琉大法學・第６号 昭和４０年４月発行



論説 宮里政玄「米国の沖縄統治政策の概観（下）」



赤嶺義信「税関手続法等に関する特例法第六条第一項第四号に規定する『納入』という言葉の法律上の意味について」



砂川惠伸「戦後沖縄の借地法制―割当土地制度を中心として―」



比嘉幹郎「マルクスの方法論批判」



比嘉幹郎「ホッブスとロックの権力について」





資料 Ｈ・ケルゼン（著）・新城利彦（訳）「正義とは何か？」



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