|
¥ô¥§¥í¡¼¥Ê¤ËÅþÃå¤·¤¿Æü¤Î¸á¸å¡¢¤³¤Î³¹¤Ç°ìÈÖÂç¤¤Ê¶µ²ñ¤Ç¤¢¤ë¥µ¥ó¥¿¥Ê¥¹¥¿¡¼¥·¥ã¶µ²ñ¤Ø¡£
1290Ç¯¤«¤é1481Ç¯¤Ë¡¢½Þ¶µ¼Ô¥Ô¥¨¥È¥í¤òµÇ°¤·¤Æ¥É¥á¥Ë¥³²ñ½¤Æ»»Î¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤â¤È¤â¤È¤³¤³¤Ë¤ÏÀ»¥¢¥Ê¥¹¥¿¡¼¥·¥¢¤ËÊû¤²¤ë¾®¤µ¤Ê¶µ²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¸½ºß¤âÌ¾Á°¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¶µ²ñ¤ÎÆâÉô¡£Å·°æ¤¬¹â¤¤¡£
¤³¤Î¶µ²ñ¤Ë¤Ï¥Ô¥µ¥Í¥í¤Î¡ÖÀ»¥²¥ª¥ë¥®¥¦¥¹¤È²¦½÷¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¥¹¥³²è¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¤Ë¤¢¤ë¤Î¤ÇÃµ¤¹¡£
ÃÑ¤º¤«¤·¤Ê¤¬¤é¥Ô¥µ¥Í¥í¤È¤¤¤¦²è²È¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥Ô¥µ¥Í¥í¡Ê1395Ç¯¤´¤í¡Á1455Ç¯¤´¤í¡Ë¤Ï15À¤µª¤Ë³èÆ°¤·¤¿²è²È¡£ÆüËÜ¸ì¤Ç¤Ï¡Ö¥Ô¥µ¥Í¥Ã¥í¡×¤È¤âÉ½µ¤¹¤ë¡£Èà¤ÏÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥Õ¥ì¥¹¥³¡ÊÊÉÌÌ¤Î¼¿¶ô¤¬À¸´¥¤¤Î¤¦¤Á¤Ë¿åºÌ³¨¤Î¶ñ¤Ç»Å¾å¤²¤ëÊÉ²è¤Îµ»Ë¡¡Ë¡¢Í¥²í¤Ê¾ÓÁü²è¡¢¾®·¿¤ÎÈÄ³¨¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºîÉÊ¤ò¼ê¤¬¤±¡¢Â¿¤¯¤ÎÍ¥¤ì¤¿ÁÇÉÁ¤â»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿15À¤µªÁ°È¾¤Ë¤ª¤±¤ë¾ÓÁüÆþ¤êµÇ°¥á¥À¥ë¤ÎºÇ¤â½ÅÍ×¤Êºî²È¤Ç¤¢¤ë¡¢¤È¤â¤¤¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢³¨²è¤È¤·¤Æ¸½Â¸¤¹¤ë¤Î¤Ï10ÅÀ¤Û¤É¤È¤¤¤¦¡£
¿ô¾¯¤Ê¤¤³¨²èºîÉÊ¤¬¤³¤³¥ô¥§¥í¡¼¥Ê¤Ë¤¢¤ë¡£
¤½¤Î1¤Ä¤¬¥µ¥ó¥¿¥Ê¥¹¥¿¡¼¥·¥¢¶µ²ñ¤Ë¤¢¤ë¡ÖÀ»¥²¥ª¥ë¥®¥¦¥¹¤È²¦½÷¡×¤À¡£
¤¤¤¯¤éÃµ¤·¤Æ¤â¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¹â¤¤Å·°æ¤Î¶á¤¯¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤³¤Ï¥¹¥Ñ¥ó¥É¥ì¥ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¥¢¡¼¥Á¾åÉô¤ÈÅ·°æ¤È¤Î´Ö¤Ë¤Ç¤¤ë»°³Ñ·Á¤ÎÉôÊ¬¡£
¤è¤¯¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ËÉÁ¤¤¤¿¤â¤Î¤À¡£
¤È¤Æ¤â²¼¤«¤é´Ñ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ë¤Î¤À¤¬¡¢ÀÎ¤Î¿Í¤Ï¤è¤Û¤ÉÌÜ¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¥«¥á¥é¤ò¥º¡¼¥à¤Ç¶á¤Å¤±¤Æ¸«¤ë¤È¡¦¡¦¡¦¡£¤è¤¦¤ä¤¯Á´ÂÎ¤Î¹½¿Þ¤¬¤ï¤«¤ë¡£
³¨¤Ï±¦ÊÕ¤Èº¸ÊÕ¤È¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢±¦ÊÕ¤Ë¤ÏÀ»¥²¥ª¥ë¥®¥¦¥¹¤È²¦½÷¤¬¤¤¤ë¡£
À»¥²¥ª¥ë¥®¥¦¥¹¤ÏÎµÂà¼£¤ÇÍÌ¾¤ÊÀ»¿Í¤À¡£
¥¥ê¥¹¥È¶µ¤ÎÀ»¿ÍÅÁÀâ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡Ö²«¶âÅÁÀâ¡×¤Ê¤É¤ò¤â¤È¤ËÀ»¥²¥ª¥ë¥®¥¦¥¹¤ÎÎµÂà¼£¤ò¤Þ¤È¤á¤ì¤Ð¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥«¥Ã¥Ñ¥É¥¥¢¤Îµ³»Î¥²¥ª¥ë¥®¥¦¥¹¤¬¥ê¥Ó¥¢¤Î¥·¥ì¥Ê¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤¿¤È¤¡¢Ä®¤Ï¶á¤¯¤Î¸Ð¤ËÀ³¤àÎµ¤Î¤¿¤á¤Ëº¤¤ê²Ì¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡£À¸ìÓ¤ÎÍÓ¤òËèÆüÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤ÈÎµ¤ÏÄ®¤ËÆÇµ¤¤ò¿á¤¤Ä¤±¤Æ°ÉÂ¤ò¤Ï¤ä¤é¤»¤ë¤È¶¼¤¹¤Î¤À¡£¤·¤«¤·¡¢À¸ìÓ¤ÎÍÓ¤¬Ë³¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¯¥¸¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ò¤É¤â¤ÎÃæ¤«¤é¿Í¿È¸æ¶¡¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¯¥¸¤ò°ú¤Åö¤Æ¤¿¤Î¤Ï²¦¤ÎÌ¼¤À¤Ã¤¿¡£
²¦½÷¤Ïº§Îé¤ÎÉþ¤òÃå¤ÆÎµ¤ÎÀ³¤à¸Ð¤Ë¤ª¤â¤à¤¯¡£¤¹¤ë¤È¤¿¤Þ¤¿¤ÞÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¥²¥ª¥ë¥®¥¦¥¹¤Ï²¦½÷¤«¤é»ö¾ð¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥¥ê¥¹¥È¤Î¸æÌ¾¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡×²¦½÷¤ò½õ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥²¥ª¥ë¥®¥¦¥¹¤Ï½»Ì±¤¿¤Á¤ò½¸¤á¡¢¡Ö¥¥ê¥¹¥È¤ò¿®¤¸¤ÆÀöÎé¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê¤é¡¢Îµ¤òÂà¼£¤·¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤È¡¢²¦¤ò¤Ï¤¸¤á½»Ì±¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÀöÎé¤ò¼õ¤±¤¿¡£¥²¥ª¥ë¥®¥¦¥¹¤Ï·õ¤òÈ´¤¤¤ÆÎµ¤ò»¦¤·¡¢Ä®¤Ë¤Ï¤Õ¤¿¤¿¤ÓÊ¿ÏÂ¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£
¥²¥ª¥ë¥®¥¦¥¹¤ÎÎµÂà¼£¤Ï¶µ²ñ¤Ë·Ç¤²¤é¤ì¤ë½¡¶µ²è¤È¤·¤Æ¤·¤Ð¤·¤ÐÉÁ¤«¤ì¤ë²èÂê¤Ç¡¢°ÊÁ°¡¢¥¥ê¥¹¥È¶µÅÌ¤¬6³ä¤òÀê¤á¤ë¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤â¡¢¶µ²ñ¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤é¤º¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Û¤ÉÀ»¥²¥ª¥ë¥®¥¦¥¹¤Î³¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤É¤ì¤âÀ»¥²¥ª¥ë¥®¥¦¥¹¤¬°¼Ô¤ÎÎµ¤ò·õ¤Ç»É¤·¤Æ»¦¤·¤Æ¤¤¤ë·èÄêÅª½Ö´Ö¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Ô¥µ¥Í¥í¤Î¤³¤Î³¨¤Ï°ã¤¦¡£
¥²¥ª¥ë¥®¥¦¥¹¤Ï¤¤¤Þ¤·¤âÇÏ¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤³¤ì¤«¤éÎµÂà¼£¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤È¤³¤í¤«¡©¡¡¤·¤«¤·¡¢Èà¤Ï¤¢¤é¤ÌÊý¸þ¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÉ½¾ð¤Ï¶ÛÄ¥¤Î¤¿¤á¤«¡¢¼«¿®¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤É¤³¤«µõ¤í¤Ê´¶¤¸¤µ¤¨¤¹¤ë¡£
¤·¤«¤â°¦ÇÏ¤Ï¿¬¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢²¦½÷¤Ïµ£Á³¤È¤·¤¿É½¾ð¤Ç¡¢¥²¥ª¥ë¥®¥¦¥¹¤ò¥¥Ã¤È¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ê¤¢¤ë¤¤¤Ï¤Ë¤é¤ó¤Ç¤¤¤ë¡©¡Ë¡£¤³¤Á¤é¤Î¤Û¤¦¤¬¤É¤³¤«·èÁ³¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥µ¥¢¤¤¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡×¤ÈÎå¤Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î³¨¤¬ÉÔ»×µÄ¤Ê¤Î¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
ÇØ·Ê¤Ë¤ÏµÜÅÂ¤Ê¤Î¤«ºÖ¤Ê¤Î¤«¡¢·úÊª¤¬ÎÓÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Îº¸¤Ë¤Ï¼ó¤òÄß¤µ¤ì¤¿2¿Í¤ÎÃË¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î²¼¤Ë¤Ï¥Ê¥¾¤Î7¿Í¤ÎÃË¤¬¤¤¤ë¡£
¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î²¦¤µ¤Þ¤Î¤è¤¦¤Ê¤Î¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢¥¢¥¸¥¢¿Í¡Ê¥â¥ó¥´¥ë¿Í¡Ë¤Ý¤¤¤Î¤â¤¤¤ë¡£Èà¤é¤Ï²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡´ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¡©
¤µ¤é¤Ë¡¢º¸ÊÕ¤ËÌÜ¤òÅ¾¤¸¤ë¤È¡¢µðÂç¤Êà¨ÃîÎà¤Ã¤Ý¤¤¤Î¤¬²£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸ý¤«¤é¤Ï¥ä¥ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬ÆÍ¤½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤¬Îµ¤Ê¤Î¤«¡©
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÎµ¤¬¥²¥ª¥ë¥®¥¦¥¹¤Ë»¦¤µ¤ì¤¿¤¢¤È¤Ê¤Î¤«¡©
¤Þ¤ï¤ê¤Ë¤Ï¥È¥«¥²¤ä¼¯¤Î¤è¤¦¤ÊÆ°Êª¤¬¤¤¤Æ¡¢²¼¤Ë¤Ï¥¬¥¤¥³¥Ä¤¬»¶Íð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Îµ¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤¿¿Í¡¹¤À¤í¤¦¤«¡©
¸«¤ì¤Ð¸«¤ë¤Û¤ÉÉÔ»×µÄ¤Ê³¨¤À¡£¸¸ÁÛ¤ÎÀ¤³¦¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤¤¤¯¤é¸«¤Æ¤âË°¤¤Ê¤¤³¨¤Î¿¼¤µ¤¬¤¢¤ë¡£
¤³¤Î³¨¤Ï¥Õ¥ì¥¹¥³²è¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢³¨¤Î¶ñ¤ÏÅ·Á³¤Î´éÎÁ¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤¿¤À¤í¤¦¡£
²«¶â¿§¤Ï¡¢¥ß¥Ä¥Ð¥Á¤¬¼«¤é¤ÎÂÎ¤«¤éÊ¬Èç¤¹¤ë¥Ó¡¼¥ï¥Ã¥¯¥¹¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁÌªÏ¹¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ÀÄ¿§¤Ï¥é¥Ô¥¹¥é¥º¥ê¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥é¥Ô¥¹¥é¥º¥ê¤È¤Ï¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤Î»³±ü¤Ë»º½Ð¤¹¤ë¹ÛÀÐ¤Ç¡¢¤³¤ì¤òºÕ¤¤¤ÆÊ´¤Ë¤·¤Æ»È¤¦¡£
¥Ô¥µ¥Í¥í¤¬¤³¤Î³¨¤òÉÁ¤¤¤¿Åö»þ¤Ï¤¤Ã¤ÈÁ¯¤ä¤«¤Ê²«¶â¿§¡¢ÀÄ¿§¤Ç¡¢µ±¤¤¤Æ¸«¤¨¤¿¤À¤í¤¦¡£
¥µ¥ó¥¿¥Ê¥¹¥¿¡¼¥·¥¢¶µ²ñ¤«¤éÀî±è¤¤¤ËÊâ¤¤¤Æ¡¢¥¹¥«¥ê¥¸¥§¥í¶¶¤Î¤¿¤â¤È¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬¥«¥¹¥Æ¥ë¥ô¥§¥Ã¥¥ªÈþ½Ñ´Û¡£¡Ö¸Å¾ëÈþ½Ñ´Û¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤À¤í¤¦¤«¡£
¤³¤³¤Ë¤â¥Ô¥µ¥Í¥í¤Î³¨¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤â¤È¤â¤È¤¬¤ª¾ë¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥ì¥ó¥¬¤Å¤¯¤ê¤Ç¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë¸«Ä¥¤êÅã¤¬¤¢¤ê¡¢¾ëÊÉ¤Ë½Æ´ã¤âÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ºß¤Ï»äÎ©¤ÎÈþ½Ñ´Û¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ª¤Ó¤¿¤À¤·¤¤¿ô¤Î³¨²è¡¢Ä¦¹ï¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ìÄÌ¤ê¸«¤Æ²ó¤ë¤À¤±¤ÇÂ¤¬ËÀ¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ô¥µ¥Í¥í¤Î¡Ö¤¦¤º¤é¤ÎÀ»Êì¡×¡£¤¿¤À¤·¡¢¼Ì¿¿¤Î¤ß¡£
¤É¤³¤«¤ËÂß¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤¢¤È¤ÇÄ´¤Ù¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2015Ç¯11·î19Æü¡¢¤³¤ÎÈþ½Ñ´Û¤Ë3Ç¤ÁÈ¤ÎÊ¤ÌÌÃË¤¬¿¯Æþ¤·¡¢¥¬¡¼¥É¥Þ¥ó¤òÇû¤Ã¤Æ15ºîÉÊ¡¢Ìó20²¯±ßÊ¬¤òÃ¥¤Ã¤ÆÆ¨Áö¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¡Ö¤¦¤º¤é¤ÎÀ»Êì¡×¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Î¸å¡¢2016Ç¯5·î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÆîÉô¥ª¥Ç¥Ã¥µ½£¤Î¥â¥ë¥É¥Ð¤È¤Î¹ñ¶ÉÕ¶á¤Ç¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ÎÂÞ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¹ñ¶·ÙÈ÷Ââ¤¬È¯¸«¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤«¤é´ÕÄêÀìÌç²È¤ò¾·¤¡¢³¨²è¤Î¿¿´æ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¸å¡¢Àµ¼°¤ÊÊÖ´Ô¼êÂ³¤¤ËÆþ¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤¹¤Ç¤ËÍÆµ¿¼Ô13¿Í¤Ï¡¢Æ±Ç¯4·î¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤È¥â¥ë¥É¥Ð¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤Ç¤â¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¡Ê2017Ç¯6·î6Æü¡Ë¤Ï¤Þ¤À¼Ì¿¿¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ÊÖ´Ô¤Ï´°Î»¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¿¤é´í¸±¤È¸·½Å´ÉÍý¤Î¾ì½ê¤Ë°Ü¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡©
¼Ì¿¿¤Ç¤ß¤¿¤À¤±¤Ç¤â¡¢¤È¤Æ¤âÁõ¾þÅª¤Ç¡¢À»Êì¤ÏÍ«¤¤¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤ï¤ê¤Î¥¦¥º¥é¤â¤È¤Æ¤â¼Ì¼ÂÅª¤À¡£
¤Û¤«¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿ºîÉÊ¡£
122¡¡
¡Ö¥¨¥¸¥×¥È¤ÎÀ»¥Þ¥ê¥¢¡×¤ÈºîÉÊÌ¾¤Ë¤¢¤ë¡£
Â³¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥µ¥ó¡¦¥¼¡¼¥Î¡¦¥Þ¥Ã¥¸¥ç¡¼¥ì¶µ²ñ¡£4À¤µª¤´¤í¤Î»Êº×¤Ç¥ô¥§¥í¡¼¥Ê¤Î¼é¸îÀ»¿Í¤Ç¤¢¤ë¥¼¡¼¥Î¤òº×¤ë¡£9À¤µª¤ËÁÏ·ú¤µ¤ì¤¿¤¬12À¤µª¤ËÃÏ¿Ì¤ÇÅÝ²õ¤·¡¢13À¤µª¤Ë¤«¤±¤ÆºÆ·ú¤µ¤ì¤¿¡£
ÊÉ¤Î¥Õ¥ì¥¹¥³²è¤Ï¤«¤Ê¤ê¸Å¤¤¤â¤Î¤Î¤è¤¦¤À¡£
¤³¤³¤Þ¤ÇÊâ¤¤¤Æ¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×¡£¥µ¥ó¡¦¥¼¡¼¥Î¡¦¥Þ¥Ã¥¸¥ç¡¼¥ì¶µ²ñ¤«¤é¤«¤Ê¤êÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ë¥µ¥ó¡¦¥Õ¥§¥ë¥â¡¦¥Þ¥Ã¥¸¥ç¡¼¥ì¶µ²ñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¥Ô¥µ¥Í¥í¤Î¡Ö¼õÂÛ¹ðÃÎ¡×¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¶¥ó¥Í¥ó¡¢¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê¤³¤ÎÆü¤ÎÊâ¿ô2Ëü3000Êâ¡Ë
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥ô¥§¥í¡¼¥Ê¤Ë¤Ï¥Ô¥µ¥Í¥íºîÉÊ¤¬¡ÖÀ»¥²¥ª¥ë¥®¥¦¥¹¤È²¦½÷¡×¡Ö¥¦¥º¥é¤ÎÀ»Êì¡×¡Ö¼õÂÛ¹ðÃÎ¡×¤Î3¤Ä¤¬¤¢¤ë¡£
Ìë¤Ï¡ÖIl Cenacolo¡×¤È¤¤¤¦Å¹¤ÇÍ¼¿©¡£
ÀÖ¥ï¥¤¥ó¡£
¥Õ¥©¥¢¥°¥é¤ÎÁ°ºÚ
¥¿¥³¤Î¥«¥ë¥Ñ¥Ã¥Á¥ç¡Ê¤À¤Ã¤¿¤«¡Ë¡£
¥¢¥Þ¥í¡¼¥Í¤Î¥ê¥¾¥Ã¥È¡£¾å¤Ë¥È¥ê¥å¥Õ¡£¥¢¥Þ¥í¡¼¥Í¤ÏÃÏ¸µ»º¤Î¥ï¥¤¥ó¡£¤³¤ì¤¬¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¡ª
¾®ÍÓ¤Î¥°¥ê¥ë¡£
¥Ç¥¶¡¼¥È¡£¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤È¥Ñ¥ó¥Ê¥³¥Ã¥¿¡£
¤«¤¯¤ÆËÜÆü¤â½ª¤ï¤ê¡£
¡Ê¤Ä¤Å¤¯¡Ë
¤³¤Îµ»ö¤Ë
- >
- ¼ñÌ£¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä
- >
- ¥ì¥¸¥ã¡¼
- >
- Î¹¹Ô
¥³¥á¥ó¥È¡Ê0¡Ë