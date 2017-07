くまさん一行は、猴硐駅からローカル観光鉄道として脚光を浴びている平渓線にのり、十分瀑布と言うところにやってきまし た。ここは落差約20メートル、幅約40メートル。カーテン型としては台湾最大の滝で、半円形の形状とその美しさから、「

台湾のナイアガラ」と呼ばれている滝。と言う事でくまさんたちは身に雇用と立ち寄りました。この地域は山間部で周辺は水 の浸食作用と地形から多くの断層と奇岩が形成されており、速い流れと相まって、多くの滝と奇観を作り出しているのですが 、その中で最も勇壮なものがこちらの滝。元々違法に占有された土地で、その管理業者が滝の入場料が取られていましたが、 2014年に政府が土地を買い取り歩道などを整備して今は入場が無料で開放されています。と言う事でこの壮大な滝を眺め るくまさん一行。今まで「ナイヤガラ」と言えば花火を思い出してしまった事が間違いであることに改めて気づいたくまさん たちなのでした。

The bears came up to "Shifen Falls".

This place is called "Naiyagara in Taiwan".