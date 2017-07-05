全体表示

[ リスト ]

ソウル・釜山で慰安婦像保護条例可決、日韓疎遠が大きく前進



しきしま会ブログ
http://bouzup.blog.jp
中杉弘博士ブログ
http://ameblo.jp/nakasugi-hiroshi/
しきしま会HP
http://shikishimakai.web.fc2.com

しきしま会ご支援のお願い
よろしければ、選挙公報の街頭演説集会などの会の運営費をご支援くださいますようお願い致します。
※税務上は「政治団体への政治献金」でご処理をお願い致します。
入金先
ゆうちょ銀行
記号 10130　番号 84940451　（店番 018　口座番号 84940451）
シキシマカイ

お知らせ：アーティスト名「さるげり」で楽曲販売を始めました。宜しくお願い致します。
Amazon　http://ur0.biz/D7z5　
i-tune 　http://ur0.biz/D7zf 　
ご視聴はこちらからどうぞ
http://sarugeri.blog.jp/archives/1065...

この記事に

閉じる コメント（0）

コメント投稿

顔アイコン

顔アイコン・表示画像の選択

名前パスワードブログ
絵文字
×
  • オリジナル
  • SoftBank1
  • SoftBank2
  • SoftBank3
  • SoftBank4
  • docomo1
  • docomo2
  • au1
  • au2
  • au3
  • au4
投稿

開く トラックバック（0）

連携サービス
知恵袋
textream（掲示板）
ロコ
求人
.

みんなの更新記事
前へ 次へ