手作りの温かさ 藤岡之血 ブログ

藤岡幸子の徒然日記／着物ﾘﾒｲｸ教室日記／お知らせ

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藤岡幸子着物リメイク教室／加藤さん！

藤岡幸子着物リメイク教室！

《 生徒さん作品／ 加藤さん 》

お母様が着ていたという白大島から、ロング丈のブラウスを作成して頂きました(^o^)/

全体的にシミやスレがなかったので、素敵なこの素材をそのまま活かして、とにかくシンプルに仕上げて頂きました！

でも、カジュアルなファッションがとても似合う加藤さん♬
見頃裾に大きなカーブを付けて動きを出し、後ろ身頃にポケットを(≧∀≦) オォ！

イメージ 1


爽やかな着こなしが本当に素敵で決まってますね！！






●よみうりカルチャー 金町
http://www.ync.ne.jp/kanamachi/kouza/201704-13770010.htm
着物リメイク講座（小物）を担当しています。

●藤岡幸子着物リメイク教室
（東京都渋谷区）
http://www.geocities.jp/fujiokanochi/kyoushitsu-annai.html
未経験の方も安心してご参加頂けます♫
お好きなものをお作り頂けます！
２人ずつの少人数制です！
ミシン等の販売は一切ございません！

●お教室Facebook
http://facebook.com/sachiko.fujioka.39

●手作りの温かさ 藤岡之血
http://www.geocities.jp/fujiokanochi/

●藤岡之血Instagram
https://www.instagram.com/sachikofujioka/

●モノアートの着物リフォーム
〜着物地に魅せらせて〜
http://blogs.yahoo.co.jp/teruki_morikaku/folder/1127543.html

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