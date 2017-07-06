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珍しくなった

平成２９年（２０１７）７月０６日（木）曇ときどき・

マンションが建ち上ってきたのかと思いきや
自動車関連の建物らしい　

最近では珍しい事業会社のビル

イメージ 1

※健康管理※

出　　 発：午前７時３６分　　　　（）
歩　　 数：１５,１７９歩　（散歩後の血圧：１３３/６６・脈拍：７３）

消 費 量：４６７.０ｋｃａｌ
距　　　離：１２.６０ｋｍ　

時　  　間：２時間１４分　ＯＬＹＭＰＵＳ　ＳＺ−１４ＤＸ　（デジカメ）
エブリウォーカー　Ｈ−２２５ＢＫ（万歩計）

 
コ　ー　ス：平井Ｃ＝八広中央通り、明治通り、小村井交差点、宮田通り、立花４丁目、東吾嬬小、橘高、吾嬬立花中学校裏、宮田通り、旧中川に架かる平井橋、ＪＲ総武線平井駅北・南口、平井駅通り、平井３丁目、平井南小、小松川二中、正養寺、平井２・１丁目、京葉道路・中川新橋交差点、都道４４９号線・ゆりのき橋通り、小松川区民館・江戸川消防署小松川出張所、平井駅通り、京葉道路、小松川３・４丁目、荒川に架かる小松川橋際、荒川右岸河川敷、ＪＲ総武線鉄橋、平井大橋下、木下川水門、東墨田３丁目、旧木下川小、都道４４９号線・ゆりのき橋通り、中居掘通り、八広６丁目、八広４丁目交差点、八広中央通り経由

血圧（高）：　　１２６
血圧（低）：　　　６８
脈拍：　　　　　　５９
（測定は自動血圧計オムロンデジタル・ＨＥＭ７５００Ｆ）
（万歩計はオムロンＨＪ−１１３）

※石渡医院で２０年・２００９年９月３０日小田医院へ：血圧１３８/７８

２０１７年          　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０１６年
        項　　　　　　目    数　値      数　　値 　標　　準（正常値）
       血圧     　　　　　　１３４/８２　    １３２/７６ １４５/８５（７５歳以上）
       血糖値（グルコース） １０７　      １２９      １０５以下

       bＡ１c 　　　　　　　　 .５   　     .５       ４.２〜６.２

       ＬＤＬ     　　　　　　　 　１４７ 　  １５８      １２０以下

      ＨＤＬ　　　　　　　　　　　　６１   １     ７３        ４０以上
       中性脂肪          　   　 ８９  　   　８８      １５０以下

       クレアチニン         　.０６   　１   .０３    ０.６１〜１.０４

     ＧＯＴ                 　　 　　２１ 　１     ２６      １０〜４０

     ＧＰＴ                    　　　 １６   １   　２１        ５〜４０
       尿酸                   　　　 ６.４   １   　.４       .７〜７.０
       前夜食事＝煮込みウドン・きんぴら他  前夜食事＝焼き豚・温生野菜他
１０     身長（２０１６年）    １６５.１ 　１０    １６５.２cm（２０１５年）
       体重：５５.５５kg（風袋込み）  １０      ５６.３５kg（風袋込み） 
１０       腹囲                 ７７.５   　　       ７３.５cm（２０１５年）
１０       ＢＭＩ                 ２０.２  　　        ２０.０kg/m2（２０１５年）
２０１６年１０月大腸がん 陰性                   ２０１５年１０月大腸がん・陽性
２０１３年１月前立腺          １０５    　２０１１年１０月０.８１（４.０以下・石発見）

                                                  （前回２００９年８月１１日：０.６１）

食事療法：２７年（発覚から３７年）発症：４０歳


２０１４年　１月１７日（金）今日から糖尿病薬（トラゼンタ錠５ｍｇ・１錠）を飲み始める

Ｍ Ｒ Ｉ：加齢性変化程度：２０１０年１月１５日
２０１３年（１月の検査で肝臓数値３倍以上ＧＯＴ２２→６０・ＧＰＴ２１→７０が前回数値に）（２０１３年７月の検査で肝臓数値ＧＯＴ２１・ＧＰＴ１９　正常値）
２０１３年１０月１１日年白内障検査（手術の必要なし･右）
２０１４年　１月１７日（金）全身の動脈硬化検査：血管年齢９０歳相当（右２０５１･左１９６７）
２０１４年　９月　８日（月）保健所・血管年齢測定：７４歳（Ｗ・Ｉ値０.０９４偏差値４８）
２０１５年　２月　３日（火）朝７時過ぎ意識失い救急車で白鬚橋病院へ搬送、同時に右太もも前部の痛み伴う
２０１５年　２月　３日（火）CT撮影（頭部）・X線（胸部・腹部）・CT：MRI(頭部)異常なし・超音波（心臓・下肢血管）２４時間心電図、動脈の血管年齢検査：７９歳
２０１５年　２月　３日（火）カロナール錠３００・１回４錠                                                                                                                             
２０１５年　２月　４日（水）カロナール錠３００・１回４錠（１４日分）
２０１５年　２月１８日（水）高血圧薬・アムロジピンＯＤ５mg朝だけ１錠飲む
２０１５年　３月　４日（水）カロナール錠３００・１回４錠、ツムラ芍薬乾燥等甘草湯エキス顆粒、メチコバール錠５００μｇ０.５ｇ、ロキシヌンゲル１％、５０ｇ、キソニンテープ１００ｍｇ（１０cm×１０cm）７日分
２０１５年　３月１１日（水）カロナール錠３００・１回４錠、ツムラ芍薬乾燥等､甘草湯エキス顆粒、メチコバール錠５００μｇ０.５ｍｇ（２８日分、キソニンテープ１００ｍｇ　　　　（１０cm×１０cm）１４日分

◎２月３日から飲み出した白鬚橋病院の薬は４月２８日止めた。
◎２月１８日高血圧薬（アムロジピンＯＤ錠５mg）は７月１５日で終了。

◎１５年１１月２４日（火）大腸がん内視鏡検査異常なし（高石内科胃腸科）
◎１６年１１月０３日（木）夜・左股関節外側痛み発症（レントゲン検査異常なし

東京都シルバーパス取得（平成２９年９月３０日まで）
平成２８（年２０１６年）　９月０８日：更新：墨田社会福祉会館　　
平成２７（年２０１５年）　９月１４日：更新：梅若ゆうゆう館
平成２６（年２０１４年）　９月１８日：更新：梅若ゆうゆう館（２/２８紛失・３/１３日再発行）
平成２５（年２０１３年）　９月１３日：更新：中小企業センター
平成２４（年２０１２年）　９月１３日：更新：墨田社会福祉会館
平成２３（年２０１１年）　９月２８日：更新：墨田社会福祉会館
平成２２（年２０１０年）　９月１６日：更新：墨田社会福祉会館
平成２１年（２００９年）１１月１０日：亀戸駅前バス定期券売場
 
本日訪問者：　　　　訪問者数最高：２８５（２０１６/８/３０）　
通算訪問者：　９１９３６
  
※歩数：,歩・距離：.ｋｍ・消費：.ｋｃａｌ（６月）
 
積算 
歩数：２,９０２,３４５歩・距離：２,４５７.６１ｋｍ・消費：１００,４３１.１ｋｃａｌ（７月）
 
※累計
歩数：,８１８,３９６歩・距離：２,３８７.９４ｋｍ・消費：９７,７３４.７ｋｃａｌ（６月）
 
 
０１月歩数：４６２,２６７歩・距離：３９２.５６ｋｍ・消費：１７,０８３.９ｋｃａｌ
０２月歩数：４２９,５１６歩・距離：３６５.０３ｋｍ・消費：１４,８３１.３ｋｃａｌ
０３月歩数：４４４,０２１歩・距離：３７７.９０ｋｍ・消費：１５,３２４.９ｋｃａｌ
０４月歩数：４８０,１２８歩・距離：４２３.５７ｋｍ・消費：１６,９３８.４ｋｃａｌ
０５月歩数：５１４,９７４歩・距離：４２０.４６ｋｍ・消費：１７,１３９.３ｋｃａｌ
０６月歩数：４８７,４９０歩・距離：４０８.４２ｋｍ・消費：１６,４１５.９ｋｃａｌ
０７月歩数：
０８月歩数：
０９月歩数：
１０月歩数：
１１月歩数：
１２月歩数：


２０１７年合計歩数：
２０１６年合計歩数：５,５７９,８４３歩・距離：４,７０４.００ｋｍ・消費：１９３,１９０.２ｋｃａｌ

２０１５年合計歩数：４,９２６,７７２歩・距離：４,１６８.９７ｋｍ・消費：１６８,１１５ｋｃａｌ
２０１４年合計歩数：５,３４４,９５３歩・距離：４,５５３.９４ｋｍ・消費：１８５,１４７ｋｃａｌ 
２０１３年合計歩数：５,１７８,９３２歩・距離：４,４３７.８３ｋｍ・消費：１７８,８０５ｋｃａｌ
２０１２年合計歩数：４,８１０,７７２歩・距離：４,１７３.２４ｋｍ・消費：１６９,３６３ｋｃａｌ
２０１１年合計歩数：４,７２９,３６７歩・距離：４,０４９.５５ｋｍ・消費：１６５,５２０ｋｃａｌ
２０１０年合計歩数：３,９４５,０４３歩・距離：３,５０７.５８ｋｍ：１４５・消費,０５０ｋｃａｌ
２００９年合計歩数　　　　　　　　　　　距離：３,２１４.０３ｋｍ
 
自転車（１日〜３１日）
距離：.ｋｍ・消費：ｋｃａｌ（）
（血圧：/・脈拍：）（月日）
所要時間：時間分。　（時分出発）
 
※積算
走行距離：.ｋｍ・消費：,ｋｃａｌ（７月）
 
累計＝走行距離：,９７３.６８ｋｍ・消費：１０,０４４ｋｃａｌ（６月まで）


０１月＝走行距離：２２１.８７ｋｍ・消費カロリー：２,３７７ｋｃａｌ。

０２月＝走行距離：１３５.１６ｋｍ・消費カロリー：１,３７１ｋｃａｌ。

０３月＝走行距離：　１９.１２ｋｍ・消費カロリー：　,１６３ｋｃａｌ。
０４月＝走行距離：１６３.８６ｋｍ・消費カロリー：１,６４０ｋｃａｌ。

０５月＝走行距離：２４８.４５ｋｍ・消費カロリー：２,５５５ｋｃａｌ。

０６月＝走行距離：１８５.２２ｋｍ・消費カロリー：１,９３８ｋｃａｌ。
０７月＝走行距離：

０８月＝走行距離：

０９月＝走行距離：
１０月＝走行距離：

１１月＝走行距離：
１２月＝走行距離：


２０１７年合計・走行距離：
２０１６年合計・走行距離：１,７３１.３５ｋｍ・消費：１７,８３３ｋｃａｌ。 

２０１５年合計・走行距離：１,１３６.０７ｋｍ・消費：１１,０８５.１ｋｃａｌ。
２０１４年合計・走行距離：１,０３６.１７ｋｍ・消費：１０,０９９.８ｋｃａｌ。
２０１３年合計・走行距離：１,４６４.８８ｋｍ・消費：１４,２４７.５ｋｃａｌ。
２０１２年合計・走行距離：１,５１４.６３ｋｍ、消費：１７,０７８.１ｋｃａｌ。
２０１１年合計・走行距離：１,８３６.３６ｋｍ、消費：１８,９８５.４ｋｃａｌ。
２０１０年合計・走行距離：１,３７１.２１ｋｍ、消費：１２,７２２.８ｋｃａｌ。
２０１２年９月１５日新調のパソコン届く（ＤＥＬＬ・ｖｏstｒｏ２６０ｓ）
２０１２年８月２９日パソコン故障（新規購入予定

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