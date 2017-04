明菜ちゃんのデビュー記念日のすぐあと



5/3発売です

〈中森明菜 UHQCD 23タイトル〉ほぼ、3500円

Vampireのみ2800円 オールタイム・ベスト歌姫(カヴァー)のみ3900円





【ZERO album〜歌姫2】

01. 歌姫2 Opening

02. 黄昏のビギン

03. 桃色吐息

04. アデュー

05. 別れの予感

06. シングル・アゲイン

07. 色彩のブルース

08. 秋桜 (コスモス)

09. 異邦人

10. 乙女のワルツ

11. 瑠璃色の地球

12. 歌姫2 Ending



【Resonancia】

01. Carnaval

02. Eyes on you

03. Carmesi

04. The Heat〜musica fiesta〜 (album version)

05. missed U

06. Resonancia (Interlude)

07. 風と太陽

08. Ibiza

09. Deseo

10. Lost words

11. Siesta (Interlude)

12. It's brand new day (URU Latin mix)

13. Bonita terra



【Akina Nakamori〜歌姫 ダブル・ディケイド】

01. Double Decade Delivery#1 (instrumental)

02. TATTOO

03. ミ・アモーレ (Meu amor e…)

04. TANGO NOIR

05. 北ウイング

06. SAND BEIGE〜砂漠へ〜

07. DESIRE〜情熱〜

08. セカンド・ラブ

09. 水に挿した花

10. 少女A

11. 駅

12. 飾りじゃないのよ涙は

13. Double Decade Delivery#2 (instrumental)

14. スローモーション



【UNBALANCE+BALANCE+6】

01. 永遠の扉

02. 愛撫

03. 黒薔薇

04. YOU ARE EVERYTHING

05. 光のない万華鏡

06. 眠るより泣きたい夜に

07. NORMA JEAN

08. NOT CARAZY TO ME (LP EDIT)

09. 陽炎

10. Everlasting Love

11. NOT CRAZY TO ME

12. 夜のどこかで 〜night shift〜

13. Rose Bud

14. 月華

15. BLUE LACE



【歌姫 〈スペシャルエディション〉】

DiSC1:

01. ダンスはうまく踊れない

02. 愛染橋

03. 片想い

04. 思秋期

05. 逢いたくて 逢いたくて

06. 終着駅

07. 魔法の鏡

08. 生きがい

09. 私は風



DiSC2

01. ダンスはうまく踊れない (Instrumental version)

02. 愛染橋 (Instrumental version)

03. 片想い (Instrumental version)

04. 思秋期 (Instrumental version)

05. 逢いたくて 逢いたくて (Instrumental version)

06. 終着駅 (Instrumental version)

07. 魔法の鏡 (Instrumental version)

08. 生きがい (Instrumental version)

09. 私は風 (Instrumental version)



【la alteracion+4】

01. GAIA〜地球のささやき〜

02. SUNFLOWER

03. 原始、女は太陽だった (Album version)

04. TSURAI・TSURAI

05. したたる情熱

06. 痛い恋をした

07. NECESSARY

08. 無垢

09. だからなんなの

10. 原始、女は太陽だった

11. 綺麗

12. TOKYO ROSE

13. 優しい関係



【SHAKER+3】

01. 満月

02. Spicy Heart

03. 夜の匂い

04. おいしい水

05. MOONLIGHT SHADOW~月に吠えろ (Album mix)

06. 赤い薔薇が揺れた

07. APPETITE~HORROR PLANTS BENJAMIN

08. 夢みるように眠りたい

09. 桜

10. 風を抱きしめて

11. 月は青く

12. MOONLIGHT SHADOW~月に吠えろ

13. APPETITE

14. SWEET SUSPICION



【I hope so〜バラード・アルバム〜】

01. 時 (instrumental)

02. Rain

03. 虹

04. 光 (instrumental)

05. 風の果て

06. I hope so

07. Veil

08. 宵 (instrumental)

09. 夕闇を待って

10. 憧憬 (しょうけい)

11. 紡ぎ唄

12. 夢 (instrumental)

13. うつつの花

14. Days



【歌姫3〜終幕〜】

01. 回帰〜歌姫3 Opening (instrumental)

02. 傘がない

03. 踊り子

04. 愛はかげろう

05. スローなブギにしてくれ (I want you)

06. 夜霧よ今夜もありがとう

07. 東京砂漠

08. 窓

09. Manish〜歌姫3 Interlude (instrumental)

10. ALONE

11. ハリウッド・スキャンダル

12. 恋の予感

13. NO MORE ENCORE

14. 風の扉〜歌姫3 Ending (instrumental)



【BEST FINGER-25th anniversary selection】

01. 落花流水

02. スローモーション(from 『true album akina 95 best』 1995)

03. DESIRE〜情熱〜 (2005年新録version)

04. 少女A (2005年新録version)

05. 初めて出逢った日のように

06. 北ウイング (2005年新録version)

07. 十戒 (1984) (2005年新録version)

08. Days

09. ミ・アモーレ(Meu amor e…)(from 『true album akina 95 best』1995)

10. TATTOO(from 『true album akina 95 best』 1995)

11. 1/2の神話 (2005年新録version)

12. 難破船(from 『true album akina 95 best』 1995)

13. 赤い花

14. The Heat〜musica fiesta〜 (シングルversion)

15. TANGO NOIR(from 『true album akina 95 best』 1995)

16. 飾りじゃないのよ涙は(from 『歌姫D.D.』 2002)

17. 華-HANA-



【DESTINATION】

01. 紅夜-beniyo-

02. 嘘つき

03. Seashore

04. 眠れる森の蝶

05. 鼓動

06. GAME (Album Version)

07. 夜の華

08. 花よ踊れ (Album Version)

09. LOVE GATE

10. 落花流水 (Album Version)

11. Only you

12. Grace Rain



【歌姫ベスト〜25th Anniversary Selection〜】

01. リバーサイド・ホテル (LIVE ver.)

02. ダンスはうまく踊れない

03. 魔法の鏡

04. チャイナタウン

05. 黄昏のビギン

06. 色彩のブルース

07. 桃色吐息

08. 愛はかげろう

09. 恋の予感

10. 窓

11. 傘がない

12. 秋桜 (コスモス)

13. 別れの予感

14. 異邦人

15. 瑠璃色の地球

16. いい日旅立ち



【バラード・ベスト〜25th Anniversary Selection〜】

01. 難破船 (2007 Ver.)

02. セカンド・ラブ(from 『歌姫D.D.』 2002)

03. あの夏の日

04. LIAR(from 『true album akina 95 best』 1995)

05. 水に挿した花(from 『歌姫D.D.』 2002)

06. 陽炎

07. 赤い花

08. SAND BEIGE〜砂漠へ〜(from 『歌姫D.D.』 2002)

09. SOLITUDE (2007 Ver.)

10. 二人静(from 『true album akina 95 best』 1995)

11. 月華

12. 予感(from 『true album akina 95 best』 1995)

13. 初めて出逢った日のように

14. 駅(from 『歌姫D.D.』 2002)

15. 帰省〜Never Forget〜 (2007 Ver.)



【艶歌 -Enka-】

01. 艶華 (Instrumental)

02. 天城越え

03. 無言坂

04. 氷雨

05. みちづれ

06. 越冬つばめ

07. 艶華 (Instrumental)

08. 悲しい酒

09. 舟唄

10. 石狩挽歌

11. 矢切の渡し

12. 夜桜お七

13. 艶華 (Instrumental)



【歌姫伝説 〜90’s BEST〜】

01. Everlasting Love

02. NOT CRAZY TO ME

03. 片想い

04. 愛撫

05. 夜のどこかで〜night shift〜

06. 月華

07. 原始、女は太陽だった

08. Tokyo Rose

09. MOONLIGHT SHADOW-月に吠えろ

10. APPETITE

11. 今夜、流れ星

12. 帰省 〜Never Forget〜

13. とまどい

14. Good-bye My Tears

15. It's brand new day



【フォーク・ソング〜歌姫抒情歌】

01. 私は泣いています

02. 「いちご白書」をもう一度

03. 雨の物語

04. さよならをするために

05. 想い出まくら

06. 22才の別れ

07. 冬が来る前に

08. 無縁坂

09. 時には母のない子のように

10. わかって下さい

11. 恋



【ムード歌謡 〜歌姫昭和名曲集】

01. 氣氛歌謡 Opening (Instrumental)

02. 経験

03. 恋の季節

04. 夢は夜ひらく

05. 他人の関係

06. 面影

07. 雨の御堂筋

08. ラブユー東京

09. 絹の靴下

10. コモエスタ赤坂

11. 非情のライセンス

12. 伊勢佐木町ブルース

13. 氣氛歌謡 Ending (Instrumental)



【フォーク・ソング2〜歌姫哀翔歌】

01. 旅の宿

02. なごり雪

03. 心もよう

04. ベルベット・イースター

05. 精霊流し

06. 悪女

07. シクラメンのかほり

08. 神田川

09. 学生街の喫茶店

10. I LOVE YOU



【DIVA】

01. GIVE TAKE

02. DIVA

03. thinking of you

04. REVERSE

05. 逢えなくて

06. X lady

07. HEARTBREAK

08. with

09. 茜色の風

10. Going home



【オールタイム・ベスト-歌姫(カヴァー)-】

DISC1

01. ダンスはうまく踊れない

02. 愛染橋

03. 桃色吐息

04. シングル・アゲイン

05. 秋桜 (コスモス)

06. 異邦人

07. 瑠璃色の地球

08. 傘がない

09. 窓

10. 愛はかげろう

11. 恋の予感

12. 「いちご白書」をもう一度

13. 22才の別れ

14. 恋

15. いい日旅立ち



DISC2

01. 天城越え

02. 無言坂

03. 氷雨

04. 越冬つばめ

05. 夜桜お七

06. 恋の季節

07. 伊勢佐木町ブルース

08. 他人の関係

09. なごり雪

10. 悪女

11. I LOVE YOU

12. ベルベット・イースター (LIVE ver.)

13. Woman“Wの悲劇”より (LIVE ver.)

14. 恋の奴隷

15. 男と女のお話



【歌姫4 -My Eggs Benedict-】

01. スタンダード・ナンバー

02. 真夜中のドア 〜stay with me

03. Lovers Again

04. 長い間

05. ハナミズキ

06. 愛のうた

07. fragile

08. 接吻

09. そして僕は途方に暮れる

10. やさしいキスをして

11. 雪の華



【FIXER】

01. FIXER-WHILE THE WOMEN ARE SLEEPING-

02. Rojo-Tierra-

03. Endless Life

04. unfixable

05. La Vida

06. 雨月

07. とどけたい〜voice〜

08. 欲動

09. kodou

10. Lotus

11. Re-birth



【Vampire】

01. どうにもとまらない

02. あゝ無情

03. 宿無し

04. セクシャルバイオレットNo.1

05. ダンシング・オールナイト

06. 気絶するほど悩ましい 明菜ちゃんのデビュー記念日のすぐあと5/3発売です〈中森明菜 UHQCD 23タイトル〉ほぼ、3500円Vampireのみ2800円オールタイム・ベスト歌姫(カヴァー)のみ3900円【ZERO album〜歌姫2】01. 歌姫2 Opening02. 黄昏のビギン03. 桃色吐息04. アデュー05. 別れの予感06. シングル・アゲイン07. 色彩のブルース08. 秋桜 (コスモス)09. 異邦人10. 乙女のワルツ11. 瑠璃色の地球12. 歌姫2 Ending【Resonancia】01. Carnaval02. Eyes on you03. Carmesi04. The Heat〜musica fiesta〜 (album version)05. missed U06. Resonancia (Interlude)07. 風と太陽08. Ibiza09. Deseo10. Lost words11. Siesta (Interlude)12. It's brand new day (URU Latin mix)13. Bonita terra【Akina Nakamori〜歌姫 ダブル・ディケイド】01. Double Decade Delivery#1 (instrumental)02. TATTOO03. ミ・アモーレ (Meu amor e…)04. TANGO NOIR05. 北ウイング06. SAND BEIGE〜砂漠へ〜07. DESIRE〜情熱〜08. セカンド・ラブ09. 水に挿した花10. 少女A11. 駅12. 飾りじゃないのよ涙は13. Double Decade Delivery#2 (instrumental)14. スローモーション【UNBALANCE+BALANCE+6】01. 永遠の扉02. 愛撫03. 黒薔薇04. YOU ARE EVERYTHING05. 光のない万華鏡06. 眠るより泣きたい夜に07. NORMA JEAN08. NOT CARAZY TO ME (LP EDIT)09. 陽炎10. Everlasting Love11. NOT CRAZY TO ME12. 夜のどこかで 〜night shift〜13. Rose Bud14. 月華15. BLUE LACE【歌姫 〈スペシャルエディション〉】DiSC1:01. ダンスはうまく踊れない02. 愛染橋03. 片想い04. 思秋期05. 逢いたくて 逢いたくて06. 終着駅07. 魔法の鏡08. 生きがい09. 私は風DiSC201. ダンスはうまく踊れない (Instrumental version)02. 愛染橋 (Instrumental version)03. 片想い (Instrumental version)04. 思秋期 (Instrumental version)05. 逢いたくて 逢いたくて (Instrumental version)06. 終着駅 (Instrumental version)07. 魔法の鏡 (Instrumental version)08. 生きがい (Instrumental version)09. 私は風 (Instrumental version)【la alteracion+4】01. GAIA〜地球のささやき〜02. SUNFLOWER03. 原始、女は太陽だった (Album version)04. TSURAI・TSURAI05. したたる情熱06. 痛い恋をした07. NECESSARY08. 無垢09. だからなんなの10. 原始、女は太陽だった11. 綺麗12. TOKYO ROSE13. 優しい関係【SHAKER+3】01. 満月02. Spicy Heart03. 夜の匂い04. おいしい水05. MOONLIGHT SHADOW~月に吠えろ (Album mix)06. 赤い薔薇が揺れた07. APPETITE~HORROR PLANTS BENJAMIN08. 夢みるように眠りたい09. 桜10. 風を抱きしめて11. 月は青く12. MOONLIGHT SHADOW~月に吠えろ13. APPETITE14. SWEET SUSPICION【I hope so〜バラード・アルバム〜】01. 時 (instrumental)02. Rain03. 虹04. 光 (instrumental)05. 風の果て06. I hope so07. Veil08. 宵 (instrumental)09. 夕闇を待って10. 憧憬 (しょうけい)11. 紡ぎ唄12. 夢 (instrumental)13. うつつの花14. Days【歌姫3〜終幕〜】01. 回帰〜歌姫3 Opening (instrumental)02. 傘がない03. 踊り子04. 愛はかげろう05. スローなブギにしてくれ (I want you)06. 夜霧よ今夜もありがとう07. 東京砂漠08. 窓09. Manish〜歌姫3 Interlude (instrumental)10. ALONE11. ハリウッド・スキャンダル12. 恋の予感13. NO MORE ENCORE14. 風の扉〜歌姫3 Ending (instrumental)【BEST FINGER-25th anniversary selection】01. 落花流水02. スローモーション(from 『true album akina 95 best』 1995)03. DESIRE〜情熱〜 (2005年新録version)04. 少女A (2005年新録version)05. 初めて出逢った日のように06. 北ウイング (2005年新録version)07. 十戒 (1984) (2005年新録version)08. Days09. ミ・アモーレ(Meu amor e…)(from 『true album akina 95 best』1995)10. TATTOO(from 『true album akina 95 best』 1995)11. 1/2の神話 (2005年新録version)12. 難破船(from 『true album akina 95 best』 1995)13. 赤い花14. The Heat〜musica fiesta〜 (シングルversion)15. TANGO NOIR(from 『true album akina 95 best』 1995)16. 飾りじゃないのよ涙は(from 『歌姫D.D.』 2002)17. 華-HANA-【DESTINATION】01. 紅夜-beniyo-02. 嘘つき03. Seashore04. 眠れる森の蝶05. 鼓動06. GAME (Album Version)07. 夜の華08. 花よ踊れ (Album Version)09. LOVE GATE10. 落花流水 (Album Version)11. Only you12. Grace Rain【歌姫ベスト〜25th Anniversary Selection〜】01. リバーサイド・ホテル (LIVE ver.)02. ダンスはうまく踊れない03. 魔法の鏡04. チャイナタウン05. 黄昏のビギン06. 色彩のブルース07. 桃色吐息08. 愛はかげろう09. 恋の予感10. 窓11. 傘がない12. 秋桜 (コスモス)13. 別れの予感14. 異邦人15. 瑠璃色の地球16. いい日旅立ち【バラード・ベスト〜25th Anniversary Selection〜】01. 難破船 (2007 Ver.)02. セカンド・ラブ(from 『歌姫D.D.』 2002)03. あの夏の日04. LIAR(from 『true album akina 95 best』 1995)05. 水に挿した花(from 『歌姫D.D.』 2002)06. 陽炎07. 赤い花08. SAND BEIGE〜砂漠へ〜(from 『歌姫D.D.』 2002)09. SOLITUDE (2007 Ver.)10. 二人静(from 『true album akina 95 best』 1995)11. 月華12. 予感(from 『true album akina 95 best』 1995)13. 初めて出逢った日のように14. 駅(from 『歌姫D.D.』 2002)15. 帰省〜Never Forget〜 (2007 Ver.)【艶歌 -Enka-】01. 艶華 (Instrumental)02. 天城越え03. 無言坂04. 氷雨05. みちづれ06. 越冬つばめ07. 艶華 (Instrumental)08. 悲しい酒09. 舟唄10. 石狩挽歌11. 矢切の渡し12. 夜桜お七13. 艶華 (Instrumental)【歌姫伝説 〜90’s BEST〜】01. Everlasting Love02. NOT CRAZY TO ME03. 片想い04. 愛撫05. 夜のどこかで〜night shift〜06. 月華07. 原始、女は太陽だった08. Tokyo Rose09. MOONLIGHT SHADOW-月に吠えろ10. APPETITE11. 今夜、流れ星12. 帰省 〜Never Forget〜13. とまどい14. Good-bye My Tears15. It's brand new day【フォーク・ソング〜歌姫抒情歌】01. 私は泣いています02. 「いちご白書」をもう一度03. 雨の物語04. さよならをするために05. 想い出まくら06. 22才の別れ07. 冬が来る前に08. 無縁坂09. 時には母のない子のように10. わかって下さい11. 恋【ムード歌謡 〜歌姫昭和名曲集】01. 氣氛歌謡 Opening (Instrumental)02. 経験03. 恋の季節04. 夢は夜ひらく05. 他人の関係06. 面影07. 雨の御堂筋08. ラブユー東京09. 絹の靴下10. コモエスタ赤坂11. 非情のライセンス12. 伊勢佐木町ブルース13. 氣氛歌謡 Ending (Instrumental)【フォーク・ソング2〜歌姫哀翔歌】01. 旅の宿02. なごり雪03. 心もよう04. ベルベット・イースター05. 精霊流し06. 悪女07. シクラメンのかほり08. 神田川09. 学生街の喫茶店10. I LOVE YOU【DIVA】01. GIVE TAKE02. DIVA03. thinking of you04. REVERSE05. 逢えなくて06. X lady07. HEARTBREAK08. with09. 茜色の風10. Going home【オールタイム・ベスト-歌姫(カヴァー)-】DISC101. ダンスはうまく踊れない02. 愛染橋03. 桃色吐息04. シングル・アゲイン05. 秋桜 (コスモス)06. 異邦人07. 瑠璃色の地球08. 傘がない09. 窓10. 愛はかげろう11. 恋の予感12. 「いちご白書」をもう一度13. 22才の別れ14. 恋15. いい日旅立ちDISC201. 天城越え02. 無言坂03. 氷雨04. 越冬つばめ05. 夜桜お七06. 恋の季節07. 伊勢佐木町ブルース08. 他人の関係09. なごり雪10. 悪女11. I LOVE YOU12. ベルベット・イースター (LIVE ver.)13. Woman“Wの悲劇”より (LIVE ver.)14. 恋の奴隷15. 男と女のお話【歌姫4 -My Eggs Benedict-】01. スタンダード・ナンバー02. 真夜中のドア 〜stay with me03. Lovers Again04. 長い間05. ハナミズキ06. 愛のうた07. fragile08. 接吻09. そして僕は途方に暮れる10. やさしいキスをして11. 雪の華【FIXER】01. FIXER-WHILE THE WOMEN ARE SLEEPING-02. Rojo-Tierra-03. Endless Life04. unfixable05. La Vida06. 雨月07. とどけたい〜voice〜08. 欲動09. kodou10. Lotus11. Re-birth【Vampire】01. どうにもとまらない02. あゝ無情03. 宿無し04. セクシャルバイオレットNo.105. ダンシング・オールナイト06. 気絶するほど悩ましい