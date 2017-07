LEDヘッドライトH4が届いた

先日ポチッた LED ヘッドライトが届きました。今度のは面チップが Hi も Lo も点いているタイプだから切り替えもいいかな…。

早速、カウルの下から手を突っ込んで、取り付けてみました。

うわっ!(☆_☆) なんか 目玉が 金色 になってる! 金目鯛か! 片方の LED がシルバーだから、何の違和感もないけど、点灯してない時はけっこうリフレクターに反射しますね。

う〜ん、 金目鯛空波〜 になってしまった。まあ、いいか。またポイント貯まったら、片方も同じのに換えようかな。(^^; あ、金目鯛の目は金色じゃなくて透明でしたよね?どうでもいいか…。

点灯確認して、 Hi も Lo も OK です!光軸は夜にならないとできないですね。けっこう白いですね。 6000k くらいかな?



やっと両目とも白い光になりました。明るさ的にはそんなに明るくはないでしょうね。車検があったら、たぶん光量が足りないでしょうね。 それはともかく、 かなり省電力にはなっているよう です。電圧計が以前は 14.3 〜 14.4V くらいでしたが、 14.5 〜 14.7V くらいを表示するようになりました。これでウィンカー球以外は全部、 LED 球に換えたことになります。バッテリーへの負荷もかなり軽減されてるでしょう。

それと点灯がめちゃくちゃ速いですね。パッシングも使えるんですが、 スイッチを押した瞬間にパッと明るく なり、ハロゲンのようにモサ〜〜と点くことはないですね。これは実用的になりましたね。(^з^)〜♪