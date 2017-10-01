大江山連峰を歩きつくそう！ ”赤赤トレイル”

昨年は杉山エコツアーガイドの会さんが主催されたこのトレイルを今年は上宮津エコツアーガイド会さんと鬼っ子の会と共に”舞鶴市加佐地域農業農村活性化センター”さんのご協力を得て行うこととなりました。

なかなか単独ではチャレンジできない、まさにタイトル通り大江山連峰を隅から隅まで歩き尽くそうという企画。

遠方からのご参加大歓迎！ヽ(´▽｀)/

宿泊先の紹介もさせていただきます。

みなさまのご参加お待ちしています。



■ 11月3日(金)

8時30分 大江山スキー場集合 解散予定 16時頃

西方寺平~赤岩山~宇野ヶ岳~杉山~大江山スキー場(約10km) ■ 11月4日(土)

8時00分 双峰公園集合 解散予定 16時頃

大江山スキー場~大笠山(航空管制塔アンテナ)~鬼の岩屋~ 鍋塚~鳩ヶ峰~千丈ヶ岳~赤石岳~双峰公園(約13km)



※小雨決行、警報時は中止。両日とも歩行距離は長く、健脚向きです ※全2日間の行程ですが、1日だけの参加も大歓迎です。3日前までに必ずお申し込み下さい※宿泊される場合 「かや山の家」 与謝野町温江 tel 0772-43-0860



☐ 参 加 費 各日1,500円 (ガイド、保険料)

☐ 持ち物等 山登りが出来る服装と靴、雨具、飲み物、昼食

☐ 主 催 上宮津・杉山エコツアーガイド会 鬼っ子の会

☐ 協 力 舞鶴市加佐地域農業農村活性化センター

☐ 申込・問合せ 杉山ガイドの会 久古(くご)

tel/fax 0772-22-4739 e‐mail thokko@hb.tp1.jp 与謝野町観光協会

tel/fax 0772-43-0155

