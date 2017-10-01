安倍総理＆トランプ大統領、邪魔なムン大統領を追い出した後に90分も会談www

|
第三回レイテ沖海戦及び敷島隊慰霊の集いのお知らせ
日時：2017年10月22日（日）13：30〜
場所：靖国神社外苑休憩所付近
主催：しきしま会
http://bouzup.blog.jp/archives/106729...
日章旗・旭日旗をお持ちの方はご持参ください。
今年も皆様ご参加宜しく御願いたします。
しきしま会ご支援のお願い
よろしければ、選挙公報の街頭演説集会などの会の運営費をご支援くださいますようお願い致します。
※税務上は「政治団体への政治献金」でご処理をお願い致します。
ゆうちょ銀行
記号 10130 番号 84940451（店番 018 番号 84940451）
名義 シキシマカイ
※お振込みにiPhoneなどスマホ端末をお使いの方は、最後の1を無視して10130-8494045 または018-8494045 でお試しください。
9／20 ｻﾄﾙ様 ｻﾄｼ様 9／19 ﾓﾘ様 T山様 ﾜﾀﾅﾍﾞ様 山●様 9／16 ｺｰﾀﾛｰ様 9／11 ﾂﾀﾝｶｰﾒﾝ様 ﾋﾛｵ様 ｻｲﾄｳ様 ﾅｶﾞ●様 9／7 K内様 HNT山様 9／6 ｶﾞﾝﾊﾞﾚﾆｯﾎﾟﾝ様 ｸﾏ様 ｹﾝﾀ様 9／5 ｲｻｵ様 ｶﾄｳ様 9／4 宮●様 ｲｼﾔﾏ様 ﾅｶﾞﾇﾏ様 9／2 金ちゃん様 9／1 ｶﾝﾀﾛｳ様 ﾎﾞｯﾁｬﾝ様 ｻﾜ●様 8／30 ﾄﾐ●様 8／29 ｺｰﾀﾛｰ様 Kﾊﾗ様 Tｺﾏ様 ご支援ありがとうございました！
しきしま会ブログ
http://bouzup.blog.jp
中杉弘博士ブログ
http://ameblo.jp/nakasugi-hiroshi/
しきしま会HP
http://shikishimakai.web.fc2.com
くつざわりょうじ＠しきしま会へのご連絡はこちらにお気軽に
shikishimakai@gmail.com
コメント（0）