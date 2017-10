The word"occult"originarally means"the things that are hidden"

「オカルト」とはもともと「隠されたもの」という意味だ。













ムー公式 実践・超日常英会話

著:宇佐和通

絵:石原まこちん

企画・監修:ムー編集部

学研プラス刊





本屋で見かけて、気が付いたら会計を済ませていました。

これも何かの超常現象が影響したのかもしれません(笑)。





もし海外で、不思議な出来事に遭遇したら…。

超常現象を見たとき、それを英語で伝えるには…。

そんなあなたの「超日常」で起こる出来事に対応した英会話テキストです!





UFO・エイリアンに始まり、秘密結社・心霊現象・スピリチュアル・超能力・UMA・古代文明・異常気象に至るまで「超日常」をカバーしています。





例えば…。

他にも…

とまあ、こんな感じの会話が山ほど詰め込まれております。





まあ大人版「うん〇ドリル」と思っていただければ良いのかな?

英語を学びたい方、この際オカルトの知識も身に付けたい方、

興味のある方は是非ご一読ください。