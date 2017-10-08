ウォッカとボルシチの国へ（激闘の欧州編）その９

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GROUP C 北アイルランド １−３ ドイツ アゼルバイジャン １−２ チェコ サンマリノ ０−８ ノルウェー GROUP E アルメニア １−６ ポーランド モンテネグロ ０−１ デンマーク ルーマニア ３−１ カザフスタン GROUP F イングランド １−０ スロベニア スコットランド １−０ スロバキア マルタ １−１ リトアニア
ドイツ、イングランドが本大会出場。
GROUP D ジョージア ０−１ ウェールズ オーストリア ３−２ セルビア アイルランド ２−０ モルドバ GROUP G スペイン ３−０ アルバニア イタリア １−１ マケドニア リヒテンシュタイン ０−１ イスラエル GROUP I トルコ ０−３ アイスランド クロアチア １−１ フィンランド コソボ ０−２ ウクライナ
混戦のグループＩはアイスランドが初出場へ王手。
GROUP A ブルガリア ０−１ フランス ベラルーシ １−３ オランダ スウェーデン ８−０ ルクセンブルク GROUP B アンドラ ０−２ ポルトガル フェロー諸島 ０−０ ラトビア スイス ５−２ ハンガリー GROUP H ボスニア・ヘルツェゴビナ ３−４ ベルギー キプロス １−２ ギリシャ ジブラルタル ０−６ エストニア
グループＡ、Ｂと最終戦は大一番。
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