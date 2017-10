くまさん一行は、「觸口」から阿里山の山の中に入っていきます。尾根伝いに山を登って言ったくまさん達が到着したのは、隙頂二延平山と呼ばれるスポット。実はここは雲海が楽しめる場所として有名です。と言う事で雲海が出る時間帯まで待っていたくまさん一行。見事に雲海が開けるのを見て、待った甲斐があったと喜んだくまさんたちなのでした。

The bears went through the mountains of Alishan.

And the place we arrived was a place to enjoy the sea of clouds.

熊經歷了阿里山的山脈。

我們到達的地方是享受雲海的地方。

