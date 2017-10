でんぱ組.incとビースティボーイズ

超レジェンドなロカビリーバンド/STRAY CATS。

カリスマ的な存在感のブライアンセッツァー。

2018年に来日するそうです。

アルバム沢山あるので懐かしくなった方、聴いてみたい!って方、宜しくお願いします。





新入荷の中古CDピックアップ!



●ハイスタも影響を受けたイギリスのメロディックパンク/ SNUFF のEP。 スパイスガールズのワナビー 、そして でんでんむしむしカタツムリのカバー収録 ! 300円

●エモ!オルタナ! ジミーイートワールド !サイコウ! 500円

●メタルコアもハードコアもスキな人ゼヒ! BURY YOUR DEAD ! 700円

●大人気な SUCHMOSスキな人はクソおすすめ ですよ!!! ジャミロクワイ ! 300円





●人気スカパンク/ REEL BIG FISH 。何と言ってもコチラは SUBLIMEのboss djカバー収録 。 500円

●ペニーワイズmeetsサブライム! AUTHORITY ZERO の大人気名盤1st! 500円

● メタルは詳しく無いので300円 。コーナーに少し補充。

●ポップパンク ALL TINE LOW !ボーナストラックでアコースティック収録。 500円









アイドル詳しく無いけど、でんぱ組.inc(300円)と言うグループがビースティボーイズ(500円)の超名曲/サボタージュをカバーしてます。

どちらかのファンの方はゼヒ。





