9a. Falsibordone di Ruggiero Giouanelli, primo Tono à4





"Falsibordone" is perhaps same as "Fabordone". Ruggiero Giovanelli(ca. 1560 - 1625)





9b. (Magnificat del Primo Tono. De Ruggiero Giouanelli.)

In original, 9b has no title. This title is by me.





These are same patern as 8a & 8b