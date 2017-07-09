古村一雄の雑記帳

本音の議論をしない議会はいりません

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今週の予定

１０日（月）１３：３０　政務事務所（浪岡）

１１日（火）

１２日（水）　９：００〜１２：００　むつ小川原地区石油コンビナート等特別防災区域総合防災訓練（石油備蓄基地）

１３日（木）

１４日（金）１０：３０　総務企画危機管理委員会質問準備（県議会無所属議員控室）
　　　　　　 １３：００　青函連絡船戦災犠牲者追悼・平和祈念の集い（八甲田丸南側　青函連絡船戦災の碑）

１５日（土）１５：００　「３・１１以降の原子力政策　青森県民と核燃料サイクルを考える」（八戸グランドホテル）
　　　　　　 １７：３０　「大間で自由に語ろう２０１７・原発に頼らないまちづくり」（大間町総合開発センター）

１６日（日）１２：００　第１０回大間原発反対現地集会（一坪共有地）


　　〜来週の予定〜

１７日（月）１０：００　政務事務所（浪岡）
　　　　　　 １３：３０　平成の合併の全国的動向と総括（青森市民ホール）
１８日（火）１０：００　合併問題検証会議（花岡プラザ）
　　　　　　 １３：３０　第１４回全国地方議員交流研修会（北海道自治労会館）〜２０日〜欠
１９日（水）１８：００　あおもりネット運営委員会（コープあおもり）
２０日（木）１２：３０　わい化優良園地視察会（みちのくクボタ青森集合）
２１日（金）１１：００　総務企画危機管理委員会
　　　　　　 １８：００　青森チェルノブィリ子ども支援ネット総会（青森県労働福祉会館）
２２日（土）
２３日（日）

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