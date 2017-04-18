04/18(火)「開成山公園（郡山市開成）［その４］」放射線量マップ

「開成山公園」（郡山市開成一丁目）の放射線量をはかりました。 We have measured the radiation dose of the Kaiseizan Park. ※今回は［その４］運動場詳細（サブトラック、プール・ミューカルがくと館）です。（１年前のデータもアップしました。）













［その１］全体 https://blogs.yahoo.co.jp/koken_s_ray/15116193.html ［その２］公園詳細（北、中、南） https://blogs.yahoo.co.jp/koken_s_ray/15118006.html ［その３］運動場詳細（野球場・弓道場、陸上競技場） https://blogs.yahoo.co.jp/koken_s_ray/15118939.html ◎［その４］運動場詳細（サブトラック、プール・ミューカルがくと館）

▼場所はココです。

◇測 定 日 [Measurement date] ２０１７（Ｈ２９）年０４月１４日（金曜日） ◇測定単位 [Unit of measurement] マイクロシーベルト毎時（μ Sv/h ） ◇測定機器 [Measuring equipment] ホットスポットファインダー (Hot Spot Finder) ◇測定高さ [Measurement height] １０ cm ◇天 候 [The weather] はれ (Fine weather) ◇地 面 [Ground condition] 乾燥 (Dry)

▼今回の線量マップ（サブトラック） 【２０１７年４月測定】

▼今回の線量マップ（プール・ミューカルがくと館） 【２０１７年４月測定】

▼今回の線量マップ（総合体育館側 _ 駐車場） 【２０１７年４月測定】

▼１年前の線量マップ（サブトラック） 【２０１６年３月測定】

▼１年前の線量マップ（プール・ミューカルがくと館） 【２０１６年３月測定】

※マップを拡大できます。 ・ PC →マップ右下の拡大ボタンをクリック。 ・スマホなど→マップをタップしてピンチアウト（二本指で広げる）。 ※ You can expand the map. PC → Click the expansion button at the bottom of the map right. Tablets such as → Tap the map to pinch out (to widen in two fingers).

▼ 行健除染 Net. ◇「 Twitter 」 https://twitter.com/koken_josen_net ◇「お問合せフォーム」 Inquiry form to us ※測定場所のリクエストもココからどうぞ。（お金はかかりません。） https://goo.gl/4t9LLm ◇「線量マップの検索」 ※マップを探したいときは「ブログ内記事検索」欄に、学校や公園・場所などの名称を入れて検索。（例えば行健小学校なら「行健」の二文字を入力してクリック。） ▼ PC などの場合

▼スマホの場合 〜下へスクロール〜

（福島県郡山市 除染 放射線量測定 ボランティア）







この活動は、『３a！郡山』様のご協力によりはじめました。『３a！郡山』様に心より御礼申し上げます。