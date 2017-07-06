平成２９年（２０１７）７月０６日（木）曇ときどき・

マンションが建ち上ってきたのかと思いきや

自動車関連の建物らしい 最近では珍しい事業会社のビル

※健康管理※ 出 発：午前７時３６分 （）

歩 数：１５,１７９歩 （散歩後の血圧：１３３/６６・脈拍：７３） 消 費 量：４６７.０ｋｃａｌ

距 離：１２.６０ｋｍ 時 間：２時間１４分 ＯＬＹＭＰＵＳ ＳＺ−１４ＤＸ （デジカメ）

エブリウォーカー Ｈ−２２５ＢＫ（万歩計）

コ ー ス：平井Ｃ＝八広中央通り、明治通り、小村井交差点、宮田通り、立花４丁目、東吾嬬小、橘高、吾嬬立花中学校裏、宮田通り、旧中川に架かる平井橋、ＪＲ総武線平井駅北・南口、平井駅通り、平井３丁目、平井南小、小松川二中、正養寺、平井２・１丁目、京葉道路・中川新橋交差点、都道４４９号線・ゆりのき橋通り、小松川区民館・江戸川消防署小松川出張所、平井駅通り、京葉道路、小松川３・４丁目、荒川に架かる小松川橋際、荒川右岸河川敷、ＪＲ総武線鉄橋、平井大橋下、木下川水門、東墨田３丁目、旧木下川小、都道４４９号線・ゆりのき橋通り、中居掘通り、八広６丁目、八広４丁目交差点、八広中央通り経由



血圧（高）： １２６

血圧（低）： ６８

脈拍： ５９

（測定は自動血圧計オムロンデジタル・ＨＥＭ７５００Ｆ）

（万歩計はオムロンＨＪ−１１３）



※石渡医院で２０年・２００９年９月３０日小田医院へ：血圧１３８/７８ ２０１７年 ２０１６年 月 項 目 数 値 月 数 値 標 準（正常値） ４ 血圧 １３４ /８２ １ １３２/７６ １４５ /８５（７５歳以上） ４ 血糖値（グルコース） １０７ １ １２９ １０５以下 ４ ＨbＡ１c ６.５ １ ６.５ ４.２〜６.２ ４ ＬＤＬ １４７ １ １５８ １２０以下 ４ ＨＤＬ ６１ １ ７３ ４０以上 ４ 中性脂肪 ８９ １ ８８ １５０以下 ４ クレアチニン １.０６ １ １.０３ ０.６１〜１.０４ ４ ＧＯＴ ２１ １ ２６ １０〜４０ ４ ＧＰＴ １６ １ ２１ ５〜４０ ４ 尿酸 ６.４ １ ６ .４ ３ .７〜７.０ ４ 前夜食事＝煮込みウドン・きんぴら他 １ 前夜食事＝焼き豚・温生野菜他 １０ 身長（２０１６年） １６５ .１ １０ １６５.２cm（２０１５年） ４ 体重：５５ .５５kg（風袋込み） １０ ５６.３５kg（風袋込み） １０ 腹囲 ７７.５ ７ ７３.５cm（２０１５年） １０ ＢＭＩ ２０.２ ７ ２０.０kg/m2（２０１５年） ２０１６年１０月大腸がん 陰性 ２０１５年１０月大腸がん・陽性 ２０１３年１月前立腺 １０５ ２０１１年１０月０.８１（４.０以下・石発見） （前回２００９年８月１１日：０.６１） 食事療法：２７年（発覚から３７年）発症：４０歳

２０１４年 １月１７日（金）今日から糖尿病薬（トラゼンタ錠５ｍｇ・１錠）を飲み始める Ｍ Ｒ Ｉ：加齢性変化程度：２０１０年１月１５日 ２０１３年（１月の検査で肝臓数値３倍以上ＧＯＴ２２→６０・ＧＰＴ２１→７０が前回数値に）（２０１３年７月の検査で肝臓数値ＧＯＴ２１・ＧＰＴ１９ 正常値） ２０１３年１０月１１日年白内障検査（手術の必要なし･右） ２０１４年 １月１７日（金）全身の動脈硬化検査：血管年齢９０歳相当（右２０５１･左１９６７） ２０１４年 ９月 ８日（月）保健所・血管年齢測定：７４歳（Ｗ・Ｉ値０ .０９４偏差値４８） ２０１５年 ２月 ３日（火）朝７時過ぎ意識失い救急車で白鬚橋病院へ搬送、同時に右太もも前部の痛み伴う ２０１５年 ２月 ３日（火） CT撮影（頭部）・X線（胸部・腹部）・CT：MRI(頭部)異常なし・超音波（心臓・下肢血管）２４時間心電図、動脈の血管年齢検査：７９歳 ２０１５年 ２月 ３日（火）カロナール錠３００・１回４錠 ２０１５年 ２月 ４日（水）カロナール錠３００・１回４錠（１４日分） ２０１５年 ２月１８日（水）高血圧薬・アムロジピンＯＤ５ mg朝だけ１錠飲む ２０１５年 ３月 ４日（水）カロナール錠３００・１回４錠、ツムラ芍薬乾燥等甘草湯エキス顆粒、メチコバール錠５００μｇ０ .５ｇ、ロキシヌンゲル１％、５０ｇ、キソニンテープ１００ｍｇ（１０cm×１０cm）７日分 ２０１５年 ３月１１日（水）カロナール錠３００・１回４錠、ツムラ芍薬乾燥等､甘草湯エキス顆粒、メチコバール錠５００μｇ０ .５ｍｇ（２８日分、キソニンテープ１００ｍｇ （１０cm×１０cm）１４日分 ◎２月３日から飲み出した白鬚橋病院の薬は４月２８日止めた。

◎２月１８日高血圧薬（アムロジピンＯＤ錠５mg）は７月１５日で終了。 ◎１５年１１月２４日（火）大腸がん内視鏡検査異常なし（高石内科胃腸科）

◎１６年１１月０３日（木）夜・左股関節外側痛み発症（レントゲン検査異常なし



東京都シルバーパス取得（平成２９年９月３０日まで） 平成２８（年２０１６年） ９月０８日：更新：墨田社会福祉会館 平成２７（年２０１５年） ９月１４日：更新：梅若ゆうゆう館 平成２６（年２０１４年） ９月１８日：更新：梅若ゆうゆう館 （２ /２８紛失・３/１３日再発行） 平成２５（年２０１３年） ９月１３日：更新：中小企業センター 平成２４（年２０１２年） ９月１３日：更新：墨田社会福祉会館 平成２３（年２０１１年） ９月２８日：更新：墨田社会福祉会館 平成２２（年２０１０年） ９月１６日：更新：墨田社会福祉会館 平成２１年（２００９年）１１月１０日：亀戸駅前バス定期券売場 本日訪問者： 訪問者数最高：２８５（２０１６ /８/３０） 通算訪問者： ９１９３６ ※歩数： ,歩・距離：.ｋｍ・消費：.ｋｃａｌ（６月） 積算 歩数：２ , ９０２ ,３４５歩・距離：２,４５７.６１ｋｍ・消費：１００,４３１.１ｋｃａｌ（７月） ※累計 歩数： ２ ,８１８,３９６歩・距離：２,３８７.９４ｋｍ・消費：９７,７３４.７ｋｃａｌ（６月） ０１月歩数：４６２ ,２６７歩・距離：３９２.５６ｋｍ・消費：１７,０８３.９ｋｃａｌ ０２月歩数：４２９ ,５１６歩・距離：３６５.０３ｋｍ・消費：１４,８３１.３ｋｃａｌ ０３月歩数：４４４ ,０２１歩・距離：３７７.９０ｋｍ・消費：１５,３２４.９ｋｃａｌ ０４月歩数： ４８０ ,１２８歩・距離：４２３.５７ｋｍ・消費：１６,９３８.４ｋｃａｌ ０５月歩数： ５１４ ,９７４歩・距離：４２０.４６ｋｍ・消費：１７,１３９.３ｋｃａｌ ０６月歩数： ４８７ ,４９０歩・距離：４０８.４２ｋｍ・消費：１６,４１５.９ｋｃａｌ ０７月歩数： ０８月歩数： ０９月歩数： １０月歩数： １１月歩数： １２月 歩数：

２０１７年合計歩数：

２０１６年合計歩数：５,５７９,８４３歩・距離：４,７０４.００ｋｍ・消費：１９３,１９０.２ｋｃａｌ ２０１５年合計歩数：４ ,９２６,７７２歩・距離：４,１６８.９７ｋｍ・消費：１６８,１１５ｋｃａｌ ２０１４年合計歩数：５ ,３４４,９５３歩・距離：４,５５３.９４ｋｍ・消費：１８５,１４７ｋｃａｌ ２０１３年合計歩数：５ ,１７８,９３２歩・距離：４,４３７.８３ｋｍ・消費：１７８,８０５ｋｃａｌ ２０１２年合計歩数：４ ,８１０,７７２歩・距離：４,１７３.２４ｋｍ・消費：１６９,３６３ｋｃａｌ ２０１１年合計歩数：４ ,７２９,３６７歩・距離：４,０４９.５５ｋｍ・消費：１６５,５２０ｋｃａｌ ２０１０年合計歩数：３ ,９４５,０４３歩・距離：３,５０７.５８ｋｍ：１４５・消費,０５０ｋｃａｌ ２００９年合計歩数 距離：３ ,２１４.０３ｋｍ 自転車（１日〜３１日） 距離： .ｋｍ・消費：ｋｃａｌ（） （血圧： /・脈拍：）（月日） 所要時間：時間分。 （時分出発） ※積算 走行距離： .ｋｍ・消費：,ｋｃａｌ（７月） 累計＝走行距離： ,９７３.６８ｋｍ・消費：１０,０４４ｋｃａｌ（６月まで）

０１月＝走行距離：２２１.８７ｋｍ・消費カロリー：２,３７７ｋｃａｌ。 ０２月＝走行距離：１３５ .１６ｋｍ・消費カロリー：１,３７１ｋｃａｌ。 ０３月＝走行距離： １９.１２ｋｍ・消費カロリー： ,１６３ｋｃａｌ。

０４月＝走行距離：１６３.８６ｋｍ・消費カロリー：１,６４０ｋｃａｌ。 ０５月＝走行距離： ２４８ .４５ｋｍ・消費カロリー：２,５５５ｋｃａｌ。 ０６月＝走行距離：１８５.２２ｋｍ・消費カロリー：１,９３８ｋｃａｌ。

０７月＝走行距離： ０８月＝走行距離： ０９月＝走行距離：

１０月＝走行距離： １１月＝走行距離： １２月＝走行距離：

２０１７年合計・走行距離：

２０１６年合計・走行距離：１,７３１.３５ｋｍ・消費：１７,８３３ｋｃａｌ。 ２０１５年合計・走行距離：１ ,１３６.０７ｋｍ・消費：１１,０８５.１ｋｃａｌ。 ２０１４年合計・走行距離：１ ,０３６.１７ｋｍ・消費：１０,０９９.８ｋｃａｌ。 ２０１３年合計・走行距離：１ ,４６４.８８ｋｍ・消費：１４,２４７.５ｋｃａｌ。 ２０１２年合計・走行距離：１ ,５１４.６３ｋｍ、消費：１７,０７８.１ｋｃａｌ。 ２０１１年合計・走行距離：１ ,８３６.３６ｋｍ、消費：１８,９８５.４ｋｃａｌ。 ２０１０年合計・走行距離：１ ,３７１.２１ｋｍ、消費：１２,７２２.８ｋｃａｌ。 ２０１２年９月１５日新調のパソコン届く（ＤＥＬＬ・ｖｏ stｒｏ２６０ｓ） ２０１２年８月２９日パソコン故障（新規購入予定