04/18(火)「開成山公園（郡山市開成）［その４］」放射線量マップ

「開成山公園」(郡山市開成一丁目)の放射線量をはかりました。

We have measured the radiation dose of the Kaiseizan Park.

※今回は[その4]運動場詳細(サブトラック、プール・ミューカルがくと館)です。(1年前のデータもアップしました。)





























[その1]全体

[その2]公園詳細(北、中、南)

[その3]運動場詳細(野球場・弓道場、陸上競技場)

◎[その4]運動場詳細(サブトラック、プール・ミューカルがくと館)





▼場所はココです。





◇測 定 日 [Measurement date]

2017(H29)年04月14日(金曜日)

◇測定単位 [Unit of measurement]

マイクロシーベルト毎時(μ Sv/h )

◇測定機器 [Measuring equipment]

ホットスポットファインダー (Hot Spot Finder)

◇測定高さ [Measurement height]

10 cm

◇天 候 [The weather]

はれ (Fine weather)

◇地 面 [Ground condition]

乾燥 (Dry)





▼今回の線量マップ(サブトラック) 【2017年4月測定】





▼今回の線量マップ(プール・ミューカルがくと館) 【2017年4月測定】





▼今回の線量マップ(総合体育館側 _ 駐車場) 【2017年4月測定】





▼1年前の線量マップ(サブトラック) 【2016年3月測定】





▼1年前の線量マップ(プール・ミューカルがくと館) 【2016年3月測定】





※マップを拡大できます。

・ PC →マップ右下の拡大ボタンをクリック。

・スマホなど→マップをタップしてピンチアウト(二本指で広げる)。

※ You can expand the map.

PC → Click the expansion button at the bottom of the map right.

Tablets such as → Tap the map to pinch out (to widen in two fingers).





