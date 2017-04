【号外】高知の初夏の味『土佐小夏』予約受付中！！

いつもブログを読んでいただきありがとうございます♪

冬の終わりから春先まで、全国のファンの皆様に

土佐文旦をお届けさせていただきましたが、

品質の良い物を十分に確保することが出来なくなった為、

先日今季の販売を終了させていただきました。



寂しくなりますが、文旦と入れ替えに「小夏(こなつ)」のシーズンがスタート!



「小夏(こなつ)」とは、高知県独特の呼び方で、

宮崎県では「日向夏」、静岡・愛媛県などでは「ニューサマーオレンジ」とも呼ばれています。



ビタミンC・食物繊維たっぷり、爽やかな香りと口当たり。

減農薬を心掛けている為、必要最低限の農薬しか使いません。

傷つきやすい小夏を守る為、1玉1玉丁寧に袋かけしています。

とても大変な作業ですが、美味しい小夏はこうして生まれます。



土佐文旦でおなじみ、まる庄果樹園から

甘酸っぱい高知の初夏の味をお届けいたします。





4月17日(月)〜5月1日(月)09:59 までの

予約期間限定!(土佐小夏のみ)10%OFFになります!!

【ご注意】

※期間内のご注文が対象となります。

※小夏以外の商品と一緒に購入された場合、小夏のみ割引きの対象となります。

※現在予約期間中の為、発送は5月1日からとなっております。







http://store.shopping.yahoo.co.jp/kochi-bussan/b9e2c3ceb83.html





まる庄果樹園の「小夏(こなつ)」は、露地栽培。

ハウスで栽培される小夏とは違い、皮は少し固いですが、

糖度も高く、酸味とのバランスが絶妙です。



りんごの様に皮を剥ぎますが、

ふわふわの白い部分(甘皮)を残しながら剥ぐのがポイント!

あとは、中心の種部分をよけながら削ぎ切りにしてお召し上がりください。



4月〜6月と旬が短い為、お早目のご注文よろしくお願いいたします。







