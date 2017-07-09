１０日（月）１３：３０ 政務事務所（浪岡）



１１日（火）



１２日（水） ９：００〜１２：００ むつ小川原地区石油コンビナート等特別防災区域総合防災訓練（石油備蓄基地）



１３日（木）



１４日（金）１０：３０ 総務企画危機管理委員会質問準備（県議会無所属議員控室）

１３：００ 青函連絡船戦災犠牲者追悼・平和祈念の集い（八甲田丸南側 青函連絡船戦災の碑）



１５日（土）１５：００ 「３・１１以降の原子力政策 青森県民と核燃料サイクルを考える」（八戸グランドホテル）

１７：３０ 「大間で自由に語ろう２０１７・原発に頼らないまちづくり」（大間町総合開発センター）



１６日（日）１２：００ 第１０回大間原発反対現地集会（一坪共有地）





〜来週の予定〜



１７日（月）１０：００ 政務事務所（浪岡）

１３：３０ 平成の合併の全国的動向と総括（青森市民ホール）

１８日（火）１０：００ 合併問題検証会議（花岡プラザ）

１３：３０ 第１４回全国地方議員交流研修会（北海道自治労会館）〜２０日〜欠

１９日（水）１８：００ あおもりネット運営委員会（コープあおもり）

２０日（木）１２：３０ わい化優良園地視察会（みちのくクボタ青森集合）

２１日（金）１１：００ 総務企画危機管理委員会

１８：００ 青森チェルノブィリ子ども支援ネット総会（青森県労働福祉会館）

２２日（土）

２３日（日）