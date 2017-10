あー ダメだった

バンタンTHE WINGS TOUR THE FINAL チケッティング

ポチはいつもと同じように いつもと同じPCの前に待機して時間を待ってた

時間だ いつもと同じ通りにやった サーバ重いのもいつものことだし 次のページへの移動が時間かかるのもいつものことだったけど

予約認証を文字を入れても 「入力完了」の文字が出ないのは初めてだった 人気だからなのかな? でも人気も想定内だったんだけど?

とにもかくにも 自分でチケッティングして参戦してきたバンタンコン ついにこのアンコンで途絶え〜〜〜

残念だけど エアーもないし そういうことってことね〜

うん いいの 次のシリーズに行くから

でも次のシリーズもまた取れなかったらどーしよーー





2017 BTS LIVE TRILOGY EPISODE Ⅲ THE WINGS TOUR THE FINAL

さよなら〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜