くまさん一行は、台北府城北門から街中を東方向に歩き到着したのは台北駅(タイペイ チャーヂャン) 読んで字のごとく台北の鉄道の中央駅にくまさん達はやってきました。とはいえこの駅から鉄道に乗って

別の街に行くのではなく、取りあえず立ち寄ってみたのです。鉄道の中央駅と言えば線路が複雑に分かれた ものを吸収してそびえ立つターミナルと言うイメージがありますが、この台北駅は鉄道の線路は地下にあるので、駅舎だけが 「ポツン」とたっているという不思議な雰囲気があります。という事で駅舎の中に入ったくまさん一行。鉄道の線路は見えな いものの、巨大な駅舎の遥か高い天井とターミナルとしての存在感を見ながら、中国雑技団を髣髴させるようなことをして無 謀と感じつつも、天井に手をつけようと努力してしまったくまさんたちなのでした。









The bears came to Taipei station on foot.

This railway station has railway tracks in the basement.

So, only the station building stands out.