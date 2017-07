海外を旅するくまさんＡ40「金瓜石・十三層遺址」

くまさん一行は、金瓜石(ジンクワシー)という所にやってきました。前回の九份は19世紀末から始まった金の採掘開始か ら発展した街ですが、その金の採掘場がこの金瓜石鉱山。1890年に砂金が発見されてからこのエリアに金鉱脈が発見され、

東洋一の金山として主に日本統治時代に最盛期を迎え、終戦後も採掘されましたが、やがて金脈が尽き1987年に廃鉱になり ました。

今は観光地として黄金神社とも言われている金瓜石神社とか黄金博物館とか黄金瀑布、陰陽海などがあります。ところでくま さん達はも特に異様で巨大な廃墟を見つけました。これは十三層遺址いうもので1933年に日本人によって建てられた製錬所

で、最盛期には工員が7000人ほどいたそうですが、1985年に製錬所は閉鎖され、廃墟となってしまいました。と言う事でこ の廃墟を眺めるくまさん一行。かつてのゴールドラッシュの事がウソのように静かな雰囲気を見ながら時空の流れと言うもの

に対して考えさせられたくまさんたちなのでした。

The bears came to "Jinguashi".

There was a gold mining site here until 1987.

A large ruin in front of you is a trace of a smelter.