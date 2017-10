またまた週末に台風がやって来ますね。



実は、前回の台風の時は実家に行っていました。



実家の方もすごい暴風雨でした。



帰る日…



高速は通行止めの区間があり、埼玉県の入間I.Cで降りてナビを頼りに、渋滞回避をしつつも、大混雑の一般道を帰って来ました。



ナビが無ければ絶対通らないような道を走り、心細くもなりましたが、家に着いてみれば、結構スリルのある楽しいドライブだったかな?



なんて思ってます



新しい道を開拓できて結構楽しかったのですが、レッスンに間に合うかハラハラしたのと、



翌日が背中から腰にかけてバキバキで



でも、また通行止めの時は、時間に余裕さえあれば、一般道も楽しいかな?と思った帰路でした。





昨日は、大学の後輩のchihiroちゃんとランチをして来ました。



chihiroちゃん、ちっともお変わりなく、ハツラツとしていました。



近況を話したり、相談事をしたり、

あとは、来年ご自身が主催されるコンサートで少しだけ?歌わせて頂くので、



そのコンサートのコンセプトをお聞きしたりしました。



愛の溢れる素敵なコンサートのお手伝いが出来るよう頑張ります



おはようございます!またまた週末に台風がやって来ますね。実は、前回の台風の時は実家に行っていました。実家の方もすごい暴風雨でした。帰る日…高速は通行止めの区間があり、埼玉県の入間I.Cで降りてナビを頼りに、渋滞回避をしつつも、大混雑の一般道を帰って来ました。ナビが無ければ絶対通らないような道を走り、心細くもなりましたが、家に着いてみれば、結構スリルのある楽しいドライブだったかな?なんて思ってます新しい道を開拓できて結構楽しかったのですが、レッスンに間に合うかハラハラしたのと、翌日が背中から腰にかけてバキバキででも、また通行止めの時は、時間に余裕さえあれば、一般道も楽しいかな?と思った帰路でした。昨日は、大学の後輩のchihiroちゃんとランチをして来ました。chihiroちゃん、ちっともお変わりなく、ハツラツとしていました。近況を話したり、相談事をしたり、あとは、来年ご自身が主催されるコンサートで少しだけ?歌わせて頂くので、そのコンサートのコンセプトをお聞きしたりしました。愛の溢れる素敵なコンサートのお手伝いが出来るよう頑張ります

ランチをどこのお店にするか…という話になったのですが、結局、いつもの所で



となり、お馴染みのバイキング形式の自然食のお店でランチとなりました。



お腹がいっぱいではち切れるかと思いましたよ



だるまになった感じがしました



ズッシリと



chihiroちゃんは、ご自身のお勉強もしっかりされて、常に前向きで、元気もいっぱい貰えました。



でも、癒しキャラは健在で



癒されつつ、やる気も貰えた有意義な時間でした。



chihiroちゃん、ありがとう



またランチしようね!







さて、今日は公民館のお祭りの後の初レッスンのオンパレード



午前中はジュニアちゃん達、



午後はたんぽぽちゃん、混声と続きます。



今日も1日頑張りましょうね



台風の進路にあたる地域の皆さん、お気をつけてお過ごし下さい





〜 See you again 〜 ランチをどこのお店にするか…という話になったのですが、結局、いつもの所でとなり、お馴染みのバイキング形式の自然食のお店でランチとなりました。お腹がいっぱいではち切れるかと思いましたよだるまになった感じがしましたズッシリとchihiroちゃんは、ご自身のお勉強もしっかりされて、常に前向きで、元気もいっぱい貰えました。でも、癒しキャラは健在で癒されつつ、やる気も貰えた有意義な時間でした。chihiroちゃん、ありがとうまたランチしようね!さて、今日は公民館のお祭りの後の初レッスンのオンパレード午前中はジュニアちゃん達、午後はたんぽぽちゃん、混声と続きます。今日も1日頑張りましょうね台風の進路にあたる地域の皆さん、お気をつけてお過ごし下さいSee you again