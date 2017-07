写真

世界水泳ブダペスト2017



B'z会報114号より



B'z【ultra soul】





2017年7月15日(土)





☆テレビ朝日系列「世界水泳」テーマソングとして2年ぶりの登場です♪



本日15日(土)深夜、シンクロナイズドスイミング各種目から、約2週間のオンエアスタートです♪さらに来週20日から22日はゴールデンタイムに放送♪競泳は23日からスタートです♪





http://www.youtube.com/watch?v=HyreLu1bzXk





世界水泳 ブダペスト2017



1973年に第1回大会が開催され、今回のブダペスト大会で17回目を迎える。

競泳、シンクロナイズドスイミング、飛込、ハイダイビング、水球、オープンウォータースイミングなどの競技が行われ 世界180以上の国と地域から2500名以上のアスリートが参加する。

オリンピックを超える規模で2年に1度行われる水泳の“世界一決定戦”。

http://www.tv-asahi.co.jp/sekaisuiei2017/

いざ、2020東京へ!!

ウルトラ熱い夏!!



テレビ朝日系列・地上波、BS朝日、CSテレ朝チャンネル、AbemaTVで360°展開!!



【シンクロ】

7月15日(土)〜22日(土)

世界の勢力図が一変、

井村ジャパン世界一へ!



【競泳】

7月23日(日)〜30日(日)

ロンドン五輪を超える、

史上最多メダルへ!!



http://www.tv-asahi.co.jp/sekaisuiei2017/onair/

世界水泳応援宣言

2017年7月16日(日)

0:20 〜 1:00

(7/15(土)深夜)

世界水泳ブダペスト2017

シンクロ ソロテクニカル決勝

2017年7月16日(日)

1:35 〜 3:00

(7/15(土)深夜)



【世界水泳テーマソング】

B'z『ultra soul』



http://www.tv-asahi.co.jp/pr/contents/20170715_12071.html





デュエットテクニカル決勝

2017年7月17日(月)

1:10 〜 2:40

http://www.tv-asahi.co.jp/pr/contents/20170716_12330.html



ミックスデュエット

テクニカル決勝

2017年7月18日(火)

0:50 〜 2:21

http://www.tv-asahi.co.jp/pr/contents/20170717_12581.html



チームテクニカル決勝

2017年7月19日(水)

0:50 〜 2:21

http://www.tv-asahi.co.jp/pr/contents/20170718_12838.html



シンクロ ソロフリー決勝

2017年7月20日(木)

1:00 〜 2:21

http://www.tv-asahi.co.jp/pr/contents/20170719_13090.html



デュエットフリー決勝

2017年7月20日(木)

18:00 〜 20:00

http://www.tv-asahi.co.jp/pr/contents/20170720_13345.html



チームフリー決勝

2017年7月21日(金)

18:00 〜 20:00

http://www.tv-asahi.co.jp/pr/contents/20170721_13607.html



フリーコンビネーション決勝

2017年7月22日(土)

18:56 〜 20:54

http://www.tv-asahi.co.jp/pr/contents/20170722_13859.html



ウルトラ速報!!世界水泳

2017年7月18日(火)〜21日(金)

6時00分〜6時10分 放送

http://tv.yahoo.co.jp/program/?sid=260269





B'z 31st Single

【ultra soul】

2001/03/14

http://bz-vermillion.com/discography/sg_31.html

B'z【ultra soul】

http://m.youtube.com/watch?v=Ujb-ZeX7Mo8



B'z【ultra soul】歌詞

http://j-lyric.net/artist/a00067d/l000bef.html



B'z【GOLD】32nd Single

2001.08.08

02.【ultra soul

〜Splash Style〜】

http://bz-vermillion.com/discography/sg_32.html

B'z 12th Album

【GREEN】2002.07.03

07.【ultra soul】

http://bz-vermillion.com/discography/al_12.html

B'z 18th Album

【C'mon】 2011.07.27

13.【ultra soul 2011】

http://bz-vermillion.com/discography/al_18.html

B'z DIGITAL EXCLUSIVE

ALBUM【B'z】2012.07.25

04.【Ultra Soul】

http://bz-vermillion.com/discography/digital_02.html

B'z / 「B'z LIVE-GYM 2012 -Into Free- EXTRA」DIGEST

http://m.youtube.com/watch?v=qhbu_y7yTpw



B'z Wiki - Your number

【Ultra Soul】(English Version)(Lyrics)

http://bzwiki.com/index.php?title=Ultra_Soul_English_Version_Lyrics&oldid=23146

B'zの【Ultra Soul】(英語バージョン)の歌詞を日本語訳して下さい。

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13106048728

B’z【ultra soul】「世界水泳ブダペスト2017」テーマソング決定!テレビ朝日系列 7/15(土)〜7/30(日)

