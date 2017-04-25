Âè£´£²£¶£¹²ó¡§Âè½½°ì¾Ï¡¡ÆüËÜ¤Ëã«¤é¤ì¤¿¥¤¥ó¥É¤Î¿À¡¹¡¦ºë¶Ì¡¦¼¯Åç¡§·õ»ý¿À¤Î¹ñ(£¶)ÂçÉ§Ì¿¤Î·ÏÉè

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¡¡｟Tell Arpachiyah (¸¡º÷)｠
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¡¡｟¥Ï¥Ö¡¼¥ëÀî｠
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¡¡｟ARPACHIYAH 1976｠
¡¡¡¡¡¡http://image.search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&fr=sfp_as&p=ARPACHIYAH+1976
¡¡｟¹â¾²¼°¿ÀÅÂ｠
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