今回の受動態では

目的語が2つある文(SVOO)を受動態にしてみましょう。



その前に

SVOOの文を復習しておきましょう。

この復習が、受動態を学習するのに大きな意味を持っています。

SVOOに使われる動詞は、動詞の性質によって、大きく2つに分けられることをおぼえていますか?

①give型と呼ばれる動詞 give, lend, show, hand, offer, pass, pay, sell, send, teach, tell など

②buy型と呼ばれる動詞 buy, find, cook, make, choose, get, leave, play, sing など

2つの型の違いは何でしょう。

SVOOの文は、SVOに書き換えることができましたね。

まず、

give型の動詞の中から、giveを使ったSVOOの文を、SVOにしてみましょう。

Tom gave Mary a present . S V O1 O2 Tom gave a present to Mary . S V O

SVOの文にするときには、Maryの前に前置詞toが必要になります。

今度は、

buy型の動詞の中からmakeを使った文です。

My mother made me a doll . S V O1 O2 My mother made a doll for me . S V O

今度は、前置詞にforが使われています。

どの動詞がgive型で、どの動詞がbuy型か…

いちいち覚えるのはたいへんですね。

なので、こう考えると割と簡単です。

◆give型の動詞は、「相手が存在」 ☟ 「相手」の方向だけ表わせばよいので、toを使う *「相手」が元々いるとわかっているのに、さらに、for「〜のために」を使うと ちょっとしつこいでしょ?

◆buy型の動詞は、「相手だけではなく、自分の場合もある」 ☟ 自分にじゃなくて、わざわざ相手のため、という意味でforを使う

例えば、こう考えます。

teachは、「教える」という意味ですから、教える相手が存在しますよね。 だから、前置詞はto

cookは、「料理する」という意味で、自分のためにも、誰か人のためにも、料理しますね。だから、「だれかのために」を強調して、for

こうして理解しておけばだいじょうぶ。



さて、では受動態に話を戻しましょう。

目的語(O)が2つある文というのは

「 相手に 物や情報などを 提供する・届ける」などを表すものでしたね。 O1 O2

例えば

Somebody gave the police the information . S V O1 O2 という文を見てみましょう。

目的語が2つありますね。

受動態は、目的語を主語にすることができるので

受動態の文も2つ作ることができます。

まずは、 O1 を主語にした文なら

The police were given the information . S V O

そして、 O2 を主語にすると

The information was given to the police . S V となります。

give型の動詞ですから、前置詞はtoです。

ただし、 The information was given to me .というように

toの後ろに人称代名詞が続く場合は、toが省略される場合もあります。

The information was given me .でもOK



では、この文ではどうでしょう。

My mother made me a new doll . S V O1 O2 この文からはこういう受動態ができます。

A new doll was made for me by my mother.

おや?

一つだけ?

そうなんです。

buy型の動詞を用いたSVOOの文では、

O2を主語にした受動態しかできないのです。

(×) I was made a new doll by my mother.

「私は作られた」ってなんか不自然ですよね。

また、give型の受動態で、<to+人称代名詞>のときにはtoが省略可能でしたが

buy型の受動態では、forは省略できません。



ふーん、ちょっと面倒ですね。

面倒ついでに、もうひとつ。

buy型の動詞の中でもbuyだけは

例外的に、2つの受動態を作ることがあります。

「買って与える」という意味が含まれている場合です。

giveという意味があるでしょう?

つまり、give型動詞として考えられるんです。

ただし、あまり使われることはないので

これはそんなに真剣に覚えなくてもOK



というわけで

今回はちょっと面倒でしたでしょうか。



次回も「受動態」が続きますよ〜