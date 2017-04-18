04/18(火)「開成山公園（郡山市開成）［その４］」放射線量マップ

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「開成山公園」（郡山市開成一丁目）の放射線量をはかりました。
We have measured the radiation dose of the Kaiseizan Park.
※今回は［その４］運動場詳細（サブトラック、プール・ミューカルがくと館）です。（１年前のデータもアップしました。）
［その１］全体
［その２］公園詳細（北、中、南）
［その３］運動場詳細（野球場・弓道場、陸上競技場）
◎［その４］運動場詳細（サブトラック、プール・ミューカルがくと館）
▼場所はココです。
◇測 定 日 [Measurement date]
２０１７（Ｈ２９）年０４月１４日（金曜日）
◇測定単位[Unit of measurement]
マイクロシーベルト毎時（μSv/h）
◇測定機器[Measuring equipment]
ホットスポットファインダー(Hot Spot Finder)
◇測定高さ[Measurement height]
１０cm
◇天 候[The weather]
はれ(Fine weather)
◇地 面[Ground condition]
乾燥(Dry)
▼今回の線量マップ（サブトラック）【２０１７年４月測定】
▼今回の線量マップ（プール・ミューカルがくと館）【２０１７年４月測定】
▼今回の線量マップ（総合体育館側_駐車場）【２０１７年４月測定】
▼１年前の線量マップ（サブトラック）【２０１６年３月測定】
▼１年前の線量マップ（プール・ミューカルがくと館）【２０１６年３月測定】
※マップを拡大できます。
・PC→マップ右下の拡大ボタンをクリック。
・スマホなど→マップをタップしてピンチアウト（二本指で広げる）。
※ You can expand the map.
PC→ Click the expansion button at the bottom of the map right.
Tablets such as → Tap the map to pinch out (to widen in two fingers).
▼行健除染Net.
◇「Twitter」
◇「お問合せフォーム」Inquiry form to us
※測定場所のリクエストもココからどうぞ。（お金はかかりません。）
◇「線量マップの検索」
※マップを探したいときは「ブログ内記事検索」欄に、学校や公園・場所などの名称を入れて検索。（例えば行健小学校なら「行健」の二文字を入力してクリック。）
▼PCなどの場合
▼スマホの場合
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（福島県郡山市 除染 放射線量測定 ボランティア）
この活動は、『３a！郡山』様のご協力によりはじめました。『３a！郡山』様に心より御礼申し上げます。
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