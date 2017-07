暴走族が走る房総半島

A time for us Romeo and Juliet 1968









すみません、あなたは、もしかして

受付番号22番ではありませんか?

ええ、22番ですけど

よかった・・・わたしは、ご覧のとおり

世間では名の知れた

超能力研究家、オリビアニュートンジョンと言います

それが何か?

いえ、別に、なんでもありません

ただ・・・

ただ?

ただ・・・タダはいいな〜

お困りでしたら、なんなりと・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

番組の途中ですが

只今入ってきました緊急速報をお伝えいたします

耳寄りな情報です

夏用寝具、”ひんやりくん”

何度でも洗えます、そして

笑えます

汗でびしょびしょになっても

夜、びしょびしょになっても

ベランダ干しで、すぐに乾燥

エアコンから解放されます

一日中エアコンを使う必要がありません

お使いのユーザーさんに話を聞きました

エアコンはつけてます

ベランダ干しは、いいと思います

ベランダで放置すれば当然、乾きます

部屋は、そうはいきませんよ

死活問題ですから

熱中症には、くれぐれも気を付けてください





次の開催は、お盆の三日前です

ちなみに

来年は、三が日だろうと考えています

それまで

お元気で









また、会おうな!



あばよ!