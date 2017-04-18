ここから本文です

書庫全体表示

04/18(火)「開成山公園（郡山市開成）［その４］」放射線量マップ

「開成山公園」（郡山市開成一丁目）の放射線量をはかりました。
We have measured the radiation dose of the Kaiseizan Park.
※今回は［その４］運動場詳細（サブトラック、プール・ミューカルがくと館）です。（１年前のデータもアップしました。）

イメージ 1

イメージ 2

イメージ 3

イメージ 4

イメージ 5

イメージ 6

　［その１］全体
　［その２］公園詳細（北、中、南）
　［その３］運動場詳細（野球場・弓道場、陸上競技場）
◎［その４］運動場詳細（サブトラック、プール・ミューカルがくと館）

▼場所はココです。
イメージ 7

◇測 定 日 [Measurement date]
　２０１７（Ｈ２９）年０４月１４日（金曜日）
◇測定単位[Unit of measurement]
　マイクロシーベルト毎時（μSv/h
◇測定機器[Measuring equipment]
　ホットスポットファインダー(Hot Spot Finder)
◇測定高さ[Measurement height]
　１０cm
◇天　　候[The weather]
　はれ(Fine weather)
◇地　　面[Ground condition]
　乾燥(Dry)

▼今回の線量マップ（サブトラック）【２０１７年４月測定】
イメージ 8

▼今回の線量マップ（プール・ミューカルがくと館）【２０１７年４月測定】
イメージ 9

▼今回の線量マップ（総合体育館側_駐車場）【２０１７年４月測定】
イメージ 10

▼１年前の線量マップ（サブトラック）【２０１６年３月測定】
イメージ 11

▼１年前の線量マップ（プール・ミューカルがくと館）【２０１６年３月測定】
イメージ 12

※マップを拡大できます。
PC→マップ右下の拡大ボタンをクリック。
・スマホなど→マップをタップしてピンチアウト（二本指で広げる）。
You can expand the map.
PCClick the expansion button at the bottom of the map right.
Tablets such as Tap the map to pinch out (to widen in two fingers).

行健除染Net.
◇「Twitter
◇「お問合せフォーム」Inquiry form to us
　※測定場所のリクエストもココからどうぞ。（お金はかかりません。）
◇「線量マップの検索」
　※マップを探したいときは「ブログ内記事検索」欄に、学校や公園・場所などの名称を入れて検索。（例えば行健小学校なら「行健」の二文字を入力してクリック。）
PCなどの場合
イメージ 13

▼スマホの場合
イメージ 14
〜下へスクロール〜
イメージ 15

（福島県郡山市　除染　放射線量測定　ボランティア）




この活動は、『３a！郡山』様のご協力によりはじめました。『３a！郡山』様に心より御礼申し上げます。

この記事に

顔アイコン

顔アイコン・表示画像の選択

絵文字
×
  • オリジナル
  • SoftBank1
  • SoftBank2
  • SoftBank3
  • SoftBank4
  • docomo1
  • docomo2
  • au1
  • au2
  • au3
  • au4
  • 名前
  • パスワード
  • ブログ

開くトラックバック（0）

連携サービス
知恵袋
textream（掲示板）
ロコ
求人

本文はここまでですこのページの先頭へ
みんなの更新記事
前へ 次へ