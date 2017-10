Lalachan News,16th Hula Ho'olauna Aloha 2017 Royal Hawaiian Hotel in Waikiki

Aloha, 16th Hula Ho'olauna Aloha on October-22-2017

Lalachan Mom very good friend's Kupuna 12 students attend this big Competition at Royal Hawaiian Hotel..This was 16 th Competitions,,,, this is only for Japanese from Japan .

This time about 550 students participated ,,getting big event.

Lalachan Mom's friends they did great as KUPUNA(elder age average 70 years old),,,but one of Judge is mean-personality & no ALOHA at all for new comer . she did give them bad points ..about 50 points difference than other Kumu Hula,,,and wrote many bad comments ….she is very nasty to new participates or to them.( Halau's Hawaiian teacher he got Hula Lesson from Frank K Hewett & James Dela Cruz )

This Halau Sensei said " felt like commit suicide,,,does not know how to tell students this result."

They wanted to try again but after this nasty comments do not feel like come back again .

This Kumu Hula team is always says "Japanese Hula is KABUKI HULA " it means this Kumu Hula & her Alakai or Instructor criticize Hawai Kumu or Teacher whoever teaches Hula to Japanese, teaching "Kabuki Hula."

Anyway, if a Judge has such a big negative and not welcome new comer ,should not be judging for this big event,,,,,other judges did not comments nasty like her,, some wrote "good job",,even they Hula good or bad,,,,students feel good even low score,,,,but this Kumu's many nasty comments gave students ...so shock ,,do not feel like come back .

All students spent such a lots of money to attend this Event,,,average about $3500.00 plus cost for their dresses, hair flowers, leis, etc etc

MC says All judges were doing judge as volunteer,,,,from 11:30 am to 7:30pm sitting 8 hours to judge Volunteer ?????????

**第16回目のフラホオラウナアロハがロイヤルハワイアンホテルの裏の庭で開催されまちた。

開催日の4〜5日前まで大雨や強風でもリハーサルの日は晴れ時々曇り、大会当日は大変良いお天気になりまちた、、今回は41組が参加いつもより倍でちゅー、、ケイキは3名なので1位2位すぐ決まるの当たり前って、、でもクプナグループが11組平均年齢は70才でちゅーー皆ちゃま頑張ってい一生懸命に笑顔で6名のクムフラのジャッジの前で踊ってまちた。

ララちゃんママの大親友の生徒さんクプナが12名で初めてのこの大きな大会に、、、、ポリアフ雪の女王なので白のドレス、、、頑張って踊ってくだちゃいまちた。ところが1人の女性ジャッジがドレスが白でブライダル、フラは着飾って奇麗に見せるのでは無い!と意地悪なコメント、その他に沢山悪いコメント

80点満点の所をこのジャッジはたったの20点以下しかくださらず、、他のジャッジとは平均50点も違うのでちゅーーー。バカにちているのが見え見え、、、プロのフラダンサー等にこのジャッジの事をききまちたら、多分誰にでも低い点を出ちていると思うと、人間生がちがうのと人に対する価値観が大分違う人でちょーって。

ハワイのほとんどのクム達は素晴らちいアロハで人々に接していまちゅが、、、、大御所のこのクムが全然アロハが無く、全然思いやりの無い表現と言葉、人を傷つける事ちか出来ない最悪のハワイフラ伝統者とはあきれまちゅ。今回のポリアフのフラの振り付けはこちらの先生、彼の恩師はクムフラのフランクKヒュエットとクムフラのジェイムスデラクルーズでちゅの、、お二人がこの事を聴いたらどう思うのでちょうかーーーここでのジャッジの皆さんはヴォランテイアーでちゅって、、エーーーーー

朝の11時半から夜の7時半まで、、、ずーっとステージ前に座って、8時間も無奉仕でジャッジちて下ちゃたとーーーーこんなに長い時間を大御所のクムフラ達が無奉仕??????

全国の皆ちゃまどうお考えでちゅかーーー

**人を傷つけるコメントを沢山書くジャッジは入れないでほちいでちゅーー底意地の悪すぎるーー

犬のララちゃんも軽蔑ちまちゅーー

皆ちゃまこれからは参加するまえにもっともっと担当ちゅる協会に沢山たずねて、嫌な想いをくれない大会に出てくだちゃいませ。