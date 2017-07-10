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琉大法學・第６号
昭和４０年４月発行
論説宮里政玄「米国の沖縄統治政策の概観（下）」
赤嶺義信「税関手続法等に関する特例法第六条第一項第四号に規定する『納入』という言葉の法律上の意味について」
砂川惠伸「戦後沖縄の借地法制―割当土地制度を中心として―」
比嘉幹郎「マルクスの方法論批判」
比嘉幹郎「ホッブスとロックの権力について」
資料Ｈ・ケルゼン（著）・新城利彦（訳）「正義とは何か？」
※琉大法學についてはこちらをご覧下さい。
琉球大学法学専攻・紀要「琉大法學」のページ
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琉大法學・第６号
昭和４０年４月発行
論説宮里政玄「米国の沖縄統治政策の概観（下）」
赤嶺義信「税関手続法等に関する特例法第六条第一項第四号に規定する『納入』という言葉の法律上の意味について」
砂川惠伸「戦後沖縄の借地法制―割当土地制度を中心として―」
比嘉幹郎「マルクスの方法論批判」
比嘉幹郎「ホッブスとロックの権力について」
資料Ｈ・ケルゼン（著）・新城利彦（訳）「正義とは何か？」
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