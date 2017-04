【音楽】フルートとハープのための協奏曲 in C major, K 299

W. A. Mozart 作曲

Concerto for Flute, Harp, and Orchestra in C major, K 299



(1778年に作曲した,フルートとハープの協奏曲) ...



-- この年は、ちなみに、モーツアルトの母君が無くなられた年です。



演奏:

Julia Rovinskyーハープ

Guy Eshedーフルート

イスラエル・フィルハーモニック・オーケストラ

ズービン・メータ指揮 テルアビーヴにて2016年1月20日演奏 ライブ収録版