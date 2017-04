今週のイチオシ商品は、心身ともにリラックス「室戸木研の高知県産ひのき枕」です♪♪

いつもブログを読んでいただきありがとうございます♪

室戸木研の高知県産ひのき枕

をオススメいたします!!



高知県の豊かな自然の中で育まれた「ひのき」を粒状に加工、

表面積を大きくし、ひのき独特の香りを長期間持続させるため、

特殊研磨加工を施したチップを枕の内材として使用。

ひのきの香りと心地よいマッサージ効果で心身ともにリラックス出来ますよ(^─^〃)♪







室戸木研の高知県産ひのき枕



http://store.shopping.yahoo.co.jp/kochi-bussan/f-muroto001.html



販売価格 7,800円(税込)



----- 4月24日(月)〜30日(日)までポイント10倍!! -----







┏━

┃高知県産「ひのき」

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━

高知県の豊かな自然の中で育まれた「ひのき」。

その良質な素材を粒状に加工、表面積を大きくし、

ひのき独特の香りを長期間持続させる為、

特殊研磨加工を施しました。

100%自然素材だから、お子様からお年寄りまで

安心してお使い頂くことができます。





┏━

┃「ひのき」の特徴

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■リラックス効果

ひのきに含まれている芳香性物質「フィトンチッド」には、

神経を鎮め心身をリラックスさせる効果があるといわれています。

■抗菌・消臭効果

ひのきに含まれる「フィトンチッド」には、

カビや細菌等に対する抗菌効果をはじめ、

気になる臭いを消す消臭効果があるといわれています。

■防カビ・防ダニ効果

抗菌・消臭効果に加えてひのきの「フィトンチッド」には、

カビやダニを防ぐ強い抗菌性と

ダニの繁殖を抑制する効果があるといわれています。





┏━

┃チップを枕にいれた「ひのき枕」の特徴

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■マッサージ効果

高知県産ひのきを100%使用した「ひのきチップ」は、

独自の研磨加工によってやさしいカド丸仕上げを施していますから、

心地良いマッサージ効果を備えています。

■熱吸収効果

ひのきは熱の吸収性や吸湿性に優れているため、

熱がこもるのを防ぎ、頭をすっきりとさせることで、

心地良い眠りへと導いていきます。

■抜群のツィット感

カド丸仕上げのチップによって、どんな姿勢にもぴったりとフィットします。

お子様からご高齢の方まで、

どなたにも安心してお使いいただくことの出来る枕です。





┏━

┃「ひのきチップ」が出来るまで

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【1】ひのきの原木をスライスカットします。

【2】板状になったひのきを天日干しし、さらに加工しやすい形に整えます。

【3】更に小さいサイズへとカットしてゆきます。

【4】サイコロ状になった素材を研磨機の中に入れ、約6時間ほどかけて磨きます。

【5】出来上がったひのきチップを枕に入れて仕上げます。





┏━

┃注意点

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━

●半年〜1年程で香りが薄れてきます。

●ひのき粒は呼吸しています。使用時には湿気を吸収し、

不使用時には湿気と香りを発散させます。

●ひのき粒は擦れ等により屑や細かい粉が出る場合がありますが、

徐々に少なくなります。

●お好みに合わせて枕の高さや量、形を調整してお使い頂くことが出来ます。

●樹木の活動期にはひのき成分が染み出て

カバーに付着する場合があります。

気になる場合にはアルコール等で拭き取るか、カバーを洗濯してご使用ください。

●幼児や子供が誤ってひのき粒を飲み込まないようご注意ください。









http://store.shopping.yahoo.co.jp/kochi-bussan/f-muroto001.html



私も愛用し始めて、もう少しで丸7年になります!

チップの香りが無くなれば詰め替えて匂いを復活させる・・・

いつもヒノキの香りに癒されながら寝ることが出来ます♪



木 =(イコール) 硬い、研磨して丸くしてるとは言え、ゴツゴツして寝にくいんじゃないの?

と最初は思っていたのですが、使ってみてビックリ!!

大きくもなく小さすぎもないチップで程よい硬さがあり、

頭の位置も定まってくれ、心地よいマッサージ効果とヒノキの香りで寝つきもよくなります。

夏場は氷枕が必須だったのが、なくても寝れるようになりました!



肩こりや頭痛が軽減されたという、嬉しいお声も頂いております。

枕を買い換え・プレゼントされようとお考えの方がいらっしゃいましたら、

一度お試しいただければと思います(^ー^〃)♪







┏━

┃★本場高知の『土佐文旦』好評発売中!!

http://store.shopping.yahoo.co.jp/kochi-bussan/c5dabab4ca.html

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━

ネット外販売の実績もモチロンある本場高知の土佐文旦!

会社の方や友達と分けられたり、

すぐに食べきってしまうということで大量にまとめ買いされる方も増えてきました。

ご自宅用はもちろん贈り物にも最適!

初めての方は一度お試しいただきご検討下さい(^▽^〃)

※谷岡さんの土佐文旦は完売いたしました。





県外では「日向夏」や「ニューサマーオレンジ」などと呼ばれている小夏!



ビタミンC・食物繊維たっぷり、爽やかな香りと口当たり・・・

土佐文旦に引き続き、甘酸っぱい高知の初夏の味をお届けいたします。

※現在予約期間中の為、発送は5月1日からとなっております。





今日も、最後までお付き合いくださいましてありがとうございました。



今後ともMADE IN TOSA 物産を宜しくお願いいたします。



皆さまお体をお大事にお過ごしください。





