSNSを通じ



こちら日本では公共の電波使ってやってます



8: 名無しさん@涙目です。(福岡県)@\(^o^)/ [US] 2017/07/27(木) 01:57:05.94 ID:x7naNr2Y0 「根拠なき否定」 これフェイクニュースだよな朝日



冤罪事件は存在しないことになるぞ

19: 名無しさん@涙目です。(チベット自治区)@\(^o^)/ [US] 2017/07/27(木) 02:05:22.04 ID:JWOwm4UX0 どいつもこいつもブーメランを持ちネタにしやがって

21: 名無しさん@涙目です。(栃木県)@\(^o^)/ [ニダ] 2017/07/27(木) 02:08:27.62 ID:SAXjfCKT0 朝日渾身のギャグ

20: 名無しさん@涙目です。(空)@\(^o^)/ [CA] 2017/07/27(木) 02:06:02.84 ID:NEcLw4ES0 右派発信の「フェイクニュース」しか取り上げない時点でね

25: 名無しさん@涙目です。(チベット自治区)@\(^o^)/ [DE] 2017/07/27(木) 02:25:54.84 ID:oBvwoqzB0 フェイクニュース=ネット

だから新聞や公共の電波を信頼すべき



て印象を植え付けたい意図が見え見え



















日本のメデイアは完全に終わったね (笑)

日本国民が気がつくまでそう時間はかからないだろう。

あくまで自由を担保し、沈黙を貫いた安倍総理の勝利です

(^^)