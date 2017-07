フランスは道徳城の失敗は世論の指示を失い、戦争によって生じる危険の一つであ

ることを見逃していなかった。

フランスは、ベルギーはフランドルを通らずにアルデンヌ高地を通過しての攻撃進

路となっていた。

だが、フランスは戦争計画にあたって、ドイツがベルギーに進行した後でなければ

ドイツに進行してはならないとした。

ベルギーはどちらにとっても広く開けた通路だ。

独仏のどちらがそれを使うかは、どちらがより強く戦争を望んでいるかによって決

まる。



8月の砲声 バーバラ W タックマン 山室まりや訳 筑摩書房

THE GUNS OF AUGUST by Barbara W. Tuchman