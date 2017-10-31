|
File021 ¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó:¸ò¶Á¶ÊÂè5ÈÖ¥ÏÃ»Ä´Op.67Ž¢±¿Ì¿Ž£
¤ª¤½¤é¤¯¤Ï¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤ò
ÉáÃÊÄ°¤«¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢
¤³¤Î¶Ê¤ÎËÁÆ¬ÉôÊ¬¤Î
¢ö¤¸¤ã¤¸¤ã¤¸¤ã¤¸¤ã¡Á¤ó
(¥½¥½¥½¢õ¥ß¡Á)¤Î4²»¤òÄ°¤±¤Ð
¤¹¤°¤ËŽ¢±¿Ì¿Ž£¤È
¤ï¤«¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÀè¤ò
Ä°¤¤¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¿Í¤¬
²¿¿Í¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥¯¥é¥¤¥Ð¡¼»Ø´ø¥¦¥£¡¼¥ó¥Õ¥£¥ë±éÁÕ
Âè5¸ò¶Á¶Ê¤ÏÂè2³Ú¾Ï°Ê¹ß¤¬ÌÌÇò¤¤¡£
¤½¤ì¤ò¼Â´¶¤µ¤»¤ëÈ×¤Ç¤¹¡£
¿Ò¾ï¤Ç¤Ê¤¤¶ÛÇ÷´¶¤È
¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¶Á¤¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¶Ë¾å¤Î±éÁÕ¤¬¡¢
ËÁÆ¬¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢
ºÇ¸å¤Þ¤ÇÂ³¤¤Þ¤¹¡£
ÆëÀ÷¤ß¤Î¤Ê¤¤Êý¤Ç¤â¤³¤Î±éÁÕ¤òÄ°¤¯¤È¡¢
¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¡¢¤È
´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¥±¥ó¥Ú»Ø´ø¥ß¥å¥ó¥Ø¥óŽ¥¥Õ¥£¥ë±éÁÕ
ÃÏÌ£¤Ç¤¢¤ë¤â¤Î¤Î
¶Ë¤á¤ÆÀµÅý¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î±éÁÕ¤Ç¤¹¡£
°Ò¸·¤Î¤¢¤ë±éÁÕ¤òÄ°¤¯¤Ê¤é¤³¤ÎÈ×¤Ç¤¹¡£
¤À¤¿¤·¡¢Ž¢±¿Ì¿Ž£¤È¤¤¤¦
ºî¶Ê¼Ô°Ê³°¤Î¿Í´Ö¤¬¤Ä¤±¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤ò
ÂÇ¤Á²õ¤¹¤è¤¦¤Ê±éÁÕ¤¬
¶áÇ¯ÌÜÇò²¡¤·¤Ç¤¢¤ê¡¢
¤½¤Á¤é¤âÂç¹¥¤¤Ç¤¹¤¬¡¢
¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤³¤ÎÈ×¤ò
³°¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥·¥§¥ë¥Ø¥ó»Ø´ø¥ë¥¬¡¼¥ÎÊüÁ÷´É±éÁÕ
¥±¥ó¥ÚÈ×¤¬
ÀµÅý¤Ê±éÁÕ¤ÎÂåÉ½¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢
¤³¤Á¤é¤Ï¥²¥Æ¥â¥Î¤Ç¤¹¡£
²æ¤Î¶¯¤¤»Ø´ø¼Ô¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¡¢
³ÚÃÄ°÷¤¬ÃÆ¤¤Þ¤¯¤ê¿á¤¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬
ÌÜ¤ËÉâ¤«¤Ö¤è¤¦¤Ê±éÁÕ¤Ç¤¹¡£
Ï¿²»¤âº£°ì¤ÄÁ¯ÌÀ¤Ç¤Ê¤¯¡¢
¤·¤«¤â»Ø´ø¼Ô¤Î
ÂÆ§¤ß¤ä¤¦¤Ê¤êÀ¼¤Þ¤Ç¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢
¤È¤Æ¤â·Ý½Ñ´Õ¾Þ¤Ê¤É¤È¸Æ¤Ù¤ë
ÂåÊª¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¤³¤ì¤â
¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤Î³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¥í¥Ã¥¯¤Î¥é¥¤¥Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê
¹·Ê³¤òÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È
ºÇ¶á¤Î±éÁÕ¤ò¹¥¤ó¤ÇÄ°¤¯Êý¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢
¤³¤Î¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó¤Î
Âè5¸ò¶Á¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤À¤±¤Ï
1960Ç¯Âå¤«¤é70Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤ÆÏ¿²»¤µ¤ì¤¿
¤³¤ì¤é¤ÎÈ×¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅö¥Ö¥í¥°Æâ´ØÏ¢µ»ö¡Û
File011 ¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó:¸ò¶Á¶ÊÂè7ÈÖ¥¤Ä¹Ä´Op.92
INDEX ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯CD
¤³¤Îµ»ö¤Ë