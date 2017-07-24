藤岡幸子着物リメイク教室／加藤さん！

藤岡幸子着物リメイク教室！《 生徒さん作品／ 加藤さん 》お母様が着ていたという白大島から、ロング丈のブラウスを作成して頂きました(^o^)/全体的にシミやスレがなかったので、素敵なこの素材をそのまま活かして、とにかくシンプルに仕上げて頂きました！でも、カジュアルなファッションがとても似合う加藤さん♬見頃裾に大きなカーブを付けて動きを出し、後ろ身頃にポケットを(≧∀≦) オォ！

爽やかな着こなしが本当に素敵で決まってますね！！●よみうりカルチャー 金町着物リメイク講座（小物）を担当しています。●藤岡幸子着物リメイク教室（東京都渋谷区）未経験の方も安心してご参加頂けます♫お好きなものをお作り頂けます！２人ずつの少人数制です！ミシン等の販売は一切ございません！●お教室Facebook●手作りの温かさ 藤岡之血●藤岡之血Instagram●モノアートの着物リフォーム〜着物地に魅せらせて〜