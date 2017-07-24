藤岡幸子着物リメイク教室／加藤さん！

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藤岡幸子着物リメイク教室！
《 生徒さん作品／ 加藤さん 》
お母様が着ていたという白大島から、ロング丈のブラウスを作成して頂きました(^o^)/
全体的にシミやスレがなかったので、素敵なこの素材をそのまま活かして、とにかくシンプルに仕上げて頂きました！
でも、カジュアルなファッションがとても似合う加藤さん♬
見頃裾に大きなカーブを付けて動きを出し、後ろ身頃にポケットを(≧∀≦) オォ！
爽やかな着こなしが本当に素敵で決まってますね！！
●よみうりカルチャー 金町
http://www.ync.ne.jp/kanamachi/kouza/201704-13770010.htm
着物リメイク講座（小物）を担当しています。
●藤岡幸子着物リメイク教室
（東京都渋谷区）
http://www.geocities.jp/fujiokanochi/kyoushitsu-annai.html
未経験の方も安心してご参加頂けます♫
お好きなものをお作り頂けます！
２人ずつの少人数制です！
ミシン等の販売は一切ございません！
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●手作りの温かさ 藤岡之血
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●モノアートの着物リフォーム
〜着物地に魅せらせて〜
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