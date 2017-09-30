ＴＶアニメ「悟空の大冒険」ＯＰ 「悟空の大冒険マーチ」/ヤング・フレッシュ。放送期間:Ｓ４２(１９６７年)１月７日〜Ｓ４２(１９６７年)９月３０日。 紹介したジャンル:ゲーム「マリオカートシリーズ」 ゲーム「スーパーマリオブラザーズ」ＢＧＭ 「地上ＢＧＭ〜ワーニング〜地上ＢＧＭ(ハリーアップ！)」/。



紹介した雑誌:「月刊少年エース」、「月刊コンプエース」各１１月号。 ＴＶアニメ「ポケットモンスター」ＥＤ 「ニャースのうた」/ニャース(Ｃ．Ｖ．犬山犬子)。 「どんぐりころころ」、 ＴＶアニメ「ＢＬＵＥ ＳＥＥＤ」ＥＤ 「Ｔｏｕｃｈ ａｎｄ Ｇｏ！！」、 「‐Ｌｉｆｅ‐」/林原めぐみ。



ラジオドラマ『ときめきメモリアルＧｉｒｌ’ｓ Ｓｉｄｅ Ａｎｏｔｈｅｒ Ｓｅａｓｏｎ Ａｕｔｕｍｎ』第５回目：「Ａｌｗａｙｓ〜三原色(しき)」。 ＰＣゲーム「シンフォニック＝レイン」挿入歌セルフカバー曲 「秘密」、 セルフカバー曲「‐Ｌｉｆｅ‐」/岡崎律子。



毎月テーマを決めて話すコーナー ９月のテーマ『病院または医療』 特撮「仮面ライダー電王」主題歌 「Ｃｌｉｍａｘ Ｊｕｍｐ ＤＥＮ‐ＬＩＮＥＲ ｆｏｒｍ」/モモタロス(Ｃ．Ｖ．関俊彦)、ウラタロス(Ｃ．Ｖ．遊佐浩二)、キンタロス(Ｃ．Ｖ．てらそままさき)、リュウタロス(Ｃ．Ｖ．鈴村健一)。 「街へ出よう」/林原めぐみ。 ＴＶアニメ「悟空の大冒険」ＯＰ 「悟空の大冒険マーチ」/ヤング・フレッシュ。放送期間:Ｓ４２(１９６７年)１月７日〜Ｓ４２(１９６７年)９月３０日。紹介したジャンル:ゲーム「マリオカートシリーズ」ゲーム「スーパーマリオブラザーズ」ＢＧＭ 「地上ＢＧＭ〜ワーニング〜地上ＢＧＭ(ハリーアップ！)」/。紹介した雑誌:「月刊少年エース」、「月刊コンプエース」各１１月号。ＴＶアニメ「ポケットモンスター」ＥＤ 「ニャースのうた」/ニャース(Ｃ．Ｖ．犬山犬子)。「どんぐりころころ」、ＴＶアニメ「ＢＬＵＥ ＳＥＥＤ」ＥＤ 「Ｔｏｕｃｈ ａｎｄ Ｇｏ！！」、「‐Ｌｉｆｅ‐」/林原めぐみ。ラジオドラマ『ときめきメモリアルＧｉｒｌ’ｓ Ｓｉｄｅ Ａｎｏｔｈｅｒ Ｓｅａｓｏｎ Ａｕｔｕｍｎ』第５回目：「Ａｌｗａｙｓ〜三原色(しき)」。ＰＣゲーム「シンフォニック＝レイン」挿入歌セルフカバー曲 「秘密」、セルフカバー曲「‐Ｌｉｆｅ‐」/岡崎律子。毎月テーマを決めて話すコーナー９月のテーマ『病院または医療』特撮「仮面ライダー電王」主題歌 「Ｃｌｉｍａｘ Ｊｕｍｐ ＤＥＮ‐ＬＩＮＥＲ ｆｏｒｍ」/モモタロス(Ｃ．Ｖ．関俊彦)、ウラタロス(Ｃ．Ｖ．遊佐浩二)、キンタロス(Ｃ．Ｖ．てらそままさき)、リュウタロス(Ｃ．Ｖ．鈴村健一)。「街へ出よう」/林原めぐみ。