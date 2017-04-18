|
明菜ちゃんのデビュー記念日のすぐあと
5/3発売です
〈中森明菜 UHQCD 23タイトル〉ほぼ、3500円
Vampireのみ2800円オールタイム・ベスト歌姫（カヴァー）のみ3900円
【ZERO album〜歌姫2】
01. 歌姫2 Opening
02. 黄昏のビギン
03. 桃色吐息
04. アデュー
05. 別れの予感
06. シングル・アゲイン
07. 色彩のブルース
08. 秋桜 （コスモス）
09. 異邦人
10. 乙女のワルツ
11. 瑠璃色の地球
12. 歌姫2 Ending
【Resonancia】
01. Carnaval
02. Eyes on you
03. Carmesi
04. The Heat〜musica fiesta〜 （album version）
05. missed U
06. Resonancia （Interlude）
07. 風と太陽
08. Ibiza
09. Deseo
10. Lost words
11. Siesta （Interlude）
12. It's brand new day （URU Latin mix）
13. Bonita terra
【Akina Nakamori〜歌姫 ダブル・ディケイド】
01. Double Decade Delivery#1 （instrumental）
02. TATTOO
03. ミ・アモーレ （Meu amor e…）
04. TANGO NOIR
05. 北ウイング
06. SAND BEIGE〜砂漠へ〜
07. DESIRE〜情熱〜
08. セカンド・ラブ
09. 水に挿した花
10. 少女A
11. 駅
12. 飾りじゃないのよ涙は
13. Double Decade Delivery#2 （instrumental）
14. スローモーション
【UNBALANCE+BALANCE+6】
01. 永遠の扉
02. 愛撫
03. 黒薔薇
04. YOU ARE EVERYTHING
05. 光のない万華鏡
06. 眠るより泣きたい夜に
07. NORMA JEAN
08. NOT CARAZY TO ME (LP EDIT)
09. 陽炎
10. Everlasting Love
11. NOT CRAZY TO ME
12. 夜のどこかで 〜night shift〜
13. Rose Bud
14. 月華
15. BLUE LACE
【歌姫 〈スペシャルエディション〉】
DiSC1：
01. ダンスはうまく踊れない
02. 愛染橋
03. 片想い
04. 思秋期
05. 逢いたくて 逢いたくて
06. 終着駅
07. 魔法の鏡
08. 生きがい
09. 私は風
DiSC2
01. ダンスはうまく踊れない (Instrumental version)
02. 愛染橋 (Instrumental version)
03. 片想い (Instrumental version)
04. 思秋期 (Instrumental version)
05. 逢いたくて 逢いたくて (Instrumental version)
06. 終着駅 (Instrumental version)
07. 魔法の鏡 (Instrumental version)
08. 生きがい (Instrumental version)
09. 私は風 (Instrumental version)
【la alteracion+4】
01. GAIA〜地球のささやき〜
02. SUNFLOWER
03. 原始、女は太陽だった (Album version)
04. TSURAI・TSURAI
05. したたる情熱
06. 痛い恋をした
07. NECESSARY
08. 無垢
09. だからなんなの
10. 原始、女は太陽だった
11. 綺麗
12. TOKYO ROSE
13. 優しい関係
【SHAKER+3】
01. 満月
02. Spicy Heart
03. 夜の匂い
04. おいしい水
05. MOONLIGHT SHADOW~月に吠えろ (Album mix)
06. 赤い薔薇が揺れた
07. APPETITE~HORROR PLANTS BENJAMIN
08. 夢みるように眠りたい
09. 桜
10. 風を抱きしめて
11. 月は青く
12. MOONLIGHT SHADOW~月に吠えろ
13. APPETITE
14. SWEET SUSPICION
【I hope so〜バラード・アルバム〜】
01. 時 （instrumental）
02. Rain
03. 虹
04. 光 （instrumental）
05. 風の果て
06. I hope so
07. Veil
08. 宵 （instrumental）
09. 夕闇を待って
10. 憧憬 （しょうけい）
11. 紡ぎ唄
12. 夢 （instrumental）
13. うつつの花
14. Days
【歌姫3〜終幕〜】
01. 回帰〜歌姫3 Opening （instrumental）
02. 傘がない
03. 踊り子
04. 愛はかげろう
05. スローなブギにしてくれ （I want you）
06. 夜霧よ今夜もありがとう
07. 東京砂漠
08. 窓
09. Manish〜歌姫3 Interlude （instrumental）
10. ALONE
11. ハリウッド・スキャンダル
12. 恋の予感
13. NO MORE ENCORE
14. 風の扉〜歌姫3 Ending （instrumental)
【BEST FINGER-25th anniversary selection】
01. 落花流水
02. スローモーション(from 『true album akina 95 best』 1995)
03. DESIRE〜情熱〜 （2005年新録version）
04. 少女A （2005年新録version）
05. 初めて出逢った日のように
06. 北ウイング （2005年新録version）
07. 十戒 （1984） （2005年新録version）
08. Days
09. ミ・アモーレ(Meu amor e…)(from 『true album akina 95 best』1995)
10. TATTOO(from 『true album akina 95 best』 1995)
11. 1／2の神話 （2005年新録version）
12. 難破船(from 『true album akina 95 best』 1995)
13. 赤い花
14. The Heat〜musica fiesta〜 （シングルversion）
15. TANGO NOIR(from 『true album akina 95 best』 1995)
16. 飾りじゃないのよ涙は(from 『歌姫D.D.』 2002)
17. 華-HANA-
【DESTINATION】
01. 紅夜-beniyo-
02. 嘘つき
03. Seashore
04. 眠れる森の蝶
05. 鼓動
06. GAME （Album Version）
07. 夜の華
08. 花よ踊れ （Album Version）
09. LOVE GATE
10. 落花流水 （Album Version）
11. Only you
12. Grace Rain
【歌姫ベスト〜25th Anniversary Selection〜】
01. リバーサイド・ホテル （LIVE ver.）
02. ダンスはうまく踊れない
03. 魔法の鏡
04. チャイナタウン
05. 黄昏のビギン
06. 色彩のブルース
07. 桃色吐息
08. 愛はかげろう
09. 恋の予感
10. 窓
11. 傘がない
12. 秋桜 （コスモス）
13. 別れの予感
14. 異邦人
15. 瑠璃色の地球
16. いい日旅立ち
【バラード・ベスト〜25th Anniversary Selection〜】
01. 難破船 （2007 Ver.）
02. セカンド・ラブ(from 『歌姫D.D.』 2002)
03. あの夏の日
04. LIAR(from 『true album akina 95 best』 1995)
05. 水に挿した花(from 『歌姫D.D.』 2002)
06. 陽炎
07. 赤い花
08. SAND BEIGE〜砂漠へ〜(from 『歌姫D.D.』 2002)
09. SOLITUDE （2007 Ver.）
10. 二人静(from 『true album akina 95 best』 1995)
11. 月華
12. 予感(from 『true album akina 95 best』 1995)
13. 初めて出逢った日のように
14. 駅(from 『歌姫D.D.』 2002)
15. 帰省〜Never Forget〜 （2007 Ver.）
【艶歌 -Enka-】
01. 艶華 （Instrumental）
02. 天城越え
03. 無言坂
04. 氷雨
05. みちづれ
06. 越冬つばめ
07. 艶華 （Instrumental）
08. 悲しい酒
09. 舟唄
10. 石狩挽歌
11. 矢切の渡し
12. 夜桜お七
13. 艶華 （Instrumental）
【歌姫伝説 〜90’s BEST〜】
01. Everlasting Love
02. NOT CRAZY TO ME
03. 片想い
04. 愛撫
05. 夜のどこかで〜night shift〜
06. 月華
07. 原始、女は太陽だった
08. Tokyo Rose
09. MOONLIGHT SHADOW-月に吠えろ
10. APPETITE
11. 今夜、流れ星
12. 帰省 〜Never Forget〜
13. とまどい
14. Good-bye My Tears
15. It's brand new day
【フォーク・ソング〜歌姫抒情歌】
01. 私は泣いています
02. 「いちご白書」をもう一度
03. 雨の物語
04. さよならをするために
05. 想い出まくら
06. 22才の別れ
07. 冬が来る前に
08. 無縁坂
09. 時には母のない子のように
10. わかって下さい
11. 恋
【ムード歌謡 〜歌姫昭和名曲集】
01. 氣氛歌謡 Opening （Instrumental）
02. 経験
03. 恋の季節
04. 夢は夜ひらく
05. 他人の関係
06. 面影
07. 雨の御堂筋
08. ラブユー東京
09. 絹の靴下
10. コモエスタ赤坂
11. 非情のライセンス
12. 伊勢佐木町ブルース
13. 氣氛歌謡 Ending （Instrumental）
【フォーク・ソング2〜歌姫哀翔歌】
01. 旅の宿
02. なごり雪
03. 心もよう
04. ベルベット・イースター
05. 精霊流し
06. 悪女
07. シクラメンのかほり
08. 神田川
09. 学生街の喫茶店
10. I LOVE YOU
【DIVA】
01. GIVE TAKE
02. DIVA
03. thinking of you
04. REVERSE
05. 逢えなくて
06. X lady
07. HEARTBREAK
08. with
09. 茜色の風
10. Going home
【オールタイム・ベスト-歌姫(カヴァー)-】
DISC1
01. ダンスはうまく踊れない
02. 愛染橋
03. 桃色吐息
04. シングル・アゲイン
05. 秋桜 （コスモス）
06. 異邦人
07. 瑠璃色の地球
08. 傘がない
09. 窓
10. 愛はかげろう
11. 恋の予感
12. 「いちご白書」をもう一度
13. 22才の別れ
14. 恋
15. いい日旅立ち
DISC2
01. 天城越え
02. 無言坂
03. 氷雨
04. 越冬つばめ
05. 夜桜お七
06. 恋の季節
07. 伊勢佐木町ブルース
08. 他人の関係
09. なごり雪
10. 悪女
11. I LOVE YOU
12. ベルベット・イースター （LIVE ver.）
13. Woman“Wの悲劇”より （LIVE ver.）
14. 恋の奴隷
15. 男と女のお話
【歌姫4 -My Eggs Benedict-】
01. スタンダード・ナンバー
02. 真夜中のドア 〜stay with me
03. Lovers Again
04. 長い間
05. ハナミズキ
06. 愛のうた
07. fragile
08. 接吻
09. そして僕は途方に暮れる
10. やさしいキスをして
11. 雪の華
【FIXER】
01. FIXER-WHILE THE WOMEN ARE SLEEPING-
02. Rojo-Tierra-
03. Endless Life
04. unfixable
05. La Vida
06. 雨月
07. とどけたい〜voice〜
08. 欲動
09. kodou
10. Lotus
11. Re-birth
【Vampire】
01. どうにもとまらない
02. あゝ無情
03. 宿無し
04. セクシャルバイオレットNo.1
05. ダンシング・オールナイト
06. 気絶するほど悩ましい
この記事に
- >
- エンターテインメント
- >
- 芸能人、タレント
- >
- 女性