今日の焙煎豆 (Today's roast)

[photo:] Japan Festival, PMQ, Central

中環のPMQで恒例の日本祭り。

[今日的新鮮炒的珈琲豆]

Today's freshly roasted coffee beans.



Brazil 巴西 – dark roast

Colombia 哥倫比亞

Indonesia Mandeling 印度尼西亞曼特林



店内有更多種類新鮮炒的珈琲。歓迎査詢。

We have more freshly roasted coffee in a shop. Please inquire us.

他にも焙煎したてのコーヒーが各種あります。お問い合わせください。



前日までにお電話いただければご希望のコーヒーを焙煎いたします。お急ぎの場合は当日午前10時までに!

Any request/order, please call us one day before (or before 10 a.m the same day if urgent) !!



* ご希望の方は郵送も可能です。

Please contact us if you need “by post” delivery.



[今日的 Sandwiches !!]

Pan-fried ham & cheese in sweet potato bread with potato salad.



本日のサンドイッチはハムとチーズのフライ。パンはサツマイモ入り。ポテトサラダ付。



* Order Homemade bread is available ! one (1) package 6 - 8 pcs (around $60.-) for one kind.

(pick up on Sat or Sun). Pls inquire by e-mail.



* ホームメイド・パンはメールでのご予約を一袋一種類(6〜8個)単位平均$60で申し受けます。

種類・価格はお問い合わせ下さい。(土日受け取り)



[今日の香港の天気] Warnings: Yellow Fire Danger Warning



The weather forecast for today is mainly fine and dry.

今日のお天気は晴れ。乾燥注意報。



気温Temp 22-28℃ 湿度RH 50−75%

日出Sunrise 06:22 日落Sunset 17:54



[今日の香港ニュース] Today's H.K News in Japanese

(香港ポストから興味のある記事だけをピック・アップ)詳細はコチラ → http://www.hkpost.com.hk

(メルマガ登録をすれば香港・華南のニュースが毎日無料で配信されます。



* 米英の人権弁護士、学生リーダー実刑を批判



(米英などの法曹界関係者12人が「セントラル占拠行動」学生リーダー3人の量刑見直しを批判する公開書簡を発表し、特区政府が反論の声明を出した。(中略)特区政府律政司は公開書簡に対し「処理方法は従来と同じで決して一事不再理は存在しない。公開書簡は判決文で強調された彼らの暴力行為に関する罪という観点を完全に無視している」と反論。林鄭月娥・行政長官も「律政司がすでに全面的に回答し、その内容に同意する。これら署名者は本件を誤解しているか、香港の司法制度を理解していないことを反映している」とコメントした。− 香港側も引かない。。)



* 富裕層の生活指数、香港がアジアトップ



(スイスに本部を置くプライベートバンク、ジュリアスベアがアジアの富裕層の消費を調査したところ、香港は生活指数がトップとなったことがわかった。(中略)今年は住宅物件、高級飲食、ビジネスクラスのエアチケットという3つの項目で1位となり、総合でトップになった。香港の高級住宅の価格は1平方メートル当たり5万1600米ドルで、アジアの平均価格水準である同1万9200米ドルに比べ約2.7倍も高いという。22項目のうち香港が最下位(調査対象地区の中で最も安い価格)だったのはジュエリーなどの宝飾品だった。ちなみに、総合の順位は上海が2位、東京が4位だった。− 香港の富裕層は宝飾品にはあまり興味ないようですね。)



