第51回 JBCF ⻄日本ロードクラシック 広島大会 Day-2

今日もJBCF広島@E2に参加してきました。 まずは結果からです。 37位/102人 1:22:05 198W (NP245W) でした。

ではレポです。

朝は4:15頃げんたつさんに迎えに来て頂き、本郷IC麓のコンビニへ寄って会場入りしました。 到着すると開門前でしたので整列するとちょうど前の車が動き出しました。タイミングバッチリです。

朝はE1の応援をしてキャプテンの走りに勇気を与えられ、 レースが終ってから爆睡してました。 レース3時間前に目覚め、食事を済ませてから準備をしているとアクシデントが。



アップオイル冬用じゃがな… シャモアクリームも忘れてます。 どちらも塗らずに準備を済ませ、1時間ちょい前からアップついでで ホームストレートを走ってみると既に20台程の自転車が並べられています。 慌てて検車とサインを済ませて自転車を並べます。 げんたつさんに自転車を借り、他の知り合いにも伝えます。 今日は無事3列目からスタート出来ました。

最初の下りは10〜20番手前後で入りましたがスムーズだし、 登り返しで頑張って踏まなくてもポジションキープするだけで良いとか素晴らしすぎです。 おかげさまで1周目は何事もなく集団でクリア。

photo by ともじんさん photo by ともじんさん

2周目は最初から前がペースを上げてふるい落としにかけてきたようです。 30番手位にいたので大丈夫でしたが後ろは阿鼻叫喚だったようです。 しかし3段坂の手前で重大なことに気がつきます。 水飲んでない... 慌てて3段坂まで飲み、登りに入ります。 ここで脚が終了してしまい(水は関係ありません)、 トンネル過ぎて少しいったところで千切れてしまいました。

その後形成されたグルペットには乗っかり、3周目へ。 ここでも昨日同様登りで頑張る人たちばかりでしたので、 下りに入る前に先頭へ出て先頭を走る→下りで頑張らずに千切りすて、登りで追いつかれる という方針に。 おかげでしんどいゾーンには入れずに走ることが出来ました。 フェンストンネル手前で前から落ちてきたスクアドラの方とお話しながら登りに入り最後尾で下りへ。 (ここは苦手です) 下って3段坂のトンネル越えてからさあ頑張ろう、としたタイミングで 一切力が入らなくなり、グルペット集団から遅れてしまいました。 水分取っていなかったツケが回ってきたようです。

一人になってしまいましたので淡々と登ります。 バヤシさんが少し前にいて追いつけそうでしたが微妙に足らず下りへ。 下りはバヤシさんのほうが速く、追いつけずに単独で最終コーナーの ヘアピンに入ると平地マンがいましたので、 「ヘイヘイ万太郎ー!!!」 と何故か声をかけて最終周へ。 げんたつさんからボトルも受け取り給水。少し出力も戻ってきました。

序盤の下りでなんとかバヤシさんに追いつくと、前から落ちてきたボヤゲの方もパックとなり 3人で走りました。 ボヤゲの方は脚が攣っていて途中で遅れてしまいましたが、 2人とも安心感があってとても走りやすかったです。 展望台の登りで後ろから2名に追いつかれましたが、 アタリ前田の方の引きが強烈でした。何故遅れてたのか戸惑うほど。

4人パックで最終コーナーへ。私は先頭でしたのでアウトから ペダル回しながら勢いつけてスプリントしようと思ったら ペダルヒット(;´Д`) カスッたくらいでしたが謝罪してる間に一人いかれ、バヤシさんにも抜かれ、 アタリ前田の方は流してました。実質パックの中で最下位。。。 スプリント力ないなーと実感しました。 しかし、「ヘイヘイ万太郎ー!!!」と声をかけるとペダルヒットして落車する というジンクスは解消できたかなと。フラグを回収しかけましたが(笑)

ゴール後、熱中症になっていたみたいで頭が痛くてフラフラしていたところを ネクストリームさん一同に介抱してもらい回復。本当にありがとうございました。

E3を最後まで見た後、たろう食堂で焼肉食べて帰りました。 たまたま鉄板焼きの席を案内されました。人生初の鉄板焼きはほろ苦い味がしました。

とりあえずこれで今年出場が確定していたレースは全て終了しました。 暫く雲隠れします。

本日の気づき ・水分補給大事 ・実業団のレースと広島車連主催のレースでは展開が異なる (実業団→登りだけ速い、広島車連主催のレース→下りが速くて登りは少し落ちる時もある) ・ところどころまだ集団内で無駄脚を使っている気がする ・レースするための脚がまだ足りない ・ボトルキャッチ、昔野球の練習で行っていたチーム対抗ベーラン競争で、 バトン代わりに使っていたボールをやりとりする感覚に似ている気がした

二日間大変多くの応援・サポートして頂きありがとうございました。 展望台を登っている時これを見たときにはとてつもなくやる気がでました。 photo by なべてんさん photo by なべてんさん