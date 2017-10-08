全体表示

[ リスト ]

ウォッカとボルシチの国へ（激闘の欧州編）その９

イメージ 1

GROUP C

北アイルランド　１−３　ドイツ

アゼルバイジャン　１−２　チェコ

サンマリノ　０−８　ノルウェー


GROUP E

アルメニア　１−６　ポーランド

モンテネグロ　０−１　デンマーク

ルーマニア　３−１　カザフスタン


GROUP F

イングランド　１−０　スロベニア

スコットランド　１−０　スロバキア

マルタ　１−１　リトアニア

ドイツ、イングランドが本大会出場。　



GROUP D

ジョージア　０−１　ウェールズ

オーストリア　３−２　セルビア

アイルランド　２−０　モルドバ　


GROUP G

スペイン　３−０　アルバニア

イタリア　１−１　マケドニア

リヒテンシュタイン　０−１　イスラエル


GROUP I

トルコ　０−３　アイスランド

クロアチア　１−１　フィンランド

コソボ　０−２　ウクライナ
　

混戦のグループＩはアイスランドが初出場へ王手。



GROUP A

ブルガリア　０−１　フランス

ベラルーシ　１−３　オランダ　

スウェーデン　８−０　ルクセンブルク


GROUP B

アンドラ　０−２　ポルトガル

フェロー諸島　０−０　ラトビア

スイス　５−２　ハンガリー


GROUP H

ボスニア・ヘルツェゴビナ　３−４　ベルギー

キプロス　１−２　ギリシャ

ジブラルタル　０−６　エストニア

グループＡ、Ｂと最終戦は大一番。

この記事に

閉じる コメント（0）

コメント投稿

顔アイコン

顔アイコン・表示画像の選択

名前パスワードブログ
絵文字
×
  • オリジナル
  • SoftBank1
  • SoftBank2
  • SoftBank3
  • SoftBank4
  • docomo1
  • docomo2
  • au1
  • au2
  • au3
  • au4
投稿
連携サービス
知恵袋
textream（掲示板）
ロコ
求人
.

みんなの更新記事
前へ 次へ