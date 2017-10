陣に懸ける想い、防衛も不安多い〜雑談〜

雑談











この前 言語を英語にすると For Youという項目が現れました。おそらくEnglishのみでしか現れません。



イベントタグから入って For Youを見ると 自分のTHレベルに合った攻略記事一覧が表示されます。直接YouTubeやら攻略記事へ飛ぶことが出来ます。



もちろん攻略記事やYouTubeも全部英語なので 英語が読み聞き出来なければちょっとしんどいかもですが、陣などはかなり参考になるものもたくさんあります。







9オンリー戦で当たる日本戦だと9割対策陣で奇形陣ですよね。



奇形陣だと どこから入ればいいんだ。。。とか 全壊が見えない。。だったり。。火力を見極めても入りが難し過ぎて PSが必要になる陣ばかりですよね。。



同じTH9カンストなのに 配置次第で難易度が全然変わります。



やはり一番重要なのは陣の難易度を上げて行く事だと本当に思います。



最近海外クランと当たっても 日本クランのような奇形陣を見る事増えました。ただなぜか海外クランの時は同じようなレイアウトでも簡単に取れてしまったりするのです。 日本クランとの違いはやはりトラップの差だと感じています。



私もこだわった陣が作りたい



テンプレートや出回ってる陣などはもう攻略法が出回っているので 全壊されやすいという事もあるので(出回っていても 難易度高い陣はそうそう全壊されないです) 出来るだけ自作したいですよね。





自作した陣をいきなり対戦で使用するには かなりの勇気が必要ですよね。怖い怖い 簡単に更地にされたらどうしよとか、あとから前の配置の方が良かったーとかになってしまう。



陣変更の時は不安ですよね。確証が無いという感じで



フレチャ出してクラメンに速攻で更地にされたら もう無理。。ってなる。



でもそれは対戦の時と違って 思い切った攻めが出来るから更地された可能性もあります。(ラッキーパンチ)もしくはスキルが凄いある人なのか、 よく見極めて陣の変更も考えないといけないですね。





自作して 一日待って フレチャクランに行って フレチャ貼りまくってみんなの入りの統計を取って その入りを工夫して 更地にされたら トラップの位置修正して このぐらいすれば おそらく不安もなくなってくるはず。



そして対戦でも防衛の結果出せば その陣に対して自信がついてきますよね。



TH9 初見防衛目指して 陣作成していこ!



自作しんどい人は ベースだけパクって中身変更 トラップ工夫でも良いかも



ただ陣の消費期限って短いですよね。陣作るのしんどいですが、楽しんで行きましょう🎵5タゲに変更されて これも加味していかないと。。。難しい







マニのmichiiiでした。

















