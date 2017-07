キスマイコラボルーム♪

新幹線で銀座までやって来ました!



で… お友達が根性で予約を取ってくれた

Kis-My-Ft2コラボルーム行ってきました〜!



定時間で仕事を終え、高速道路をかっ飛ばし新幹線で銀座までやって来ました!で… お友達が根性で予約を取ってくれたKis-My-Ft2コラボルーム行ってきました〜!

とにかく楽しかった〜!

エレベーター乗ったらコラボルームのポスターがあって

もう私達のテンションすでにMAX(σ≧▽≦)σ



だって部屋のドアからキスマイなんですもん!



とにかく楽しかった〜!エレベーター乗ったらコラボルームのポスターがあってもう私達のテンションすでにMAX(σ≧▽≦)σだって部屋のドアからキスマイなんですもん!

中に入ったらモノクロのKis-My-Ft2が…

あまりのビジュの良さにキュン死するかたと思ったくらい(///∇///)



中に入ったらモノクロのKis-My-Ft2が…あまりのビジュの良さにキュン死するかたと思ったくらい(///∇///)



ヤバイですよ、あのカッコよさ…まさに罪レベル

端しっこの千ちゃんがあまりにカッコいいので絶賛してたら

その何倍もカッコいいニカがいて

それに狂喜乱舞してたら画面に映し出される7人のソロカット



ちょうどニカだったからさ

いやぁ…参ったよね〜!うれしかったよね〜!



とにかくドアも、テーブルもコラボでさ

あのテーブル持って帰りたかったなぁ…(^w^)



ヤバイですよ、あのカッコよさ…まさに罪レベル端しっこの千ちゃんがあまりにカッコいいので絶賛してたらその何倍もカッコいいニカがいてそれに狂喜乱舞してたら画面に映し出される7人のソロカットちょうどニカだったからさいやぁ…参ったよね〜!うれしかったよね〜!とにかくドアも、テーブルもコラボでさあのテーブル持って帰りたかったなぁ…(^w^)



ウェルカムメッセージみたいな映像があってね

これが意外と長くてスマホ持つ手が疲れるくらい…(笑)





「サプライズで僕らがコラボルームに行くこともあるかもよ!」

なんて、みっくんが言うから、私達すっかりその気になってしまったじゃない(*´ω`*)



「店員になって…っていうのもいいし」って!?

それじゃ、まるで先日のモニタリングだよねww





そんなのあるわけないとか思いつつ

"来て欲しいよねー"なんて言いながら

本人映像のカラオケめっちゃ流して歌いました



ライブ映像もいくつかあって、ファイビとかシーハーとか

それもコラボ企画なんだろうね、めっちゃカッコいいの!

そうしたら写メ撮りまくるよね〜!



ウェルカムメッセージみたいな映像があってねこれが意外と長くてスマホ持つ手が疲れるくらい…(笑)「サプライズで僕らがコラボルームに行くこともあるかもよ!」なんて、みっくんが言うから、私達すっかりその気になってしまったじゃない(*´ω`*)「店員になって…っていうのもいいし」って!?それじゃ、まるで先日のモニタリングだよねwwそんなのあるわけないとか思いつつ"来て欲しいよねー"なんて言いながら本人映像のカラオケめっちゃ流して歌いましたライブ映像もいくつかあって、ファイビとかシーハーとかそれもコラボ企画なんだろうね、めっちゃカッコいいの!そうしたら写メ撮りまくるよね〜!

自担の前に座って記念撮影してみたり、スクリーンや壁面ごと撮ったり、壁ドンしてみたり…(^w^)



みんなと騒げて、とにかく楽しかった〜!

新幹線を使ってまで銀座に来た甲斐がありましたもん



歌ってみて「サクラヒラリ」は意外と難しい事が判明したし

結構イケると想ってたstrawberry dance、意外と難しいのねww



Tell me whyは本人映像なくても

いいくらい素晴らしい歌だなぁ…って感じたし

ずっと封印してきたネバギバのPVもフツーに平気に見られました



これって、ひとりひとりの個性が全面に出るようになったからなんだろうね



最後にダイスキデスをみんなで歌って帰ってきました!

とっても濃密な2時間でした



銀座のコラボルームは客層に合わせてモノクロだそうで

渋谷はカラーのお部屋になってるそうですよ!



ムリを承知で言わせてもらえば

渋谷のコラボルームにも行きた〜い!

そういうことです(笑) 自担の前に座って記念撮影してみたり、スクリーンや壁面ごと撮ったり、壁ドンしてみたり…(^w^)みんなと騒げて、とにかく楽しかった〜!新幹線を使ってまで銀座に来た甲斐がありましたもん歌ってみて「サクラヒラリ」は意外と難しい事が判明したし結構イケると想ってたstrawberry dance、意外と難しいのねwwTell me whyは本人映像なくてもいいくらい素晴らしい歌だなぁ…って感じたしずっと封印してきたネバギバのPVもフツーに平気に見られましたこれって、ひとりひとりの個性が全面に出るようになったからなんだろうね最後にダイスキデスをみんなで歌って帰ってきました!とっても濃密な2時間でした銀座のコラボルームは客層に合わせてモノクロだそうで渋谷はカラーのお部屋になってるそうですよ!ムリを承知で言わせてもらえば渋谷のコラボルームにも行きた〜い!そういうことです(笑)