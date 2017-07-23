< ‘探偵2’撮影情報 >

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大田、大徳警察署映画探偵撮影中..ヒウッフッフ
アジアプリンセス イ・グァンス、ソン・ドンイル、
クォン・サンウあったのに
夏シーンでないか服がみな長袖にジャンパーまで..高校生とあります
東南アジア側外国人3分が暑いのに遠くから見ていたのに..
大田、温度は36度です.. < naver.com..7.22 16:27 >
映画探偵2パパが受けたイ・グァンス、トクソンムルセット..
大田（テジョン）大徳（テドク）警察署、
映画、探偵2..トクソンムル..イ・グァンス、親切親切..
< iconosquare.com..7.22..PM23:20.. >
空、sky..大田地方裁判所..districtcourt..like..
phoenix color 色感..skyline.. switching..
< iconosquare.com..7.22..PM20:24.. >
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暑い一日が終了！やっと帰宅して、
日付は変わりましたが、今日の撮影情報！^^;
日中は静かだなと思ってたけど、
夕方くらいから撮影情報も出てる..
セット準備してたけど、外で撮影ですね！
大徳警察署に、イ・グァンスssi..
昨日まで、ソウルで休日してたスタッフさんも、
大田に戻り、大田地方裁判所で更新してますね！^^
[ kswoo8050 ]
2017/7/23(日) 午前 0:19返信する