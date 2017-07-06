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平成２９年（２０１７）７月０６日（木）曇ときどき・
マンションが建ち上ってきたのかと思いきや
最近では珍しい事業会社のビル
※健康管理※
出 発：午前７時３６分 （）
消 費 量：４６７.０ｋｃａｌ
時 間：２時間１４分 ＯＬＹＭＰＵＳ ＳＺ−１４ＤＸ （デジカメ）
２０１７年 ２０１６年
月 項 目 数 値 月 数 値 標 準（正常値）
４ 血圧 １３４/８２ １ １３２/７６ １４５/８５（７５歳以上）
４ 血糖値（グルコース） １０７ １ １２９ １０５以下
４ ＨbＡ１c ６.５ １ ６.５ ４.２〜６.２
４ ＬＤＬ １４７ １ １５８ １２０以下
４ ＨＤＬ ６１ １ ７３ ４０以上
４ 中性脂肪 ８９ １ ８８ １５０以下
４ クレアチニン １.０６ １ １.０３ ０.６１〜１.０４
４ ＧＯＴ ２１ １ ２６ １０〜４０
４ ＧＰＴ １６ １ ２１ ５〜４０
４ 尿酸 ６.４ １ ６.４ ３.７〜７.０
４ 前夜食事＝煮込みウドン・きんぴら他 １ 前夜食事＝焼き豚・温生野菜他
１０ 身長（２０１６年） １６５.１ １０ １６５.２cm（２０１５年）
４ 体重：５５.５５kg（風袋込み） １０ ５６.３５kg（風袋込み）
１０ 腹囲 ７７.５ ７ ７３.５cm（２０１５年）
１０ ＢＭＩ ２０.２ ７ ２０.０kg/m2（２０１５年）
２０１６年１０月大腸がん 陰性 ２０１５年１０月大腸がん・陽性
２０１３年１月前立腺 １０５ ２０１１年１０月０.８１（４.０以下・石発見）
（前回２００９年８月１１日：０.６１）
食事療法：２７年（発覚から３７年）発症：４０歳
Ｍ Ｒ Ｉ：加齢性変化程度：２０１０年１月１５日
２０１３年（１月の検査で肝臓数値３倍以上ＧＯＴ２２→６０・ＧＰＴ２１→７０が前回数値に）（２０１３年７月の検査で肝臓数値ＧＯＴ２１・ＧＰＴ１９ 正常値）
２０１３年１０月１１日年白内障検査（手術の必要なし･右）
２０１４年 １月１７日（金）全身の動脈硬化検査：血管年齢９０歳相当（右２０５１･左１９６７）
２０１４年 ９月 ８日（月）保健所・血管年齢測定：７４歳（Ｗ・Ｉ値０.０９４偏差値４８）
２０１５年 ２月 ３日（火）朝７時過ぎ意識失い救急車で白鬚橋病院へ搬送、同時に右太もも前部の痛み伴う
２０１５年 ２月 ３日（火）CT撮影（頭部）・X線（胸部・腹部）・CT：MRI(頭部)異常なし・超音波（心臓・下肢血管）２４時間心電図、動脈の血管年齢検査：７９歳
２０１５年 ２月 ３日（火）カロナール錠３００・１回４錠
２０１５年 ２月 ４日（水）カロナール錠３００・１回４錠（１４日分）
２０１５年 ２月１８日（水）高血圧薬・アムロジピンＯＤ５mg朝だけ１錠飲む
２０１５年 ３月 ４日（水）カロナール錠３００・１回４錠、ツムラ芍薬乾燥等甘草湯エキス顆粒、メチコバール錠５００μｇ０.５ｇ、ロキシヌンゲル１％、５０ｇ、キソニンテープ１００ｍｇ（１０cm×１０cm）７日分
２０１５年 ３月１１日（水）カロナール錠３００・１回４錠、ツムラ芍薬乾燥等､甘草湯エキス顆粒、メチコバール錠５００μｇ０.５ｍｇ（２８日分、キソニンテープ１００ｍｇ （１０cm×１０cm）１４日分
◎２月３日から飲み出した白鬚橋病院の薬は４月２８日止めた。
◎１５年１１月２４日（火）大腸がん内視鏡検査異常なし（高石内科胃腸科）
東京都シルバーパス取得（平成２９年９月３０日まで）
平成２８（年２０１６年） ９月０８日：更新：墨田社会福祉会館
平成２７（年２０１５年） ９月１４日：更新：梅若ゆうゆう館
平成２６（年２０１４年） ９月１８日：更新：梅若ゆうゆう館（２/２８紛失・３/１３日再発行）
平成２５（年２０１３年） ９月１３日：更新：中小企業センター
平成２４（年２０１２年） ９月１３日：更新：墨田社会福祉会館
平成２３（年２０１１年） ９月２８日：更新：墨田社会福祉会館
平成２２（年２０１０年） ９月１６日：更新：墨田社会福祉会館
平成２１年（２００９年）１１月１０日：亀戸駅前バス定期券売場
本日訪問者： 訪問者数最高：２８５（２０１６/８/３０）
通算訪問者： ９１９３６
※歩数：,歩・距離：.ｋｍ・消費：.ｋｃａｌ（６月）
積算
歩数：２,９０２,３４５歩・距離：２,４５７.６１ｋｍ・消費：１００,４３１.１ｋｃａｌ（７月）
※累計
歩数：２,８１８,３９６歩・距離：２,３８７.９４ｋｍ・消費：９７,７３４.７ｋｃａｌ（６月）
０１月歩数：４６２,２６７歩・距離：３９２.５６ｋｍ・消費：１７,０８３.９ｋｃａｌ
０２月歩数：４２９,５１６歩・距離：３６５.０３ｋｍ・消費：１４,８３１.３ｋｃａｌ
０３月歩数：４４４,０２１歩・距離：３７７.９０ｋｍ・消費：１５,３２４.９ｋｃａｌ
０４月歩数：４８０,１２８歩・距離：４２３.５７ｋｍ・消費：１６,９３８.４ｋｃａｌ
０５月歩数：５１４,９７４歩・距離：４２０.４６ｋｍ・消費：１７,１３９.３ｋｃａｌ
０６月歩数：４８７,４９０歩・距離：４０８.４２ｋｍ・消費：１６,４１５.９ｋｃａｌ
０７月歩数：
０８月歩数：
０９月歩数：
１０月歩数：
１１月歩数：
１２月歩数：
２０１５年合計歩数：４,９２６,７７２歩・距離：４,１６８.９７ｋｍ・消費：１６８,１１５ｋｃａｌ
２０１４年合計歩数：５,３４４,９５３歩・距離：４,５５３.９４ｋｍ・消費：１８５,１４７ｋｃａｌ
２０１３年合計歩数：５,１７８,９３２歩・距離：４,４３７.８３ｋｍ・消費：１７８,８０５ｋｃａｌ
２０１２年合計歩数：４,８１０,７７２歩・距離：４,１７３.２４ｋｍ・消費：１６９,３６３ｋｃａｌ
２０１１年合計歩数：４,７２９,３６７歩・距離：４,０４９.５５ｋｍ・消費：１６５,５２０ｋｃａｌ
２０１０年合計歩数：３,９４５,０４３歩・距離：３,５０７.５８ｋｍ：１４５・消費,０５０ｋｃａｌ
２００９年合計歩数 距離：３,２１４.０３ｋｍ
自転車（１日〜３１日）
距離：.ｋｍ・消費：ｋｃａｌ（）
（血圧：/・脈拍：）（月日）
所要時間：時間分。 （時分出発）
※積算
走行距離：.ｋｍ・消費：,ｋｃａｌ（７月）
累計＝走行距離：,９７３.６８ｋｍ・消費：１０,０４４ｋｃａｌ（６月まで）
０２月＝走行距離：１３５.１６ｋｍ・消費カロリー：１,３７１ｋｃａｌ。
０３月＝走行距離： １９.１２ｋｍ・消費カロリー： ,１６３ｋｃａｌ。
０５月＝走行距離：２４８.４５ｋｍ・消費カロリー：２,５５５ｋｃａｌ。
０６月＝走行距離：１８５.２２ｋｍ・消費カロリー：１,９３８ｋｃａｌ。
０８月＝走行距離：
０９月＝走行距離：
１１月＝走行距離：
１２月＝走行距離：
２０１５年合計・走行距離：１,１３６.０７ｋｍ・消費：１１,０８５.１ｋｃａｌ。
２０１４年合計・走行距離：１,０３６.１７ｋｍ・消費：１０,０９９.８ｋｃａｌ。
２０１３年合計・走行距離：１,４６４.８８ｋｍ・消費：１４,２４７.５ｋｃａｌ。
２０１２年合計・走行距離：１,５１４.６３ｋｍ、消費：１７,０７８.１ｋｃａｌ。
２０１１年合計・走行距離：１,８３６.３６ｋｍ、消費：１８,９８５.４ｋｃａｌ。
２０１０年合計・走行距離：１,３７１.２１ｋｍ、消費：１２,７２２.８ｋｃａｌ。
２０１２年９月１５日新調のパソコン届く（ＤＥＬＬ・ｖｏstｒｏ２６０ｓ）２０１２年８月２９日パソコン故障（新規購入予定
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