Âè£´£³£´£±²ó¡§¹ñ¾ïÎ©¿À¡¦¥ä¥Ï¥¦¥§¿À¡¦¥¨¥¢(¥¨¥ó¥­)¿À(ÁÏÀ¤µ­)

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¡¡¥Ï¥Ö¡¼¥ëÀî¡Ê¥Ï¥Ö¥ëÀî¡¢¥«¥Ö¥ëÀî¡¢Khabur¡¢Habor
¡¢Habur¡¢Chabur¡¢¥¢¥é¥à¸ì¡§ܚܒܘܪ, ¥¯¥ë¥É¸ì¡§Çemê Xabûr, ¥¢¥é¥Ó¥¢¸ì¡§نهر الخابور Bahr al-Chabur
¡¡｟ARPACHIYAH 1976｠
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