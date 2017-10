続 2ndフルアルバム｢WATCH｣について【ルーペズ】

「後日」って大体どのくらいの日数なんですかね?

2、3日後に投稿する予定でしたが結構空いちゃった〜!



「針の音」ミュージックビデオ



も、大変ご好評頂いてます。

ありがとうございます!



ミュージックビデオも監督、製作を手がけた、ファイティングマン・オカハラによる「WATCH」あとがき後編です!



ぜひ、ごらんください。







【"WATCH''とゆう名前】



アルバムのタイトルは最初日本語にしようと思ってました。the Loupes がカチカチしてる字体なのでひらがなとかで柔らかいタイトルがいいなあと。



しかし色々考えたあげく、日本語単語の持つ独特の重みを持った言葉じりにルーペズの今の音楽はマッチしづらかったのです。



聴きながら想像する余地を持たせないような気がして、もっと軽く且つ覚えやすいタイトルに。(=ポップ?)



結果カタカナでも書ける英語または読みやすい簡単な単語に集約させていくことに。



自分の歌詞は大半が「見たもの」で出来ています。音楽を「聴いて」詞が浮かぶことはほとんど無いです。



とにかく「見る」



"watch the TV"しかり

"watch the CD"って言葉もアリでは?

音楽は見るものでもあるんではないか。



今作のパッケージも視覚からスパークしてもらうためのもの。耳だけで出来てないのでした。





【ありがとう、夏】



8月にはWATCH爆音試聴&ライブ



「CDなのにWATCH(見る)ってタイトルなのが面白い」「もらった音源、正座して部屋で聴かせてもらいました」と、

この日コメンテーターしてくれたさよっこさん(まやかしプラスチック)がそう言ってくれました。



夏の暑い間にリリースしたかったのが本音だったけど、今となったら秋でよかったかも。



時間かけた分、十分注入できた。

僕のわがままも入れてくれた、

メンバーに感謝してます。



早朝と深夜にマスタリング作業してくれたバチ山氏、今作をすぐに理解してくれて助けてくれました。



録音・ミックスを自分たちでなんとかやれたから、価格もリーズナブルに抑えられました。

パッケージも遊びまくって作りましたし(ラッキーなあなたはキラを!)



さて好きに書かせてもらいました。



とにかく、the Loupes のWATCH ぜひ手にとってください。



以前、前編を投稿して思ったんですが、「後日」って大体どのくらいの日数なんですかね?2、3日後に投稿する予定でしたが結構空いちゃった〜!「針の音」ミュージックビデオも、大変ご好評頂いてます。ありがとうございます!ミュージックビデオも監督、製作を手がけた、ファイティングマン・オカハラによる「WATCH」あとがき後編です!ぜひ、ごらんください。【"WATCH''とゆう名前】アルバムのタイトルは最初日本語にしようと思ってました。the Loupes がカチカチしてる字体なのでひらがなとかで柔らかいタイトルがいいなあと。しかし色々考えたあげく、日本語単語の持つ独特の重みを持った言葉じりにルーペズの今の音楽はマッチしづらかったのです。聴きながら想像する余地を持たせないような気がして、もっと軽く且つ覚えやすいタイトルに。(=ポップ?)結果カタカナでも書ける英語または読みやすい簡単な単語に集約させていくことに。自分の歌詞は大半が「見たもの」で出来ています。音楽を「聴いて」詞が浮かぶことはほとんど無いです。とにかく「見る」"watch the TV"しかり"watch the CD"って言葉もアリでは?音楽は見るものでもあるんではないか。今作のパッケージも視覚からスパークしてもらうためのもの。耳だけで出来てないのでした。【ありがとう、夏】8月にはWATCH爆音試聴&ライブ「CDなのにWATCH(見る)ってタイトルなのが面白い」「もらった音源、正座して部屋で聴かせてもらいました」と、この日コメンテーターしてくれたさよっこさん(まやかしプラスチック)がそう言ってくれました。夏の暑い間にリリースしたかったのが本音だったけど、今となったら秋でよかったかも。時間かけた分、十分注入できた。僕のわがままも入れてくれた、メンバーに感謝してます。早朝と深夜にマスタリング作業してくれたバチ山氏、今作をすぐに理解してくれて助けてくれました。録音・ミックスを自分たちでなんとかやれたから、価格もリーズナブルに抑えられました。パッケージも遊びまくって作りましたし(ラッキーなあなたはキラを!)さて好きに書かせてもらいました。とにかく、the Loupes のWATCH ぜひ手にとってください。 後記 文:オカハラ

the Loupesのボーカル&ギター

趣味は山頂で星を眺めながらコーヒーを淹れること。 後記 文:オカハラthe Loupesのボーカル&ギター趣味は山頂で星を眺めながらコーヒーを淹れること。