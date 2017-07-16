

■日経ヨクヨム【路線価上昇、都心マンション爆買い】



バブル崩壊直後の１９９０年初から愛読している日本経済新聞。



日経を読めば５年先の日本の姿が見透せると言われています。



そんな日本経済の要を担う日本経済新聞の記事を、適当、かつ、いい加減に解説致します。



◆路線価上昇、都心マンション爆買い◆



●大阪で高層物件続々

２０１７年分の近畿の路線価は、都心部がけん引する形で上昇が続いた。



オフィスや商業施設がひしめく大阪の中心地には高層マンションの建設が相次ぎ、訪日外国人（インバウンド）の需要増を見込むホテル業者と用地を奪い合う。



利便性を求めた街中に移り住む動きも目立つが、専門家からはサラリーマン層が手の出せる限界に近いとの声もある。



大阪市北区中之島で建設中のタワーマンション。



マンションを共同開発した三菱地所レジデンスによると、地上５５階建てで総戸数８９４戸。



最高価格は２億３０００万円だが、会社役員や医師らを中心に売れ行き好調で８割が売約済み。



大阪・梅田周辺のタワーマンションを中国人経営者はためらいなく購入する。



億単位の資金を用意し、契約はほぼ即決。



数ヶ月間で計６住戸を爆買いした。



開発の余地が減る中、ＪＲ大阪駅周辺ではマンション業者とホテル業者が土地獲得を競う。



取得用地を有効活用しようと、住友不動産は２０１８年にマンションとホテルを組み合わせた複合ビルを着工する。



当初はマンションと店舗の併設型の予定だったが、訪日客らの需要増を見込んで地上５２階建ての計画から５６階建てに変更し、ホテルの２００室を組み込む。



住友不動産は、住宅とホテルの両輪で稼ぐと意気込む。



中心部の活況は周辺に波及し、大阪駅から１ｋｍの大阪市福島区の福島駅周辺はマンションなどの根強い需要で路線価は前年比１１％上昇した。



大阪市福島区内で２０１７年１月〜５月に売出された新築分譲マンションの計２０６戸は完売した。



ただ、都心人気が今後も続くかは不透明。



平均的な年収のサラリーマン層が購入するマンションの中心価格は３５００万円〜４０００万円で、さらに上がれば割高感が出てくる。



大阪市のマンション販売業者は、価格上昇に収入が追い付かない人から都心居住を諦め、中心部に向かっていた人の流れが変化する可能性があると話す。



《２０１７年分、近畿圏の最高路線価上位１０位》

【順位】１位 【所在地】大阪市北区角田町 【地点】御堂筋 【最高路線価】１１７６万円（１㎡）／３８８７万円（１坪） 【上昇率】１５．７％



【順位】２位 【所在地】大阪市中央区心斎橋筋２丁目 【地点】心斎橋筋 【最高路線価】９６８万円（１㎡）／３２００万円（１坪） 【上昇率】３６．０％



【順位】３位 【所在地】大阪市北区大深町 【地点】ＪＲ大阪駅北側 【最高路線価】７１２万円（１㎡）／２３５３万円（１坪） 【上昇率】２６．５％



【順位】４位 【所在地】大阪市中央区北浜３丁目 【地点】御堂筋 【最高路線価】４１２万円（１㎡）／１３６１万円（１坪） 【上昇率】１０．８％



【順位】５位 【所在地】京都市下京区四条通寺町東入ル２丁目御旅町 【地点】四条通 【最高路線価】３９２万円（１㎡）／１２９５万円（１坪） 【上昇率】２０．６％



【順位】６位 【所在地】京都市中京区河原町通四条上ル米屋町 【地点】河原通 【最高路線価】３８１万円（１㎡）／１２５９万円（１坪） 【上昇率】２０．６％



【順位】７位 【所在地】神戸市中央区三宮町１丁目 【地点】三宮センター街 【最高路線価】３２０万円（１㎡）／１０５７万円（１坪） 【上昇率】１４．３％



【順位】８位 【所在地】大阪市阿倍野区阿倍野筋１丁目 【地点】あべの筋 【最高路線価】２７２万円（１㎡）／８９９万円（１坪） 【上昇率】１５．３％



【順位】９位 【所在地】大阪市天王寺区悲田院町 【地点】谷町筋 【最高路線価】１９３万円（１㎡）／６３８万円（１坪） 【上昇率】２２．９％



【順位】１０位 【所在地】大阪市西区江戸堀１丁目 【地点】四つ橋筋 【最高路線価】１７４万円（１㎡）／５７５万円（１坪） 【上昇率】１４．５％



●熊本県、地震響き下落

熊本県の路線価は２０１６年の０．１％上昇から、２０１７年は０．５％下落した。



地震の被害が大きかった益城町では８．０％と大幅下落しており、地震が被災地の土地取引に大きく影響している実態が浮き彫りになった。



熊本県内の１０税務署の最高路線価の内、下落したのは５税務署と２０１６年より２税務署増え、上昇は２０１６年の２税務署から１税務署に減った。



山鹿市や八代市、人吉市の中心部の下落が大きい。



一方、熊本市中心部の手取本町は３．４％の上昇になった。



復興関連の特需もあり、中心商店街の賑わいが戻ってきている。



今後は仮設住宅等で生活している被災者が新居を設けようとする動きが出てくる見通し。



《２０１７年分、都道府県庁所在地の最高路線価上位１０位》

【順位】１位／前年１位 【所在地】東京都中央区銀座５丁目 【地点】銀座中央通り 【最高路線価】４０３２万円（１㎡）／１億３３２８万円（１坪） 【上昇率】２６．０％



【順位】２位／前年２位 【所在地】大阪市北区角田町 【地点】御堂筋 【最高路線価】１１７６万円（１㎡）／３８８７万円（１坪） 【上昇率】１５．７％



【順位】３位／前年４位 【所在地】横浜市西区南幸１丁目 【地点】横浜駅西口バスターミナル前通り 【最高路線価】９０４万円（１㎡）／２９８８万円（１坪） 【上昇率】１５．７％



【順位】４位／前年３位 【所在地】名古屋市中村区名駅１丁目 【地点】名駅通り 【最高路線価】８８０万円（１㎡）／２９０９万円（１坪） 【上昇率】４．８％



【順位】５位／前年５位 【所在地】福岡市中央区天神２丁目 【地点】渡辺通り 【最高路線価】６３０万円（１㎡）／２０８２万円（１坪） 【上昇率】１２．５％



【順位】６位／前年６位 【所在地】京都市下京区四条通寺町東入ル２丁目御旅町 【地点】四条通 【最高路線価】３９２万円（１㎡）／１２９５万円（１坪） 【上昇率】２０．６％



【順位】７位／前年７位 【所在地】札幌市中央区北５条西３丁目 【地点】札幌停車場線通り 【最高路線価】３６８万円（１㎡）／１２１６万円（１坪） 【上昇率】１７．９％



【順位】８位／前年８位 【所在地】神戸市中央区三宮町１丁目 【地点】三宮センター街 【最高路線価】３２０万円（１㎡）／１０５７万円（１坪） 【上昇率】１４．３％



【順位】９位／前年９位 【所在地】さいたま市大宮区桜木町２丁目 【地点】大宮駅西口駅前ロータリー 【最高路線価】２９９万円（１㎡）／９８８万円（１坪） 【上昇率】８．３％



【順位】１０位／前年１０位 【所在地】広島市中区胡町 【地点】相生通り 【最高路線価】２５６万円（１㎡）／８４６万円（１坪） 【上昇率】１１．３％



【日本経済新聞 ２０１７年７月３日】



◆コメント◆



銀座の一等地の土地価格が１坪１億３３２８万円ですか。



バブル期を越えてと言われますが、当時、もっと高いと思っていました。



時代をバブル期を比べても、まだ地味ですよね世の中は。



これら好景気なお金はどこに使われているのでしょうか？



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