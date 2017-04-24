¼ò°û¤ß¤Î³ùÁÒÊüÏ²µ­¡¡138¸®ÌÜ¡Ê¡Ý2²óÌÜ¡Ë¡Ö¥Ð¡¼¥ó¥Õ¥¢¥É¥ó¡×

|
¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ºþ¿·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ê¤Î¤ÇºÆË¬Ìä¡ª
¥µ¥é¥À¤È¥¹¡¼¥×¤¬Àè¤ËÅþÃå¡£
¥é¡¼¥à¡¦¥à¡¼¡¡¡¡¡¡S¥µ¥¤¥º¡¡¡¡£¸£¹£°±ß
ÆÚ¤Ò¤Æù¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼ÏÂ¤¨
¤¢¤é¤é¡¢ÌîºÚ¤ÎÆâÍÆ¤¬¥µ¥é¥À¤ÈÆ±¤¸^^
¿É¤¯¤Æ»Ý¤¤¡¢¥¿¥¤ÎÁÍýËüºÐ¡ª
¥Ê¥Ã¥ÄÎà¤â¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿©´¶¤¬¤µ¤é¤Ë»Ý¤¤¢ö
ÌîºÚ¤âÈþÌ£¤·¤¯¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥ª¥Þ¥ó¥¬¥¤¡¡¡¡ÆÃÃí¤ÇÆùÆóÇÜ¾è¤»¡ª¡¡¥Î¡¼¥Þ¥ë¡¡1,250±ß¡¡¡¡ÆùÆóÇÜ¤ÏÊÌÎÁ¶â
¾ø¤··Ü¡ª
°¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä
Åìµþ¥«¥ª¥Þ¥ó¥¬¥¤¤ÎÊý¤¬¤Ï¤ë¤«¤Ë¡Ä
¤¤ã¡¼¡ª¡¡ËÜ²»¤Ç¤¹¤±¤É^^
¥Á¥¥óÀ¸Õª¥é¥¤¥¹
¥«¥ª¥Þ¥ó¥¬¥¤ÉÕ¤¤â¤Î¤Î¥Á¥¥óÀ¸Õª¥¹¡¼¥×
¤¦¡Á¤ó¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¡¢¤¤¤¤¤«¤Ê¡£
¡ã¿©¤Ù¥í¥°¤è¤ê¡ä
Å¹Ì¾:¥«¥Þ¥¯¥é ¥Ð¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¢¡¦¥É¥ó ¡ÊKamakura Baan Hua Don¡Ë
¥¸¥ã¥ó¥ë:¥¿¥¤ÎÁÍý
TEL¡¦Í½Ìó:0467-67-0967
½»½ê:¿ÀÆàÀî¸©³ùÁÒ»Ô¸æÀ®Ä®13-40 ¥Ò¥é¥½¥ë³ùÁÒ 1F
¸òÄÌ¼êÃÊ
³ùÁÒ±ØÀ¾¸ý¡¡ÅÌÊâ2Ê¬
³ùÁÒ±Ø¤«¤é112m
±Ä¶È»þ´Ö
Ãë 11:30-15:00
Ìë 18:00-21:30 L.O 21:00
¥é¥ó¥Á±Ä¶È
ÄêµÙÆü¡§ÉÔÄêµÙ
¤³¤Îµ»ö¤Ë
- >
- À¸³è¤ÈÊ¸²½
- >
- ¥°¥ë¥á¡¢¥É¥ê¥ó¥¯
- >
- °û¿©Å¹
¥³¥á¥ó¥È¡Ê0¡Ë