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へいんのブログ
☆今日より、明日・・もっと、もっと！

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< ‘探偵2’撮影情報 >

イメージ 1

　　　　大田、大徳警察署映画探偵撮影中..ヒウッフッフ

　　　　アジアプリンセス イ・グァンス、ソン・ドンイル、
　　　　クォン・サンウあったのに
　　　　夏シーンでないか服がみな長袖にジャンパーまで..高校生とあります
　　　　東南アジア側外国人3分が暑いのに遠くから見ていたのに..
　　　　大田、温度は36度です.. < naver.com..7.22 16:27 >


イメージ 2

　　　　映画探偵2パパが受けたイ・グァンス、トクソンムルセット..
　　　　大田（テジョン）大徳（テドク）警察署、
　　　　映画、探偵2..トクソンムル..イ・グァンス、親切親切..
　　　　< iconosquare.com..7.22..PM23:20.. >


イメージ 3

　　　　空、sky..大田地方裁判所..districtcourt..like..
　　　　phoenix color 色感..skyline.. switching..
　　　　< iconosquare.com..7.22..PM20:24.. >

　　　





　　

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    暑い一日が終了！やっと帰宅して、
    日付は変わりましたが、今日の撮影情報！^^;

    日中は静かだなと思ってたけど、
    夕方くらいから撮影情報も出てる..
    セット準備してたけど、外で撮影ですね！

    大徳警察署に、イ・グァンスssi..
    昨日まで、ソウルで休日してたスタッフさんも、
    大田に戻り、大田地方裁判所で更新してますね！^^

    [ kswoo8050 ]

    2017/7/23(日) 午前 0:19

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